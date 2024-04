Las multas que te pone Hacienda si haces mal la Declaración de la Renta 2023-2024 o no la presentas

La Declaración de la Renta que los contribuyentes deberán realizar este 2024 ya está en marcha. Este miércoles, 3 de abril, ha comenzado el plazo para presentar el borrador, que se extenderá hasta el próximo 1 de julio.

Antes de subir tu documentación a Internet, la única vía para presentar tu Declaración de la Renta este año, bien a través de Renta WEB Open o de la App Agencia Tributaria, debes tener en cuenta que has incluido en las distintas casillas la información correcta y que no has omitido datos que deberías haber metido a la hora de rendir cuentas con Hacienda.

Hacienda no entiende de errores y, por lo general, suele multar al que se equivoca o voluntariamente omite datos en su Declaración de la Renta.

Multas por no presentar la Declaración de la Renta

Por el hecho de no presentar la Declaración de la Renta a pesar de estar obligado a ello, puedes ser multado entre un 5% y un 20% del importe que te toque pagar a Hacienda dependiendo del retraso en presentarla:

5% si presentas la Declaración de la Renta antes del requerimiento de la Administración y el resultado es a pagar.

si presentas la Declaración de la Renta antes del requerimiento de la Administración y el resultado es a pagar. 10% si han pasado 3 meses desde el final de la campaña.

si han pasado 3 meses desde el final de la campaña. 15% si han transcurrido entre 6 y 12 meses.

si han transcurrido entre 6 y 12 meses. 20% si han pasado más de 12 meses, a lo que se añaden los intereses de demora.

En caso de que Hacienda tenga que devolverte dinero y no presentes la Declaración de la Renta, Hacienda te multará con 100 euros.

¿Cómo puedo pagar a Hacienda si la Declaración de la Renta 2023-2024 me sale a ingresar?

¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración de la Renta?

Hacienda ha establecido los siguientes supuestos en los que los contribuyentes están obligados a realizar la Declaración de la Renta este 2024:

Ingresos anuales a partir de 22.000 euros, tanto los residentes en España como los que residen en el extranjero , pero que reciben sus ingresos procedentes de un pagador residente en suelo español.

, pero que reciben sus ingresos procedentes de un pagador residente en suelo español. Si la pensión de jubilación supera los 22.000 euros anuales , el jubilado está obligado a realizar la Declaración de la Renta 2024 , aunque se trate de una prestación pasiva.

, aunque se trate de una prestación pasiva. Rentas procedentes de dos o más pagadores que sumen más de 15.000 euros, siempre que los ingresos procedentes del segundo y siguientes pagadores superen los 1.500 euros.

Estos son los contribuyentes obligados a presentar la Declaración de la Renta 2024. / C. E. P.

Multas por obtener devoluciones de forma indebida

La Ley General Tributaria establece las siguientes sanciones por infracción tributaria por obtener indebidamente devoluciones:

Leves : cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación. La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento .

: cuando la base de la sanción sea o, siendo superior, no exista ocultación. La sanción por infracción leve consistirá en . Graves : cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación . La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias.

: cuando la base de la sanción sea . La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias. Muy graves: cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos. La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias.

Multas por incluir datos falsos en la Declaración de la Renta

Si se presentan autoliquidaciones o declaraciones incompletas como la ausencia del Número de Identificación Fiscal (NIF) o actualización del domicilio fiscal, datos inexactos o falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros si es leve, 1.000 euros si es grave y 30.000 euros si está tipificada como muy grave.

Plazos para presentar la Declaración de la Renta

Una vez presentada la declaración de forma individual o conjunta, solo puedes cambiar la opción si presentas nuevas declaraciones dentro del plazo de presentación. Finalizado dicho plazo, no podrás cambiar la opción de tributación para ese período impositivo.

Tanto si haces la Declaración de la Renta de forma individual como conjunta, existen los mismos plazos y a la hora de presentar la Declaración de la Renta este 2024, se debe realizar únicamente por Internet a través de Renta WEB:

Presentación de la Declaración de la Renta:

Si necesitas ayuda personalizada:

Por teléfono: cita del 29 de abril al 28 de junio por Internet o en los teléfonos: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 (servicio automático 24 horas) y 91 553 00 17 / 901 22 33 44 (atención personal lunes a viernes de 9 a 19 horas). La Agencia Tributaria te llamará del 7 de mayo al 1 de julio.

teléfono: cita del 29 de abril al 28 de junio por Internet o en los teléfonos: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 (servicio automático 24 horas) y 91 553 00 17 / 901 22 33 44 (atención personal lunes a viernes de 9 a 19 horas). La Agencia Tributaria te llamará del 7 de mayo al 1 de julio. En las oficinas: cita del 29 de mayo al 28 de junio por Internet o en los teléfonos: 91 535 00 17 / 901 22 33 44 (atención personal lunes a viernes de 9 a 19 horas). La Agencia Tributaria te atenderá del 3 de junio al 1 de julio.

La Agencia Tributaria ofrece estos servicios a los contribuyentes:

Con rentas del trabajo hasta 65.000 euros anuales o rentas del capital mobiliario hasta 15.000 euros anuales.

Con actividades económicas en estimación objetiva.

Con hasta dos transmisiones de bienes no adquiridos por herencia o donación.

Con alquileres (hasta dos inmuebles o dos contratos).

Varias personas en una oficina de la Agencia Tributaria. / Europa Press

Plazos y fechas límites si la Declaración de la Renta 2024 te sale a ingresar

Si la Declaración de la Renta te sale a ingresar, podrás domiciliar el pago hasta el 26 de junio de 2024 o, en su defecto, obtener una carta de pago en el momento de su presentación que te permitirá ingresar el importe resultante.

A través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, podrás obtener un documento para su ingreso en la entidad colaboradora que deberás imprimir y acudir a una entidad financiera para realizar el pago.

Fraccionamiento del pago en dos plazos: cómo hacerlo

La Agencia Tributaria ofrece a los contribuyentes la posibilidad de fraccionar el pago, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda tributaria resultante de su Declaración de la Renta, en dos partes:

La primera, del 60% su importe , en el momento de presentar la declaración .

, en el . La segunda, del 40% restante, hasta el 5 de noviembre de 2024, inclusive.

Billetes de euros y una calculadora. / C. E. P.

Si no realizas el 60% del importe de la deuda tributaria resultante de la autoliquidación, la Agencia Tributaria iniciará el periodo ejecutivo por la totalidad del importe a ingresar resultante de la autoliquidación.

Los contribuyentes que domicilien el pago del primer plazo podrán domiciliar el segundo plazo hasta el 30 de septiembre de 2024 y si no domicilian el primero podrán domiciliar el segundo hasta el 1 de julio de 2024.

En el caso de los contribuyentes que, al fraccionar el pago, no domicilien el segundo plazo en entidad colaboradora, deberán efectuar el ingreso de dicho plazo hasta el día 5 de noviembre de 2024, inclusive, mediante el modelo 102.