La Seguridad Social te quita la pensión si no presentas esta documentación obligatoria

Las pensiones no contributivas son un tipo de ayuda económica destinada a aquellos ciudadanos que no cuentan con recursos suficientes para subsistir. Esta modalidad de pensión es especialmente relevante para quienes, por diversas razones, no han podido contribuir al sistema de Seguridad Social, ya sea porque nunca han cotizado o porque no lo han hecho el tiempo necesario para acceder a las pensiones contributivas.

Las pensiones no contributivas se clasifican en dos categorías principales:

Pensión no contributiva de jubilación

Pensión no contributiva de invalidez

Ambos tipos de pensiones tienen como objetivo proporcionar un soporte económico a sectores de la población que, debido a su situación financiera, requieren asistencia.

Una sede del INSS Seguridad Social / La Provincia

Determinación de la cuantía de las pensiones no contributivas

La cuantía anual de las pensiones no contributivas se establece cada año mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el año 2025, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, queda establecida en 7.905,80 euros anuales, conforme al artículo 79.5 del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre.

Sin embargo, la cantidad específica que recibirá cada beneficiario dependerá del número de personas que conviven en la misma unidad económica y de sus ingresos totales.

Por otro lado, el rechazo, el miércoles 22 de enero, del Congreso de los Diputados a la convalidación de los reales decretos leyes que contenían el real decreto ómnibus ha dejado en el aire, entre otras medidas, la subida de las pensiones. El rechazo resultó de una votación que sumó 177 votos en contra, principalmente de los grupos de PP, Vox y Junts, frente a 171 a favor y una abstención. Este conjunto de normativas, que abarcaba unas 80 iniciativas en 140 páginas.

Requisitos para solicitar pensiones no contributivas

Uno de los principales requisitos para acceder a las pensiones no contributivas, ya sea de jubilación o de invalidez, es tener unos ingresos que se encuentren por debajo de la cifra estipulada, es decir, menos de 7.905,80 euros anuales en 2025. Además, si el solicitante convive con familiares, los ingresos totales de todos los miembros deben estar por debajo de ciertos umbrales.

Requisitos para la pensión no contributiva de jubilación

Los ciudadanos que deseen solicitar esta pensión deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener 65 años o más en el momento de presentar la solicitud.

Residir legalmente en España durante al menos 10 años, con un mínimo de dos años consecutivos antes de la solicitud.

Esta prestación no solo proporciona una ayuda económica, sino que también otorga acceso a asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.

Requisitos para la pensión no contributiva de invalidez

En cuanto a la pensión de invalidez, los requisitos son:

Ser mayor de 18 años y menor de 65 años en el momento de la solicitud .

. Haber residido legalmente en España durante un periodo de cinco años , de los cuales deben ser consecutivos los dos últimos antes de la solicitud.

, de los cuales deben ser consecutivos los dos últimos antes de la solicitud. Presentar una discapacidad o enfermedad crónica en un grado que alcance o supere el 65%.

Una persona con discapacidad en una silla de ruedas. / La Provincia

Documentación a presentar

A la hora de solicitar la pensión no contributiva es necesario presentar documentación relacionada con el solicitante y también del resto de personas que conviven en la unidad familiar. En caso de que no se presenten cada año para renovar la pensión, la Seguridad Social retirará la paga al beneficiario.

La documentación a presentar es la siguiente:

Nóminas, certificados de pensiones de organismos distintos a la Seguridad Social , becas o cualquier otro documento acreditativo de ingresos.

, becas o cualquier otro documento acreditativo de ingresos. Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Informe de vida laboral y prestaciones sociales públicas reconocidas por el INSS.

NIF/NIE en vigor del solicitante y del representante legal en su caso.

Padrón colectivo.

Prestaciones o subsidios por desempleo reconocidos por el SEPE.

Menos del 6% de la población bajo el umbral de la pobreza recibe la renta mínima autonómica. / EP

Compatibilidad entre pensiones

La responsabilidad de gestionar las pensiones no contributivas recae en los organismos competentes de cada Comunidad Autónoma. En las ciudades de Ceuta y Melilla, esta función es realizada por las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Es esencial que los interesados se informen sobre cómo realizar la solicitud y los procedimientos específicos en su región.

En términos generales, no es posible percibir dos pensiones no contributivas simultáneamente. Por lo tanto, quienes tengan derecho a ambas opciones (jubilación o invalidez) deben optar por una. Esta norma también se aplica a la pensión de viudedad, que no se puede acumular con las pensiones no contributivas.

En el caso de las pensiones contributivas, es posible percibir más de una si el solicitante ha cotizado en diferentes regímenes (por ejemplo, régimen general y de autónomos), siempre que cumpla con ciertos requisitos de cotización.

Las pensiones no contributivas juegan un papel fundamental en la protección de aquellas personas que, debido a su situación económica, necesitan apoyo adicional para garantizar su bienestar. Con un marco legal que busca actualizar y mejorar estas ayudas, es vital que la ciudadanía esté informada sobre sus derechos y la forma de acceder a estas prestaciones.