Declaración de la Renta 2023-2024: esto es lo que cobra de más Hacienda por no actualizar el IRPF

La falta de actualización de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) afecta al bolsillo de los contribuyentes, que acaban pagando de más a Hacienda en la Declaración de la Renta cuyo plazo de presentación finalizará el próximo 1 de julio.

Antes de que concluya la campaña de la Declaración de la Renta 2023 los contribuyentes deberán ajustar sus cuentas con Hacienda. De lo contrario, se exponen a multas por no presentar la Declaración de la Renta, si la hacen mal u omiten datos ante la Agencia Tributaria.

Lo que no saben muchos contribuyentes es que Hacienda se lleva dinero de más del contribuyente por no haber actualizado los distintos tramos del IRPF para ajustarlos al aumento de la inflación y de ese modo, las familias no pierdan más poder adquisitivo, ya que muchos sueldos tampoco se han incrementado en consonancia con la evolución al alza del coste de la vida.

¿Por qué Hacienda recauda más dinero por el IRPF?

En el informe Declaración de Renta y Patrimonio 2023 que el Consejo General de Economistas (CGE) presentó el pasado mes de abril, se asegura que en 2023 el Estado recaudó por el IRPF 120.280 millones de euros, un 9,9% más que en 2022 superando lo recaudado en el año anterior a la crisis –2019– con ingresos de 86.982 millones de euros.

El 44% del crecimiento de los ingresos totales del Estado proceden del IRPF, siendo ese impuesto el que más contribuye a la recaudación por parte de Hacienda. Ello se explica porque hay más personas trabajando en el conjunto del país, pero no es el único motivo, explican los economistas.

Otra de los razones que explican ese aumento de la recaudación del IRPF se debe a la falta de deflactación de las tarifas estatales del IRPF después de tres años consecutivos de aumento de la inflación, según los economistas.

Esta omisión impacta negativamente en la capacidad adquisitiva de las familias. Según el informe del CGE, una renta media de 30.000 euros anuales se podría haber ahorrado hasta 233 euros si se hubiera aplicado una deflactación del 16,1% a la tarifa estatal del IRPF.

La deflactación del IRPF: qué significa y por qué importa

Deflactar en términos del IRPF significa ajustar las tarifas impositivas para que reflejen adecuadamente el aumento del coste de la vida.

Si no se realiza este ajuste, más contribuyentes terminan pagando más impuestos, ya que sus ingresos nominales aumentan sin un correspondiente ajuste en las tarifas del IRPF.

Ejemplo práctico del efecto

Un asalariado cuyo salario ha aumentado para compensar la inflación podría terminar viendo un impacto negativo en su poder adquisitivo real debido a que su carga tributaria aumentaría desproporcionadamente. Ese incremento de la fiscalidad (no real al no actualizarse el IRPF) se debe al avance de la inflación y la falta de ajuste en las tarifas.

Pérdidas de dinero por la falta de deflactación

El Consejo General de Economistas ha detallado las consecuencias económicas en sus cálculos. No deflactar la tarifa estatal del IRPF acorde a la inflación acumulada de 2021 a 2023 (16,1%) implica que un contribuyente medio pagará 232,56 euros más en su declaración actual. Para aquellos con ingresos mayores, según el Consejo General de Economistas:

Un contribuyente con 45.000 euros anuales pagará 403,98 euros adicionales .

. Con 70.000 euros de ingresos, el sobrecoste será de 611,74 euros .

. Para ingresos de 350.000 euros, se pagarán 1.707,73 euros más.

El caso de Canarias

En Canarias, la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2024, ha prorrogado ciertas deducciones por alza de precios para el período impositivo de 2023, señalan los economistas.

Una novedad relevante es la fijación de los límites de renta para la deducción por guardería en 42.900 euros para tributación individual y 57.200 euros en conjunta.

Sin embargo, los economistas destacan que no se han prorrogado las medidas extraordinarias aplicables en 2022 y 2023 para 2024, volviendo las tarifas y deducciones a los importes de 2021.