El euríbor terminará noviembre en el -0,48% por lo que el principal índice de las hipotecas variables registrará un nuevo mínimo histórico este mes. Esto significa que los ciudadanos que tengan que revisar su préstamo este mes notarán como baja su cuota entre 150 y 350 euros al año.

Con el euríbor en el -0,48%, una hipoteca variable de 150.000 euros con euríbor +0,99% a 30 años pasará a tener una cuota mensual de 450,60 euros al mes frente a los 463,69 euros que pagaba hasta ahora. El ahorro total será de 13,09 euros el mes y de 157,08 euros hasta que le toque su próxima revisión en noviembre de 2021.

Para una hipoteca de 300.000 euros a 30 años, con euríbor +0,99%, la rebaja mensual será de 26,17 euros, quedándose en 901,21 euros frente a los 927,38 anteriores. La hipoteca con la revisión del nuevo euríbor supone el ahorro de 314,04 euros durante un año.

¿Por qué sigue bajando el euríbor?

Las inyecciones de liquidez por parte del Banco Central Europeo (BCE) han ayudado a que el índice siga en caída libre, al igual que sus políticas de congelar los tipos al cero por ciento, que también han aplicado sus homólogos estadounidenses. La Reserva Federal anunció hace unas semanas que tampoco movería ficha con sus tipos y los mantendría entre el 0 y 0,25% hasta que haya signos de recuperación económica tras la pandemia.

Al contrario de lo que ha pasado con otros sectores, las buenas noticias que han llegado sobre las diferentes vacunas en el mercado para combatir al coronavirus no han tenido ninguna repercusión, por el momento, sobre el euríbor. "El sector de la vivienda suele reaccionar de una manera más lenta a los cambios macroeconómicos de los países, por eso, el hecho de que se haya anunciado una nueva vacuna no ha afectado a un índice tan sensible como puede ser el euríbor", señala el director de Hipotecas de iAhorro.

¿Se mantendrá esta tendencia en los próximos meses?

Simone Colombelli vaticina al menos tres años más con el indicador en tasas negativas, "la recuperación no parece que vaya a ser a corto plazo. Podemos esperar tres años de euríbor en negativo, aunque estemos en un contexto de recuperación, el euríbor tardará más en cambiar de signo y volver a subir".

Pero, ¿podría caer el euríbor por debajo del -0,5%? El -0,5% es la tasa de depósito actual que el BCE establece para cobrar a los bancos, por lo que actúa de manera "invisible" como suelo para este indicador. Pero la realidad es que puede llegar a tocarlo e, incluso, rebasarlo. Si tenemos en cuenta que las políticas de estímulos por parte de los bancos centrales continuarán durante un tiempo, "a partir el -0,5% estaríamos ante una situación atípica, pero, si no hemos tocado fondo ya, no descartaría la posibilidad de que el euríbor se situara por debajo del -0,5%", afirma el director de Hipotecas de iAhorro.

De producirse esta situación, los bancos estarían penalizados por sus reservas en el BCE y las entidades podrían llegar a prestarse dinero entre sí a una tasa más baja que la del propio organismo central.