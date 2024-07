Los jóvenes, con la nueva España

La plaza de la Música se convirtió en un fiesta adolescente tras el triunfo de España. Los más siete mil espectadores que acudieron para ver el partido ante tres pantallas gigantes eran jóvenes que, en su mayoría no pasaban los 20 años, identificados un equipo plural como es su día a día.

La nueva Selección Española entusiasma mucho. Pero ha hechizado sobre todo a los más jóvenes. Así se pudo comprobar anoche en la Plaza de la Música durante el encuentro entre España e Inglaterra de la final de la Eurocopa al que acudieron más de 7.000 personas.

La idea del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de desplegar tres enormes pantallas, una principal de nueve metros de ancho por cinco de alto, y dos laterales de cinco metros de ancho por cuatro de alto, permitió que esta nueva juventud seguidora de La Roja pudieran ver a su equipo en la Eurocopa como si de una sala de cine se tratara. La cita fue una fiesta que atrajo principalmente a una chiquillería que no pasaba, en su mayoría de los veinte años.

Un predominio de adolescentes que se identificaban, además, con una selección que es un fiel reflejo de una realidad que viven a diario, de una cultura abierta que alberga múltiples tipos de identidades.

Muchos de ellos habían acudido portando bebidas y comidas desde sus casas. Hubo sesiones de dj y batucada antes de que empezara el encuentro, en el intermedio y durante un final que, con la victoria, fue coronado además con fuegos artificiales. Y siempre con un comportamiento ejemplar. Y con la presencia de la alcaldesa, Carolina Darias, en primera fila, que señaló, una vez concluido el partido que «el Ayuntamiento se ha volcado con la Selección Española tanto en la semifinal como en la final. Hemos organizado un gran espectáculo para que toda la ciudadanía asista a esta Plaza de la Música a celebrar conjuntamente el triunfo». No cabía ni una mosca. Y todos seguía con una fidelidad religiosa las jugadas del equipo español. Las únicas discusiones se centraban en la preferencia por un jugador u otro. Y es que otra característica de los allí presentes era que también había mucho turista peninsular que le había pillado la final de casualidad en la Isla. Una vez concluida la primera parte, con el empate a cero, se respiraba tensión en el ambiente, pero se mantenía entre los allí presentes la firme seguridad de que España terminaría llevándose la copa. «Hasta ahora hemos visto, más o menos, lo esperado en una final», señalaba un seguidor de nombre Adrián Silva y que no se dejaba llevar por el fanatismo. «Dos equipos que se tiene respeto, con miedo a cometer errores, el partido típico de una final», añadía a continuación. «Pero hasta que no haya un gol no se va a decantar de un lado u otro», añadía. Lo que iba a ocurrir, a partir de entonces, sería «que todo seguirá igual hasta que un equipo meta un gol y el otro se empiece a abrir, y no descarto que se pueda llegar a la prórroga». Poco después, tras el primer gol de Nico Williams, un joven llamado Antonio Pérez, comentaba que se alegraba «porque es pamplonica como yo», mientras que Rafa Vega añadía que «yo me alegro porque juega en el Athletic de Bilbao, pero ahora meterá Lamine Yamal y Morata también».

Ambiente durante el partido de España - Inglaterra en la Plaza de la Música / Juan Carlos Castro

El Servicio de Limpieza del Ayuntamiento instaló en la plaza, como en los últimos grandes eventos de la ciudad, islas ecológicas para que las personas usuarias separaran los residuos generados.

Un grupo de colombianos eran los que mejor animaban la noche con exhibición de banderas, símbolos y bailando música de su país que incluía salsa, bachata o merengue. El partido de España contra Inglaterra era el primer paso de la fiesta antes de que el equipo de su país jugara en la madrugada de ayer contra Argentina.

Entre ellos estaba Ana Novoa que reconocía que «los españoles habían jugado muy bien, y que el otro equipo era supercompetitivo, pero había ganado el mejor». Ahora esperaba el partido de Colombia en la Copa América para juntarse todos a la tres de la mañana en la Plaza de España.

Al final se vivió el entusiasmo generalizado tras el gol de Mikel Oyarzábal. Sara Hernández reconocía que «me hubiera gustado que marcara Lamine Yamal por su cumpleaños». A lo que su amiga Paula Quintana añadía que, a pesar de la lesión, «a mí me hubiese gustado que jugara más tiempo Pedri, y que él hubiera marcado el gol, porque es canario». Una juventud sana y prudente como los mismos jugadores que habían visto pocos unos minutos antes ganar a Inglaterra.