José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: "Nadie me explicó con claridad las consecuencias"

En ocasiones, la jubilación de forma anticipada se convierte en una obligación inamovible para muchas personas que llevan toda la vida trabajando. A veces, esta prejubilación es voluntaria, como por ejemplo por motivos de bienestar y salud (pasar más tiempo con la familia, disfrutar de aficiones, reducir el estrés…).

Pero en otras, las causas de la jubilación anticipada son involuntarias, como puede ser un despido colectivo, la modificación de condiciones laborales que obligue al cese en la empresa donde se trabaja o, en otros casos, por la naturaleza del trabajo realizado, que puede ser peligroso.

Consideraciones a tener en cuenta

Lo cierto es que en ambos casos hay que tener en cuenta que existirán algunas consideraciones importantes que hay que tener en cuenta antes de tomar la decisión: penalizaciones, requisitos y alternativas.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que se necesita un mínimo de 33 años y 6 meses cotizados y estar cerca de la edad ordinaria para poder solicitar la jubilación anticipada

En segundo lugar, y lo más importante a tener en cuenta, es que aquella persona que se prejubila deberá evaluar el impacto económico que tendrá en su vida porque la Seguridad Social le aplicará coeficientes reductores permanentes en su pensión.

Una trampa para los que más han trabajado

Estas penalizaciones serán aplicadas en función del número de años cotizados, el tipo de jubilación y la cantidad de meses que la persona se haya adelantado a la jubilación respecto a la edad ordinaria que dicta la ley (66 años y 10 meses en 2026).

Su función es reducir de forma permanente la cuantía de la pensión cuando esta se solicita antes de tiempo, independientemente de lo larga que haya sido la carrera laboral del trabajador.

La parte más amarga de esta historia es que hay personas que desconocen esta realidad y se encuentran con el problema de frente, cuando ya han realizado todos los trámites y son oficialmente prejubilados.

La jubilación anticipada se ha convertido en una trampa para miles de trabajadores que acumulan largas carreras de cotización.

Un 22% menos

Eso mismo le ocurrió a José María Díez, que después de más de cuatro décadas trabajando y, por lo tanto, habiendo cotizado más de lo que exige la ley, fue sorprendido con una penalización permanente en su pensión de jubilación.

El hombre, de 61 años, asegura que nadie le explicó previamente y con claridad las consecuencias de su decisión: “Tengo la sensación de que están cometiendo más que un atropello, más que un robo”.

De ahora en adelante, José María cobrará una pensión de jubilación que se ha visto reducida un 22% sobre el total.

¿Qué es la ASJUBI40?

Ante esta injusticia, José María se ha convertido en una de las caras visibles de la asociación ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar), que está compuesta por miles de prejubilados que acumulan más de 40 años cotizados y que reclaman la eliminación de los coeficientes reductores aplicados por la Seguridad Social.

Según denuncian los afectados, el principal problema es que hay una falta de información muy notable que no pone remedio a que muchas personas desconocen esta realidad. De hecho, las penalizaciones permanentes aplicadas pueden suponer pérdidas de hasta 200 o 300 euros mensuales.

José María, por ejemplo, no fue consciente del impacto real del problema hasta que cobró su primera pensión y vio que había perdido una quinta parte de lo que le correspondía.

Una realidad de muchos

Pero no es el único: esta realidad existe y se repite en toda España. Un ingeniero jubilado, Paco Crespo, también contaba que había cotizado 46 años y, aun así, cuando se quiso jubilar con 62 años tuvo que hacer frente a una reducción del 18%.

Ante esta situación, expertos recomiendan estudiar detenidamente las alternativas antes de optar por la jubilación anticipada, como retrasarla unos meses, combinar trabajo y pensión o solicitar asesoramiento especializado.

Mientras tanto, agrupaciones como ASJUBI40 reclaman una reforma que elimine los coeficientes reductores para quienes superan los 40 años cotizados. Para ellos, el sistema castiga a quienes más han aportado a la Seguridad Social durante su vida laboral y, por ende, el sistema no les reconoce de forma justa sus contribuciones.