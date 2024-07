Cómo apuntarse en la Lista Robinson para evitar las estafas y la publicidad no deseada (spam)

Las listas Robinson son una herramienta efectiva para salvaguardar tus derechos y proteger tu privacidad ante el envío indiscriminado de ofertas comerciales. Estas listas, gestionadas por la Asociación Española de la Economía Digital, cuentan con más de un millón de ciudadanos inscritos en España, brindando una barrera contra las prácticas no deseadas.

Al unirte a la Lista Robinson, te garantizas no recibir publicidad no solicitada, evitando así posibles estafas y protegiendo tu información personal. Esta iniciativa se ha convertido en un mecanismo confiable para mantener a raya las comunicaciones comerciales no deseadas.

¿Cómo inscribirse en la Lista Robinson?

Inscribirse en la Lista Robinson es un proceso sencillo y gratuito. Basta con acceder a la página oficial de la Asociación Española de la Economía Digital y completar el formulario de registro con tus datos personales.

Una vez completado el formulario de registro, recibirás un correo electrónico de verificación para confirmar tu inscripción y seleccionar los canales por los que no deseas recibir publicidad. Además, podrás modificar tu información o darte de baja del servicio accediendo con tus credenciales a la plataforma.

Una vez inscrito, verás reducida la recepción de publicidad no deseada, mejorando así tu experiencia como consumidor. Al formar parte de la Lista Robinson, te beneficias de una capa adicional de protección contra prácticas comerciales invasivas.

El Reglamento del Servicio de Lista Robinson establece las directrices internas para el correcto funcionamiento de esta herramienta de protección. En él se detallan aspectos como las normas operativas, los derechos y deberes de los ciudadanos y las entidades inscritas, así como los procedimientos para una consulta adecuada de la Lista.

¿Qué ofrece la inscripción en la Lista Robinson?

Al inscribirte en la Lista Robinson de forma gratuita, te proteges de la publicidad no deseada y las posibles estafas comerciales. Este servicio te permite indicar los medios por los cuales no deseas recibir publicidad, como teléfono, correo postal, correo electrónico o SMS/MMS. Además, solo las empresas a las que has dado consentimiento explícito podrán enviarte publicidad, y tendrás la posibilidad de revocar dicho consentimiento en cualquier momento.

La inscripción en la Lista Robinson te ofrece la ventaja de evitar recibir publicidad de entidades con las que no has autorizado contacto comercial. Es una medida fundamental para salvaguardar tu privacidad y controlar las comunicaciones comerciales que recibes.

Cualquier persona física puede inscribirse de manera voluntaria y gratuita en la Lista Robinson para protegerse de la publicidad no deseada. En el caso de menores de 14 años, la inscripción deberá ser realizada por sus padres o tutores legales.

Período de vigencia

Tras solicitar tu inscripción, esta puede tardar hasta dos meses en hacer efecto, permitiendo así un período de adaptación para evitar interrupciones en campañas comerciales previamente activas. La inscripción en la Lista Robinson es válida hasta el 31 de diciembre del año de solicitud, renovándose automáticamente por periodos anuales a menos que decidas cancelarla.