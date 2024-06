400.000 contribuyentes se olvidan de incluir estas deducciones fiscales en la Declaración de la Renta

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha destacado un importante olvido en la presente campaña de Declaración de la Renta: casi 400.000 contribuyentes no están incluyendo las reducciones fiscales correspondientes en casos de separación o divorcio.

Por ese motivo, es esencial prestar atención a las indicaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda o acudir a un asesor fiscal para que te ayude a confeccionar tu Declaraciñon de la Renta.

Las reducciones pueden representar un ahorro significativo, pero suelen ser ignoradas por un gran número de declarantes recuerda GESTHA, aprovechando que el pasado lunes, 3 de junio, arrancó el plazo para realizar la Declaración de la Renta en las oficinas de la Agencia Tributaria. Si todavía no has hecho tu Declaración de la Renta tienes de plazo hasta el 1 de julio de 2024 para cumplir con Hacienda.

Desconocimiento del IRPF

Según GESTHA, existe un gran desconocimiento sobre los beneficios fiscales disponibles en España. Un claro ejemplo de esto son las pensiones compensatorias a excónyuges, que aproximadamente un tercio de los contribuyentes separados o divorciados no incluyen en sus declaraciones. Esto afecta a unos 39.374 declarantes.

Además, un alarmante 47,5% de los contribuyentes (317.579 personas) desconocen que pueden reducir la progresividad de sus rentas por las cantidades abonadas como anualidades por alimentos a favor de los hijos.

Beneficios fiscales significativos

GESTHA subraya que las pensiones compensatorias fijadas en la resolución judicial o en el convenio regulador, así como las anualidades por alimentos a favor de familiares (que no sean los hijos), reducen la base imponible general de quienes las pagan. Y si el remanente no reduce la base imponible, se aplicará a la base imponible del ahorro. En contraste, quienes reciben estos pagos deberán tratarlos como rendimientos del trabajo no sometidos a retención.

Por otro lado, los pagos de anualidades por alimentos a los hijos no reducen la base imponible general, sino que limitan la progresividad de las escalas de la base liquidable general, siempre que no se pueda aplicar el mínimo por descendientes. Para los hijos, estas anualidades se consideran rentas exentas si se perciben por decisión judicial o por convenio regulador.

Separaciones y divorcios en España

Entre 2011 y 2022, en España se registraron 1.115.514 separaciones y divorcios. En el 57% de estos casos se determinó el pago de pensiones alimenticias y en el 10% se acordaron pensiones compensatorias entre cónyuges. Estos datos resaltan la importancia de estar bien informado sobre las deducciones fiscales disponibles en estos casos.

Recursos para mejorar la declaración

Los técnicos de GESTHA recomiendan a los ciudadanos revisar cuidadosamente el borrador de su declaración antes de confirmarlo. En la página web de la AEAT de la campaña de Renta (https://www.agenciatributaria.es), es posible descargar el Manual práctico de Renta 2023, que incluye un índice detallado de aspectos personales y familiares que pueden ayudar a optimizar la declaración.

Además, solo el 9,3% de los contribuyentes utiliza las deducciones autonómicas, lo que sugiere un amplio margen para mejorar la situación fiscal.

Novedades en la Campaña de la Declaraciñon de la Renta 2023

