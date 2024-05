Aviso importante: Hacienda pone el foco en estas actividades en la Declaración de la Renta 2023-2024.

La campaña de la Declaración de la Renta persigue que todos los contribuyentes obligados a rendir sus cuentas con Hacienda cumplan sus responsabilidades con el fisco de forma voluntaria.

Ocultar datos, hacer uso de ellos de manera errónea o no presentar la Declaración de la Renta son algunas de las prácticas que conllevan sanciones. Por ese motivo, Hacienda manda avisos preventivos a los contribuyentes para que subsanen posibles errores un 'olvidos' antes de que intervenga para poner sanciones.

La Agencia Tributaria refuerza cada año el control para mejorar la gestión de los impuestos y prevenir la evasión fiscal a medida que se van incorporando nuevos productos, como las operaciones con monedas virtuales. Es el caso de las criptomonedas y bitcoins.

Si todavía nos ha presentado la Declaración de la Renta estás a tiempo de hacerlo. El plazo se abrió el pasado 3 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio de 2024.

¿En qué se fijan más los inspectores de Hacienda?

La inspección tributaria vela por mejorar el control y reducir el fraude fiscal. Por mucho que el contribuyente trate de que Hacienda no lo 'pille', los inspectores tienen la fórmula para lograr que eso no ocurra y una de ellas es el cruce de datos con las entidades bancarias y otras administraciones para aflorar el dinero en 'b' y otras operaciones no declaradas.

En la presente campaña de la Declaración de la Renta, Hacienda está poniendo el foco de forma más intensa en las siguientes actividades:

Criptomonedas

El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2023 un Real Decreto por el que se producen una serie de modificaciones reglamentarias para implementar diversos cambios efectuados por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Entre dichas modificaciones figuran las que dan cumplimiento a las nuevas obligaciones informativas relativas a la tenencia de monedas virtuales y a las operaciones que se efectúen con aquellas.

Recreación de criptomonedas. / Pexels

El objetivo, según Hacienda, es mejorar el control tributario de los hechos imponibles que puedan derivarse de dicha tenencia u operativa. Asimismo, se desarrolla reglamentariamente la obligación de informar acerca de las monedas virtuales situadas en el extranjero. Hacienda decretó que las primeras declaraciones relativas a las obligaciones de información sobre monedas virtuales se tendrían que presentar a partir del 1 de enero de 2024.

El objetivo de esta medida es garantizar la transparencia y la adecuada tributación de las operaciones con criptomonedas.

Según la asesoría virtual TaxDown, se estima que hasta 4 millones de personas tienen activos en criptomonedas en España, de ahí que Hacienda haya decidido reforzar el control sobre esas operaciones.

Arrendadores de viviendas

Por otra parte, Hacienda hace hincapié en la importancia de declarar los ingresos generados por el alquiler de viviendas, ya que, según Gestha, cuatro de cada diez arrendamientos no se declaran, lo que equivale a 1,28 millones de alquileres en dinero no registrado.

La falta de declaración puede resultar en la pérdida de deducciones fiscales y conllevar sanciones legales.

Archivo - Carteles de venta y alquiler de viviendas. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La Agencia Tributaria ha intensificado los avisos a los contribuyentes para recordar la obligación de declarar los ingresos por alquileres y ha emitido un 31% más de avisos en comparación con la campaña anterior, mostrando un claro interés por el control tributario en este sector, asegura el portal inmobiliario Idealista.

Obras de rehabilitación y reformas

Hacienda también pone una atención especial en el sector de la construcción, la rehabilitación y las reformas de viviendas y edificios, con inspecciones dirigidas a asegurar la correcta declaración de los movimientos económicos generados en este ámbito.

Varios obreros rehabilitan la fachada de una vivienda. / María Pisaca

Cambios simulados de residencia

Un área de enfoque adicional es la detección de casos de simulación de residencia en comunidades autónomas diferentes de la real, o incluso en el extranjero, con el objetivo de evitar el pago de impuestos de forma inadecuada. Las administraciones tributarias autonómicas se enfocarán en destapar estos cambios simulados para prevenir el fraude fiscal y garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera justa y transparente.