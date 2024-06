¿La Declaración de la Renta 2023 te ha salido a pagar? ¡Atención! Último día para domiciliar el pago

Si aún no has cumplido con tu obligación de presentar la Declaración de la Renta 2023, debes tener en cuenta que el plazo para presentar el borrador finalizará el próximo lunes, 1 de julio. No te arriesgues a multas por parte de Hacienda y asegúrate de cumplir con tus obligaciones tributarias a tiempo.

Recuerda que realizar el trámite más allá de esta fecha conlleva multas.

Multas por retraso en la presentación:

5% del importe a pagar , si la declaración se presenta voluntariamente antes de cualquier requerimiento administrativo.

, si la declaración se presenta voluntariamente antes de cualquier requerimiento administrativo. 10% del importe , transcurridos 3 meses desde el cierre de la campaña sin presentarla.

, transcurridos 3 meses desde el cierre de la campaña sin presentarla. 15% del importe , si el retraso es entre 6 y 12 meses.

, si el retraso es entre 6 y 12 meses. 20% más intereses de demora, si el retraso supera los 12 meses.

En situaciones donde la Declaración tenga como resultado una devolución por parte de Hacienda y el contribuyente no la presente, se impondrá una multa fija de 100 euros.

Multas por datos falsos en la declaración

Incluir información falsa o inexacta en la declaración conlleva también sanciones específicas:

Leves : Multa fija de 150 euros por errores menores como la omisión del NIF o errores en la actualización del domicilio fiscal.

: Multa fija de 150 euros por errores menores como la omisión del NIF o errores en la actualización del domicilio fiscal. Graves : 1.000 euros por errores más significativos.

: 1.000 euros por errores más significativos. Muy graves: Multas que pueden ascender hasta 30,000 euros.

Billetes y monedas de euro. / E. P.

Multas por devoluciones indebidas

Las sanciones por obtener devoluciones de forma indebida se clasifican en leves, graves y muy graves:

Leves : Multa del 50% sobre la base sancionadora, aplicable cuando no exceda de 3.000 euros y no haya ocultación.

: Multa del 50% sobre la base sancionadora, aplicable cuando no exceda de 3.000 euros y no haya ocultación. Graves : Multas del 50% al 100% sobre la base sancionadora, aplicable a cantidades superiores a 3.000 euros con ocultación.

: Multas del 50% al 100% sobre la base sancionadora, aplicable a cantidades superiores a 3.000 euros con ocultación. Muy graves: Multas del 100% al 150% si se utilizan medios fraudulentos para la obtención de la devolución.

¿Cómo resolver tus dudas sobre la Declaración de la Renta 2023?

¿Tienes preguntas o dudas sobre cómo gestionar tu Declaración de la Renta? Aprovecha el Asistente virtual de Renta, una herramienta que te brinda respuestas personalizadas y orientación sobre los procesos tributarios.

Además, puedes acceder al Informador de Renta para obtener información adicional a través de distintas opciones y el chat atendido por especialistas de la Administración Digital Integral.

Agencia Tributaria

Plazos para Realizar la Declaración de la Renta 2023

La Agencia Tributaria ha establecido fechas límites que debes cumplir si deseas presentar tu Declaración de la Renta 2023 sin penalizaciones. El proceso se realiza exclusivamente por Internet a través de Renta WEB, y los plazos son los siguientes:

Presentación de la Declaración de la Renta:

Del 3 de abril al 1 de julio de 2024

Ayuda personalizada:

Por teléfono : cita del 29 de abril al 28 de junio

: cita del 29 de abril al 28 de junio En las oficinas: cita del 29 de mayo al 28 de junio

La Agencia Tributaria proporciona servicios a contribuyentes con diversos perfiles, desde rentas del trabajo hasta actividades económicas específicas.

Con rentas del trabajo hasta 65.000 euros anuales o rentas del capital mobiliario hasta 15.000 euros anuales.

Con actividades económicas en estimación objetiva.

Con hasta dos transmisiones de bienes no adquiridos por herencia o donación.

Con alquileres (hasta dos inmuebles o dos contratos).

Una oficina de la Agencia Tributaria. / La Provincia

Plazos y procedimientos para pagos a ingresar

Si la Declaración de la Renta 2023 te resulta a ingresar, tienes la opción de domiciliar el pago hasta hoy, miércoles 26 de junio de 2024, o bien obtener una carta de pago para ingresarlo en el momento de la presentación.

Además, la Agencia Tributaria facilita el fraccionamiento del pago en dos partes, sin intereses ni recargos, para que los contribuyentes puedan gestionar mejor sus obligaciones tributarias. Es fundamental cumplir con los plazos establecidos para evitar inconvenientes futuros.