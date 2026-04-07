¿Pueden los inquilinos beneficiarse de deducciones por eficiencia energética en la vivienda?: requisitos y límites en el IRPF

Las deducciones fiscales por obras destinadas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas se han convertido en una de las principales herramientas impulsadas por las administraciones públicas para fomentar la rehabilitación del parque inmobiliario en España. Estas medidas, enmarcadas en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, buscan reducir el consumo energético y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Sin embargo, la aplicación de estas ventajas fiscales está sujeta a una serie de requisitos estrictos. Uno de los aspectos más relevantes es que solo pueden beneficiarse de estas deducciones los propietarios de las viviendas, tal y como establece la normativa vigente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y ha aclarado la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.

Marco legal: cambios introducidos en la normativa

La regulación actual tiene su origen en el Real Decreto-ley 19/2021, aprobado en octubre de 2021. Esta norma introdujo nuevas deducciones temporales en el IRPF para incentivar las obras de mejora energética en viviendas y edificios residenciales.

Archivo - Imagen de recurso de una persona que hace la declaración de la renta en un ordenador. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Posteriormente, estas medidas fueron modificadas y ampliadas por el Real Decreto-ley 8/2023, con efectos desde el 1 de enero de 2024, extendiendo plazos y ajustando condiciones.

El objetivo de estas reformas es facilitar la inversión en rehabilitación energética, alineándose con los compromisos europeos en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

Tres tipos de deducciones disponibles

La normativa contempla tres modalidades de deducción, en función del tipo de actuación realizada y del alcance de la mejora energética obtenida.

Mejora de la demanda de calefacción y refrigeración

La primera deducción permite aplicar un 20% sobre las cantidades invertidas en obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda. El límite máximo de base deducible es de 5.000 euros anuales.

Esta reducción debe acreditarse mediante un certificado de eficiencia energética emitido antes y después de las obras.

Reducción del consumo de energía no renovable

La segunda deducción eleva el porcentaje hasta el 40%, con una base máxima de 7.500 euros anuales. En este caso, se exige una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable, o bien alcanzar una calificación energética A o B.

Este tipo de actuaciones suele implicar intervenciones más profundas, como mejoras en aislamiento, ventanas o sistemas de climatización.

Rehabilitación energética en edificios

La tercera deducción está dirigida a obras realizadas en edificios completos de uso residencial. Permite deducir hasta un 60% de la inversión, con un máximo acumulado de 15.000 euros.

Para acceder a este beneficio, es necesario que el edificio logre una mejora significativa en su eficiencia energética, acreditada mediante certificación oficial.

Un trabajador se descuelga por la fachada de un edficio en construcción en Gran Canaria. / JUAN CASTRO

Requisitos clave para acceder a las deducciones

Más allá de los porcentajes y límites, la normativa establece condiciones imprescindibles para poder aplicar estas deducciones:

Ser propietario de la vivienda en la que se realizan las obras.

en la que se realizan las obras. Contar con certificados de eficiencia energética antes y después de la actuación.

antes y después de la actuación. Realizar los pagos mediante medios bancarios (no en efectivo).

Que las obras se ejecuten dentro de los plazos establecidos (hasta 2024 o 2025 según el caso).

Además, no todas las actuaciones son válidas. Quedan excluidas aquellas realizadas en garajes, trasteros, jardines o espacios vinculados a actividades económicas.

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El caso de viviendas en alquiler o uso habitual sin propiedad

Uno de los aspectos que más dudas genera es la situación de quienes residen en una vivienda sin ser propietarios, como ocurre en muchos contratos de alquiler.

Según la interpretación de la normativa del IRPF, incluso si una persona ha financiado obras de mejora energética en su vivienda habitual, no podrá beneficiarse de estas deducciones si no es titular del inmueble.

Este criterio responde a que la ley vincula el incentivo fiscal a la propiedad del bien, entendiendo que es el propietario quien asume la inversión estructural y quien se beneficia directamente de la revalorización del inmueble.

Varios jóvenes observan anuncios de casas en alquiler en una inmobiliaria. / E.D. / L.P.

Importancia del certificado energético

El certificado de eficiencia energética es un elemento central en todo el proceso. Este documento oficial acredita el nivel de consumo energético de una vivienda o edificio y permite comprobar si se han alcanzado los objetivos exigidos por la normativa.

Debe ser emitido por un técnico competente y registrado conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 390/2021. Sin este documento, no es posible aplicar ninguna deducción.

Un certificado energético de una vivienda particular. / La Provincia

Impacto en la rehabilitación del parque inmobiliario

Estas deducciones forman parte de una estrategia más amplia para fomentar la rehabilitación energética en España. El objetivo es reducir el consumo energético de los edificios, responsables de una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En territorios como Canarias, donde las condiciones climáticas son diferentes al resto del país, estas medidas también contribuyen a mejorar el confort térmico de las viviendas y reducir el gasto energético.

Conclusión: una oportunidad con límites claros

Las deducciones por eficiencia energética representan una oportunidad relevante para quienes desean mejorar sus viviendas y reducir su factura energética. Sin embargo, su acceso está condicionado por requisitos estrictos, entre los que destaca la titularidad del inmueble.

En consecuencia, quienes residan en viviendas alquiladas o cedidas, aunque hayan asumido el coste de las obras, no podrán beneficiarse de estas ventajas fiscales, lo que limita el alcance de la medida en determinados casos.