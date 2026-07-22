El BCE da un respiro a las hipotecas: congelará los tipos este jueves y aleja cualquier movimiento hasta septiembre

El Banco Central Europeo (BCE) afronta este jueves 23 de julio una de las reuniones más previsibles de los últimos meses. Con la inflación de la eurozona moderándose hasta el 2,8% en junio y los mercados todavía digiriendo el último encarecimiento del dinero, todo apunta a que la institución con sede en Fráncfort dejará los tipos de interés invariables, en una decisión que llega justo antes del parón veraniego y que iAhorro interpreta como una señal de tranquilidad para quienes tienen o están a punto de firmar una hipoteca.

La pausa llega después de que el organismo aprobara el pasado 11 de junio una subida de 25 puntos básicos, “un movimiento que los mercados aún están asimilando y que reduce la presión para endurecer de nuevo las condiciones financieras de forma inmediata. A ello se suma el propio calendario: el BCE evita tradicionalmente introducir cambios relevantes en pleno verano, tanto por el repunte estacional del consumo como por la dificultad de medir con precisión el efecto real de sus decisiones en estas fechas”, señala Laura Martínez, portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

Septiembre, la cita que de verdad importa

Si se produce un nuevo movimiento sobre los tipos de interés, el escenario más probable señala a la reunión de septiembre, una vez terminado el verano y con más indicadores macroeconómicos sobre la mesa. Hasta entonces, el principal foco de vigilancia para Fráncfort sigue siendo el frente internacional: la evolución del conflicto en Irán y su posible impacto sobre el precio del petróleo son, hoy por hoy, el factor que más puede condicionar la inflación europea. Un repunte del barril Brent podría trasladarse a la inflación energética y obligar al BCE a replantear su hoja de ruta para el último trimestre del año.

Qué significa para quien tiene o busca una hipoteca

Para los hogares con una hipoteca variable o que estén valorando contratar un préstamo en las próximas semanas, la foto fija de tipos supone un mensaje de calma. El Euríbor ya había descontado buena parte de la subida aprobada en junio, por lo que no se esperan movimientos bruscos del índice a corto plazo. Esto permitirá a los bancos mantener una política comercial relativamente estable durante el verano, un periodo tradicionalmente tranquilo en el mercado hipotecario. Será a partir de septiembre cuando las entidades puedan ajustar su estrategia con mayor claridad, en función de lo que decida entonces el BCE.

“El BCE gana tiempo, no lo pierde. La pausa de julio no debe interpretarse como el final del ciclo, sino como una tregua para observar cómo evoluciona la inflación y, sobre todo, el frente geopolítico antes de tomar cualquier decisión adicional. Para las familias hipotecadas, esto se traduce en un verano sin sobresaltos en sus cuotas” destaca Laura Martínez.

En definitiva, el mercado hipotecario afronta un verano de calma aparente, sostenida por una inflación a la baja y un BCE que prefiere esperar. La verdadera prueba llegará en otoño, cuando Fráncfort tenga que decidir si la moderación de precios se consolida o si el contexto internacional obliga a mover ficha de nuevo.