Buenas noticias para los pensionistas: esta es la casilla clave para recuperar 4.000 euros en la Declaración de la Renta

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo determina que las aportaciones a mutualidades laborales entre 1967 y 1978 debieron tributar menos, lo que puede generar devoluciones de IRPF para hasta 4,8 millones de pensionistas en la Declaración de la Renta 2023-2024, que recibirán una media de entre 3.000 y 4.000 euros.

La parte de la prestación de jubilación que corresponda a las aportaciones realizadas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978 se reducirá en un 25%. Es decir, solo tributará el 75% de esta parte de la pensión.

La clave de esta oportunidad para los pensionistas se encuentra en la disposición transitoria segunda (DT 2ª) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). Esta normativa ofrece la posibilidad de reducir la cantidad a incluir como rendimiento del trabajo en la Declaración de la Renta de cada ejercicio cuando se perciban pensiones de jubilación o invalidez por aquellos mutualistas cuyas aportaciones no pudieron ser objeto de reducción o minoración en su momento.

Agencia Tributaria

De esta manera, se evita una doble tributación por dichas aportaciones, algo que ha sido reconocido en diversas sentencias del Tribunal Supremo, entre las más recientes las de 28 de febrero de 2023 y 10 de enero de 2024.

Requisitos para aplicar la reducción

Para poder aplicar la reducción prevista en la DT 2ª, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Haber realizado aportaciones a mutualidades, en todo caso en una fecha anterior al 1 de enero de 1999. Que esas aportaciones no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

La reducción a aplicar varía dependiendo de la fecha en la que se realizaron las aportaciones y el tipo de mutualidad al que se hicieron las mismas.

Varios jubilados sentados en un banco. / Andrés Cruz

Tipos de pensiones con derecho a reducción

Las pensiones que pueden tener derecho a la reducción prevista en la DT 2ª son las siguientes:

a. Pensiones satisfechas por el INSS o el Instituto Social de la Marina:

Aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 1967: reducción del 100%.

Aportaciones entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978: reducción del 25% (tributa el 75%).

Aportaciones a mutualidades sustitutas de la Seguridad Social antes del 1 de enero de 1979: reducción del 25% (tributa el 75%).

Archivo - Monedas y billetes de euro. / EUROPA PRESS - Archivo

b. Pensiones complementarias:

Parte de la prestación que corresponda a aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 1995: reducción del 25% (tributa el 75%).

c. Complementos de pensiones de jubilación o invalidez pagados por fondos especiales de entidades públicas:

Complementos del INSS: reducción del 25% por la parte derivada de aportaciones hasta el 1 de julio de 1987.

Complementos de Muface, Mugeju e Isfas: reducción del 25% por la parte derivada de aportaciones hasta la fecha de integración de cada mutualidad en el fondo especial, o hasta el 31 de diciembre de 1978 si la fecha de integración fue anterior.

Procedimiento de reclamación

A través de un formulario electrónico publicado en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, los pensionistas podrán solicitar la aplicación de la DT 2ª para los ejercicios de 2019 a 2023. Este trámite se puede realizar de manera voluntaria para agilizar el proceso:

Para su presentación, solo es necesario disponer de número de Referencia, Cl@ve o certificado electrónico (incluido DNI-e). También se puede presentar el formulario en nombre de un tercero, por apoderamiento o colaboración social. Los herederos también podrán solicitar la aplicación de la DT 2ª a través del formulario.

. En el caso de las solicitudes referidas a 2023, además de presentar el formulario es necesario presentar en todo caso la propia declaración de Renta 2023.

Archivo - Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Para Renta 2023, si la Agencia Tributaria dispone de toda la información, la reducción ya aparecerá en los datos fiscales con el concepto (“Ajuste por Mutualidades - DT2 LIRPF”), y el ajuste se aplicará automáticamente en la declaración.

Si ello fuera así, en la Declaración de la Renta se habrá incluido "como rendimiento del trabajo (en la casilla 0003) la diferencia entre ambos importes (el de la pensión de jubilación o invalidez y el ajuste por mutualidades) porque se habrá tenido en cuenta la reducción a aplicar”.

Este cálculo también se realizará para los contribuyentes que ya han recibido resolución estimatoria de solicitudes de rectificación de ejercicios anteriores, de forma que, en estos casos, no será necesario que presenten el formulario publicado en la Sede electrónica de la AEAT.

Para aquellos casos en los que la AEAT no cuente con información suficiente, no podrá ofrecer el cálculo en los datos fiscales, pero para solicitar el ajuste, deberá presentar la declaración de Renta 2023 junto con el formulario. Si se hubiera presentado el formulario con anterioridad, no será necesario volver a presentarlo, ya que éste se usará para rectificar la declaración de la Renta 2023 que presente.

Documentación a aportar

No será necesario aportar de entrada ninguna documentación. La Agencia Tributaria está trabajando de forma coordinada con la Seguridad Social, y otros organismos, al objeto de recabar la información necesaria para tramitar las solicitudes de devolución para mutualistas a la mayor brevedad posible y con los menores inconvenientes para los contribuyentes.

No obstante, una vez presentada la solicitud, la Agencia Tributaria podrá requerir documentación al solicitante en el caso de que esta no disponga de toda la información necesaria para tramitar la solicitud.