¿Son obligatorias las horas extras y pueden cambiarte el horario de tu trabajo sin avisarte?: un experto lo aclara

En el entorno laboral, es fundamental estar informado sobre tus derechos para evitar situaciones injustas. En toda España existen normativas que protegen a los trabajadores frente a prácticas ilegales.

El Estatuto de los Trabajadores establece unas normas básicas que regulan diversos aspectos, entre ellos los cambios en los horarios, la jornada laboral, las horas extras y la comunicación de vacaciones.

En este artículo te ofrecemos información útil y práctica para que estés al tanto de lo que puedes exigir y esperar en tu entorno laboral. El Instituto de Justicia Colaborativa (IJUC), experto en mediación y arbitraje te explica cinco abusos laborales frecuentes y qué dice la ley al respecto, para que sepas cómo actuar si te encuentras en una situación similar.

1.Cambios en el horario de trabajo: plazos y justificaciones

Si tu empresa te cambia el horario de un día para otro, como pasar de entrar a las 14:00 a las 9:00 sin aviso, esto es ilegal. Cuando una empresa necesita modificar los horarios de sus empleados, debe cumplir con ciertos plazos de comunicación establecidos por la ley. Según la normativa vigente, es obligatorio avisar con al menos 5 días de antelación para ajustes temporales en la distribución de la jornada. Sin embargo, si el cambio es permanente, se aconseja un preaviso de 15 días para dar tiempo suficiente al trabajador a adaptarse.

Además, hay que tener en cuenta que los convenios colectivos pueden fijar plazos más amplios, por lo que es fundamental revisar el acuerdo aplicable a tu sector o empresa. La compañía debe siempre justificar la necesidad del cambio, ya sea por motivos organizativos, económicos o de producción, y garantizar que se respeten los límites legales de duración de la jornada y descansos.

Una mujer mira el reloj en la oficina. / LP

2.Tiempo de trabajo efectivo: ¿Qué se remunera?

¿Te mandan a casa porque no hay trabajo y te piden recuperar horas después? Un aspecto clave en cualquier relación laboral es entender qué se considera tiempo de trabajo efectivo. En principio, solo se debe remunerar el tiempo en el que efectivamente se realiza una actividad laboral. Esto significa que, si no hay tareas que realizar y abandonas tu puesto antes de finalizar tu horario, no tendrías derecho a cobrar la jornada completa.

Sin embargo, esta regla puede variar según el convenio colectivo o las políticas internas de la empresa. Si la falta de trabajo no es responsabilidad del empleado, la compañía podría estar obligada a abonar el salario completo o a ofrecer alternativas como descansos compensatorios. Es recomendable revisar las condiciones específicas de tu contrato o consultar con un sindicato para aclarar tu situación.

3.Horas extras: ¿Son obligatorias?

Que te pidan quedarte más tiempo después de tu jornada sin opción a negarte es, en general, ilegal. Otro tema que genera muchas dudas es el de las horas extras. Por norma general, realizar horas adicionales al horario establecido es una decisión voluntaria del trabajador, salvo que el contrato individual o el convenio colectivo indique lo contrario. Esto implica que la empresa no puede sancionar a un empleado por negarse a hacerlas.

No obstante, existen excepciones, como las horas extras por fuerza mayor, que sí pueden ser obligatorias en situaciones excepcionales.

Un despacho laboral / Pexels/Edmond Dantès

4.Comunicación de las vacaciones: plazos para planificar

Recibir la notificación de tus vacaciones el día antes o con poca antelación es una práctica ilegal. La planificación de las vacaciones es otro derecho fundamental del trabajador. Las empresas tienen la obligación de comunicar las fechas de descanso con una antelación mínima de 2 meses, según establece el Estatuto de los Trabajadores. Este plazo permite a los empleados organizar su tiempo libre con tranquilidad.

En algunos casos, los convenios colectivos o las políticas internas de las empresas pueden ampliar este período de aviso a 30 o incluso 45 días. Este margen adicional es especialmente útil en sectores con alta demanda estacional, como el turismo, donde coordinar descansos puede ser más complejo.

Un trabajador exhausto en su puesto de trabajo / Pexels/RDNE

5.Modificaciones en la jornada laboral: ¿Nuevo contrato?

Reducir tu jornada, como pasar de completa a media sin tu consentimiento, es ilegal si no se justifica. Si se produce un cambio en la duración o distribución de la jornada laboral, no siempre es necesario firmar un nuevo contrato. Cuando la modificación es acordada entre ambas partes, suele bastar con un anexo al contrato original o un documento adicional que refleje las nuevas condiciones, como el horario o la jornada. Este documento debe ser firmado por trabajador y empresa, y en ciertos casos, registrado ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Sin embargo, si el cambio es impuesto por la empresa sin acuerdo, puede considerarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En este caso, debe estar justificado por causas objetivas (económicas, técnicas u organizativas) y notificarse por escrito con al menos 15 días de antelación. Si el trabajador no está de acuerdo, tiene derecho a impugnarlo o incluso a solicitar la extinción del contrato con indemnización.

Archivo - Un camarero trabajando. / Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

Evitar conflictos

Para evitar conflictos, es crucial que cualquier cambio en las condiciones laborales quede reflejado por escrito, ya sea en un anexo o en un documento independiente. Esto protege tanto a los empleados como a las empresas ante posibles malentendidos.

Además, los trabajadores deben conocer sus derechos para exigir el cumplimiento de los plazos de notificación y las justificaciones necesarias.