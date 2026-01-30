Vigilar una baja médica sale caro: una empresa deberá pagar 7.501 euros tras despedir a una trabajadora
Esta resolución judicial advierte sobre la inutilidad de los métodos de control que ignoran los límites de la Ley Orgánica de Protección de Datos
El control de las bajas laborales tiene límites legales muy claros. Una reciente sentencia judicial ha declarado nulo el despido de una trabajadora tras considerar que la empresa vulneró sus derechos fundamentales al contratar a un detective privado para vigilarla durante una incapacidad temporal. La compañía deberá indemnizarla con 7.501 euros por daños morales, además de asumir las consecuencias propias de un despido nulo.
El fallo refuerza la protección de la intimidad y los datos personales de los trabajadores, y lanza un aviso claro a las empresas: vigilar una baja médica sin causa justificada puede salir muy caro.
Vigilancia durante una baja médica: cuándo es ilegal
El uso de detectives privados no está prohibido, pero solo es legal si cumple el principio de proporcionalidad. En este caso, la empresa encargó una vigilancia continuada sobre la trabajadora, que se encontraba de baja médica, con el objetivo de demostrar un supuesto fraude.
Los informes recogían actividades cotidianas como llevar a sus hijos al colegio o realizar gestiones domésticas, acciones que el tribunal considera totalmente compatibles con cualquier proceso de recuperación. La justicia concluye que no existía una sospecha real y fundada que justificara una intromisión tan grave en su vida privada.
La sentencia subraya que vigilar rutinas personales sin relación directa con el trabajo invalida cualquier prueba obtenida, por muy detallada que sea.
El domicilio y la vida familiar están especialmente protegidos
Los jueces recuerdan que el domicilio y las actividades familiares gozan de protección constitucional reforzada. Grabar imágenes, seguir a una persona o documentar su vida diaria sin una justificación sólida supone una vulneración directa del derecho a la intimidad.
Además, toda prueba obtenida mediante estos métodos queda automáticamente expulsada del procedimiento judicial, lo que deja sin base legal cualquier despido apoyado en ella. La jurisprudencia actual protege el derecho del trabajador a recuperarse sin presiones ni vigilancia injustificada.
¿Qué implica un despido nulo para la empresa?
Cuando un tribunal declara un despido nulo, las consecuencias son severas. La empresa está obligada a:
- Readmitir de forma inmediata al trabajador
- Pagar los salarios de tramitación desde la fecha del despido
- Abonar una indemnización adicional por daños morales, como en este caso
La cuantía de 7.501 euros responde, según el tribunal, a la gravedad de la intromisión y al impacto psicológico derivado de sentirse vigilada durante una baja médica.
Un aviso claro sobre protección de datos y control empresarial
La resolución advierte de los riesgos de ignorar la Ley Orgánica de Protección de Datos y los límites del control empresarial. Los magistrados son especialmente contundentes con el uso de dispositivos de seguimiento o grabación sin cumplir los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
El coste económico, judicial y reputacional de este tipo de prácticas suele ser muy superior al posible perjuicio de una baja fraudulenta. Además, afecta negativamente al clima laboral y a la imagen de la empresa.
¿Cómo deben actuar las empresas ante una baja médica?
Los expertos recomiendan priorizar protocolos internos claros, comunicación con el trabajador y asesoramiento legal antes de recurrir a medidas extremas. Las inspecciones de la Seguridad Social son el cauce adecuado para comprobar la veracidad de una baja, no la vigilancia privada indiscriminada.
Invertir en salud laboral, prevención y acompañamiento durante la incapacidad temporal resulta más eficaz para reducir el absentismo que el espionaje, que suele acabar en los tribunales.
¿Qué derechos tiene un trabajador durante una baja?
Durante una baja médica, el contrato queda suspendido, no extinguido. La empresa puede verificar la existencia de la baja, pero no:
- Vigilar el domicilio
- Grabar imágenes o conversaciones
- Acceder a información médica detallada
- Exigir el diagnóstico concreto sin consentimiento
Los datos de salud están especialmente protegidos y su uso indebido puede generar sanciones e indemnizaciones.
¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores?
El artículo 20.3 permite al empresario adoptar medidas de control, pero siempre respetando la dignidad y la intimidad del trabajador. También autoriza la verificación médica de una baja, pero exclusivamente a través de personal sanitario, nunca mediante detectives sin causa justificada.
