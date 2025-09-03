Los jóvenes tienen que ahorrar lo imposible para comprar un piso: hasta 30 años en Madrid o Baleares

Comprar una casa se ha convertido casi en un sueño inalcanzable para la mayoría de los jóvenes españoles. El salto entre lo que cuesta un piso y lo que gana un menor de 35 años es tan grande que, de media, harían falta casi 20 años de ahorro para poder acceder a una hipoteca. Y en regiones como Madrid o Baleares, la cifra se dispara hasta los 30 años, una eternidad para quien sueña con independizarse, según calculan desde el comparador y asesor hipotecario iAhorro.

Tanto es así que, los últimos datos de los Registradores de la Propiedad recogen que una vivienda media en España, de 100,5 metros cuadrados, cuesta ya 226.226 euros. Mientras tanto, los menores de 35 años ingresan 19.185 euros brutos al año, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Con esos ingresos, incluso aplicando la regla del 50/30/20 de las finanzas, que implica destinar un 20% del sueldo a ahorro, un joven tardaría hasta 17,69 años de media en reunir los 67.868 euros que exigen los bancos como ahorro previo (entrada más gastos) para poder concederle una hipoteca.

Y, pese a que ahora los tipos de interés de las hipotecas están a la baja y, por tanto, la ratio de endeudamiento también cae, Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, es claro: “Estamos ante un problema estructural que no se resuelve solo con hipotecas más flexibles. Los precios suben sin parar mientras los salarios llevan años estancados. Esa brecha es la que explica por qué en España los jóvenes se emancipan tan tarde”.

En Baleares y Madrid comprar casa roza la utopía

En los territorios más tensionados, la vivienda es poco menos que un lujo. En las Islas Baleares, el precio medio de una vivienda de 100,5 metros cuadrados roza los 396.573 euros, según Registradores de la Propiedad. Por tanto, allí, un joven con un sueldo medio de 20.179 euros anuales de media necesitaría 29,48 años de ahorro para conseguir el 30% necesario para pedir un préstamo hipotecario.

Por su parte, en la Comunidad de Madrid, la situación no es mejor: con un precio medio de las casas de 408.734 euros y sueldos ligeramente más altos, el tiempo necesario para juntar el 30% del precio se sitúa en los 29,03 años. La fuerte demanda, la falta de vivienda nueva y la inversión internacional han convertido al mercado madrileño en uno de los más inaccesibles del país.

Tras ellas, aparecen las Islas Canarias (24,93 años), que completa el podio ocupando el tercer lugar; País Vasco (22,04) y Cataluña (19,56 años de ahorro).

Castilla y León y Extremadura, las comunidades más accesibles

En el otro extremo se encuentran regiones como Castilla y León y Extremadura, donde el tiempo de ahorro baja a poco más de ocho años. En Extremadura, pese a tener los sueldos más bajos del país (16.057,41 euros de media al año), los precios de la vivienda también son mínimos, con los 88.541 euros para una vivienda de 100,5 metros cuadrados. Eso hace que la entrada resulte relativamente más asumible los años de ahorro se reduzcan hasta los 8,27 años.

Igualmente, según datos oficiales, en Castilla y León, los salarios son algo más altos (18.560 euros de media hasta los 34 años) y el precio de los pisos se sitúa de media en los 100.199 euros, lo que deja el tiempo medio de ahorro para los jóvenes en 8,1 años. Entre medias se sitúan comunidades como Castilla-La Mancha (10,5 años), La Rioja (11,1), Murcia (11,5) o Asturias (12,0), donde el equilibrio entre precios y sueldos suaviza, pero no elimina, las dificultades.

Hipotecas para jóvenes: una ayuda limitada

La banca intenta suavizar el acceso a la vivienda en propiedad con hipotecas específicas para menores de 35 años que llegan a financiar el 90% o incluso el 95% del precio. Pero sigue siendo necesario aportar parte del dinero (hasta llegar al 100% de financiación y para pagar los gastos asociados) y, en muchos casos, contar con avalistas. “La mayoría de los bancos financian un 80%, y aunque existan productos para jóvenes, en muchos casos se pide el apoyo de los padres o de un familiar como garantía”, finaliza el director de Hipotecas de iAhorro.