Así afecta la subida de los tipos de interés del BCE a las cuentas y los depósitos

El próximo 11 de junio el Banco Central Europeo se enfrenta a un cambio de guion que, hasta hace apenas unas semanas, no estaba en el radar de casi nadie. Después de un año entero con la facilidad de depósito anclada en el 2%, los mercados descuentan con una probabilidad muy alta una subida de 25 puntos básicos. Y no solo eso: anticipan al menos dos subidas a lo largo de 2026. Si Christine Lagarde confirma el movimiento, será la primera subida de tipos desde septiembre de 2023 y, sobre todo, el inicio de una dinámica distinta a la que llevamos años teniendo. “Porque cada vez que el BCE mueve los tipos, los focos apuntan al euríbor y a las hipotecas. Pero la otra cara de la moneda, la del ahorro, suele quedarse en un segundo plano”, destaca Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi.

Cuando uno repasa los números entiende por qué conviene cambiarlo. Los tres tipos oficiales del BCE —facilidad de depósito en el 2%, operaciones principales de financiación en el 2,15% y facilidad marginal de crédito en el 2,40%— no son sólo una referencia para el crédito hipotecario. Marcan el suelo y el coste de oportunidad del dinero que la banca capta del cliente minorista: cuanto más paga el BCE a las entidades por aparcar su liquidez en Fráncfort, menos incentivo tienen para perseguir el depósito del particular, y al revés. Si suben, los depósitos a plazo, las cuentas remuneradas y los fondos monetarios tienden a moverse en la misma dirección. Si bajan, los bancos se apresuran a recortar lo que pagan. Y aquí está el matiz: esa transmisión sigue siendo asimétrica. Históricamente, las entidades trasladan rápido las bajadas al pasivo y se toman su tiempo con las subidas.

Cuando el BCE sube tipos, el coste del dinero aumenta y las entidades suelen trasladar parte de ese incremento a los depósitos, ofreciendo mayores remuneraciones para captar ahorro. Si el Banco Central Europeo los mantiene, los depósitos tienden a estabilizarse y es menos frecuente ver mejoras significativas en las ofertas. “En ese contexto, los depósitos a plazo fijo como (el Depósito Triple) un depósito a 6 meses al 3% TAE reflejan ya un entorno de tipos relativamente altos”, destaca Alessio Zambón, responsable de Marketing de Banco Mediolanum.

España, un mercado con exceso de liquidez

España añade un ingrediente propio. “Llevamos años con un sector bancario nadando en liquidez tras los TLTRO —préstamos a largo plazo del BCE concedidos a la banca en condiciones muy ventajosas durante la pandemia— y con unos depósitos de hogares y empresas que siguen en máximos”, apunta Antonio Gallardo quién explica que eso significa, en román paladino, que la urgencia por captar dinero del minorista es menor que en otros ciclos: los bancos grandes ya tienen el pasivo que necesitan para dar crédito. Aun así, la perspectiva de un nuevo recorrido al alza —los contratos OIS (Overnight Index Swap, el termómetro que utiliza el mercado para anticipar los movimientos del BCE) apuntan a otra subida en septiembre que dejaría la facilidad de depósito en el 2,75% a cierre de año— ya está moviendo la oferta. Por ahora, los movimientos siguen muy concentrados en entidades pequeñas, neobancos y plataformas paneuropeas de depósitos.

En el caso de las cuentas remuneradas, Alessio Zambón destaca que funcionan de una forma más gradual que los depósitos. “Con subidas de tipos, pueden mejorar su rentabilidad, pero suelen seguir por debajo de los depósitos a plazo. Si el BCE mantiene tipos, las cuentas tienden a quedarse estables o incluso ajustarse ligeramente a la baja. También influyen factores como la liquidez y los costes operativos de la entidad”, apunta.

Para hacerse una idea, la diferencia entre dejar 20.000 euros aparcados en una cuenta corriente y colocarlos a un 3% supera los 600 euros brutos al año. Cuando los tipos suben, esa brecha se ensancha y se vuelve cada vez más visible en la economía doméstica del ahorrador.

Qué cambia para el ahorrador a partir del jueves

Lo que viene a partir del jueves, si la subida se confirma, es un escenario donde la inercia empieza a tener un coste más visible. La banca tendrá incentivos para competir por el pasivo en un entorno de tipos al alza y mayor demanda de crédito empresarial, y la oferta puede moverse. “Pero seguimos creyendo que la gran banca no tendrá muchos incentivos ni necesidad, y se centrará más en ofertas personalizadas para clientes premium que en campañas generales para el conjunto de la clientela. Y, en todo caso, con una remuneración que no será muy elevada”, apunta el portavoz financiero de Banqmi.

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En este ciclo la política monetaria del BCE dejará tímidamente de ser sólo un asunto del euríbor. El 11 de junio puede marcar el inicio de una etapa en la que, con la inflación elevada en la que nos movemos, se hace más necesario ser activo con los ahorros y buscar mejores ofertas que ayuden a no perder poder adquisitivo. La pasividad —dinero parado en una cuenta corriente sin remunerar mientras los precios suben— era ya un problema con tipos a la baja; con tipos al alza y precios todavía tensionados, se convierte en un coste muy concreto que cada mes se queda en el camino. “Así que, en el ámbito de una cartera diversificada en base a los objetivos y necesidades de cada uno, el depósito puede ser una buena solución para la gestión de la liquidez en el corto plazo”, concluye el responsable de Marketing de Banco Mediolanum.