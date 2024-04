Viajar durante la baja por maternidad: ¿es legal? Riesgos y consecuencias

Muchas madres primerizas tienen dudas sobre las actividades que pueden realizar durante el periodo que estén de baja por maternidad. Una de las grandes incógnitas está relacionada con los viajes. ¿Se puede viajar durante la baja por maternidad?, ¿tendré algún problema en el trabajo?, o ¿es seguro para el bebé coger un avión?, entre muchas preguntas.

Lo primero que hay que tener claro es que una baja por maternidad no es lo mismo que una baja por enfermedad. El periodo de baja por maternidad comienza justo después de dar a luz al bebé. En los casos de adopción o acogida, la baja por maternidad se iniciará cuando se obtenga la resolución judicial correspondiente. Además, se entiende que la baja por maternidad es un periodo de descanso en el que la madre proporciona al bebé los cuidados que este necesita.

¿Cuánto dura la baja por maternidad?

La baja por maternidad en España tiene una duración de 16 semanas de manera ininterrumpida. ¿Esto es mucho o poco? Pues depende del país con el que nos comparemos. España está muy lejos de las 52 semanas que dura la baja por maternidad en países como Reino Unido o Polonia, pero se sitúa muy por encima de las 15 semanas que tienen las mamás en Bélgica o Croacia.

¿Puedo coger el avión con el bebé?

La respuesta corta es sí. Las mamás pueden viajar con sus bebés en el avión sin ningún tipo de problema. Además, en caso de que la lactancia no sea materna, la madre no tendrá ningún problema a la hora de pasar los controles de seguridad con la leche de fórmula y los biberones. No obstante, siempre es bueno hablar con el médico antes de iniciar el viaje, pues nos dará una serie de recomendaciones para que este sea lo más confortable posible para el bebé. Por ejemplo, uno de los consejos es alimentar al bebé durante el despegue y el aterrizaje del avión.

¿Tendré problemas en el trabajo si viajo durante la baja por maternidad?

En este caso, la respuesta corta es no. Los motivos por los que una mamá trabajadora puede perder este periodo de descanso y la prestación económica que se percibe durante las 16 semanas que dura la baja por maternidad son: actuar de manera fraudulenta y trabajar por cuenta propia o ajena durante este periodo.