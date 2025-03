Campaña de Declaración de la Renta 2025: Hacienda refuerza la vigilancia sobre los Bizum

El 19 de marzo de 2025, es decir, falta menos de una semana, será la fecha en la que los contribuyentes podrán comenzar a acceder a sus datos fiscales para la Campaña de la Renta de 2024, que se presenta este año. A partir del 2 de abril, se habilitará el plazo para presentar las declaraciones a través de Internet, que se extenderá hasta el 30 de junio.

Durante el periodo de presentación de la Declaración de la Renta, los contribuyentes tendrán dos opciones para gestionar su declaración, en caso de que no la presenten de motu propio por Internet.

El 6 de mayo dará inicio a un servicio telefónico de asistencia por parte de la Agencia Tributaria (AEAT), que permanecerá disponible hasta el 30 de junio . Las citas para este servicio podrán ser solicitadas entre el 29 de abril y el 27 de junio .

Además, para quienes opten por la domiciliación bancaria, el plazo de presentación de declaraciones que generen un ingreso finalizará el 25 de junio.

Cambios en la obligación de presentar la Declaración de la Renta

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de que existen cambios importantes en cuanto a quiénes deben presentar la declaración. Los trabajadores que ingresen menos de 22.000 euros al año no necesitan declarar si no han recibido más de 1.500 euros a partir de un segundo pagador. Esta normativa se mantiene para 2024, aunque el Congreso no aprobó la propuesta del Gobierno de incrementar el límite a 2.500 euros.

Por otro lado, se amplió la obligación de declarar para quienes reciban menos de 15.876 euros, lo que coincide con el aumento del Salario Mínimo Interprofesional para 2024.

En un cambio notable, todas las personas que recibieron prestaciones por desempleo deberán presentar la declaración de la renta, independientemente del importe percibido. Este requerimiento, de carácter administrativo, implica que cualquier omisión podría resultar en la pérdida de dicha prestación, tal como se establece en el Real Decreto-ley 2/2024.

Declarar pagos por Bizum

El uso de Bizum ha transformado la forma en que se realizan los pagos electrónicos en España, convirtiéndose en un método cotidiano.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que uno de los cambios más destacados para la campaña de este año es la posibilidad de pagar las declaraciones de la Renta a través de Bizum, que se une a las opciones tradicionales como la domiciliación bancaria o el pago en oficina.

Los contribuyentes deberán comprobar los límites específicos establecidos por cada entidad bancaria ante el uso de este servicio para asegurarse de que la cantidad a pagar se encuentra dentro de los márgenes permitidos en cada caso. Además, también es recomendable revisar las condiciones particulares de cada banco respecto al uso de Bizum para pagos a organismos públicos, avisa Gestha.

"Hasta la fecha, las entidades bancarias estaban obligadas a informar anualmente a Hacienda sobre los cobros que recibían los empresarios y autónomos mediante tarjetas de débito o de crédito, siempre que superasen los 3.000 euros", comenta Benjamí Anglès, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en derecho financiero y tributario.

Sin embargo, con los cambios que ha anunciado el Gobierno de España, se elimina este límite y también se incluyen los ingresos recibidos a través de Bizum u otros sistemas de pagos electrónicos, independientemente del domicilio del pagador y del de la entidad financiera que gestione el pago.

"A partir de ahora, los bancos y demás entidades gestoras deberán presentar declaraciones mensuales para informar sobre los importes y las cuentas destinatarias de tales ingresos, de modo que la Agencia Tributaria conocerá los datos y las cantidades recibidas por los sujetos que utilizan este tipo de plataformas para facturar sus actividades y servicios", añade Anglès.

¿Cómo rectificar datos en la Declaración de la Renta 2025?

La Campaña de Renta 2024 introduce un nuevo sistema de autoliquidación rectificativa, diseñado para simplificar el proceso de corrección de declaraciones erróneas, detallan desde Gestha. Este sistema reemplazará el modelo anterior, permitiendo a los contribuyentes modificar o completar su autoliquidación sin necesidad de esperar a una resolución administrativa.

Los contribuyentes son aconsejados a revisar cuidadosamente el Manual Práctico de Renta 2024 antes de confirmar su borrador, prestando especial atención a las rentas de alquiler, ayudas públicas recibidas y deducciones, incluidas aquellas de ámbito autonómico que suelen ser desconocidas.

Cómo evitar errores en la Declaración de la Renta 2025

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha presentado una serie de claves útiles para los contribuyentes con el fin de evitar errores y aprovechar al máximo las deducciones fiscales.

