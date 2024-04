Los siete pasos de la Declaración de la Renta: ¿cuáles son y qué significa cada uno?

La Agencia Tributaria ofrece varias vías a los contribuyentes para presentar la Declaración de la Renta. La campaña comenzó el pasado 3 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio de 2024.

Los contribuyentes pueden presentar el borrador a través de los siguientes medios:

Los siete estados de tu Declaración de la Renta

Una vez has presentado la Declaración de la Renta, la Agencia Tributaria procede a su revisión para comprobar que todo es correcto y que la información que aporta el contribuyente coincide con la que tiene Hacienda.

El proceso consta de siete pasos, que se corresponden con los estados por los que pasa el borrador:

1."Su declaración se está tramitando": es el estado al que pasa una declaración de forma automática una vez el borrador ha sido presentado. La declaración puede estar en tramitación durante semanas, no existe un plazo determinado.

2. "Su declaración está siendo comprobada": no implica necesariamente que haya algún error en su declaración. Si finalmente la Agencia Tributaria aprecia algún error u omisión en la declaración, le remitirá la correspondiente carta para que alegue o aporte la documentación que considere oportuna. Puede estar en este estado durante semanas.

3. Comprobación del importe: hay un error en la Declaración de la Renta y se recomienda acudir a una oficina de la Agencia Tributaria para corregirlo.

4. La Declaración de la Renta ha sido comprobada: Hacienda procederá a ingresar el dinero al contribuyente.

5. Comprobación de deudas: si el contribuyente tiene deudas, Hacienda se las cobra del dinero que le pagará si el resultado es a devolver.

6. Declaración de la Renta no conforme: la Agencia Tributaria comunica al contribuyente que necesita comprobar datos porque no coinciden los aportados en la Declaración de la Renta con los que tiene Hacienda.

7. "Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted, sin perjuicio de las comprobaciones que pudieran realizarse posteriormente por los órganos de la Agencia Tributaria": su devolución ha sido aceptada y se esta tramitando. Recibirás un SMS, correo electrónico o carta indicando que se ha ordenado el pago de su devolución.

¿Cuándo me devuelve Hacienda el dinero de la Declaración de la Renta?

En el caso de que el resultado de tu Declaración de la Renta haya salido a devolver (negativa) y aún no has recibido puede deberse a que no han trascurrido 6 meses desde el fin de plazo de presentación o desde la presentación si se realizo fuera de plazo.

La Agencia Tributaria aclara que la Administración dispone de un plazo de 6 meses, desde el fin del plazo de presentación de las declaraciones, o desde la fecha de la presentación si la declaración fue presentada fuera de plazo, para practicar la devolución.

¿Cómo puedo pagar a Hacienda si la Declaración de la Renta 2023-2024 me sale a ingresar?

Puedes comprobar el estado en el que se encuentra tu Declaración de la Renta, a través de Servicio tramitación de borrador o desde la APP-AEAT en Renta / Renta 2023 / Estado de tramitación.

¿Qué ocurre si Hacienda no me ha devuelto el dinero de la Declaración de la Renta?

Sin han pasado seis meses desde el fin de plazo de presentación de la Declaración de la Renta o desde la presentación si la misma se realizó fuera de plazo, la Agencia Tributaria aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora tributario desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha en que se ordene su pago, sin necesidad de que el contribuyente lo reclame.

Ahora bien, precisa Hacienda, no será imputable a la Administración tributaria la demora cuando la devolución no pueda tramitarse dentro del plazo señalado, por no estar la declaración correctamente cumplimentada en todos sus extremos, no contener la documentación exigida, o carecer, o ser erróneos, los datos de la cuenta a la que deba ser transferido su importe.