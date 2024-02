La formación es un plus a la hora de acceder a tu primer puesto de trabajo, cambiar de empleo o ascender en tu carrera profesional. Dentro de las necesidades de mejorar la cualificación y las habilidades profesionales, está la formación en competencias digitales, como la de los cursos gratis que ofrece el SEPE, una de las más demandadas por las empresas a sus trabajadores, sobre todo aquellas relacionadas con los sectores de la información, la comunicación y además, con actividades financieras, profesionales, científicas y técnicas, el transporte y el almacenamiento y la industria. Así lo pone de relieve el informe 2023. Tendencias del Mercado de Trabajo en España, del Observatorio de las Ocupaciones.

España tiene “una gran necesidad de formación en competencias digitales”. En Europa se pretende formar a unos 200.000 trabajadores en estas competencias y se ha completado el 60% del objetivo. El informe DESI, conocido como Índice de Economía y Sociedad Digital, que la Comisión Europea presenta cada año, indica que en España la formación en competencia digital “está muy por debajo de la media”.

Como consecuencia de esa demanda, la Administración Central ha puesto a disposición de las empresas el denominado kit digital, con el fin de poner en marcha las soluciones digitales más adaptadas a sus necesidades, iniciativa que estará en vigor hasta finales de 2024, indica la investigación Tendencias del Mercado en Trabajo en España.

Todos los cursos gratuitos del SEPE 2024

La plataforma de formación del SEPE Digitalízate Plus, impulsada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), ofrece más de 2.100 cursos gratuitos de formación profesional para el empleo que te ayudarán a avanzar en tu carrera profesional y mejorar tus competencias digitales. Se trata de formación online en su mayoría, aunque también hay cursos presenciales, relacionada con la digitalización, negocios, habilidades técnicas y desarrollo personal o cualquier otra área, destacan desde el SEPE.

A los cursos pueden acceder tanto las personas que están trabajando como las que están en paro con el fin de mejorar su currículo de forma gratuita y aumentar sus posibilidades de conseguir empleo. Es una de las distintas iniciativas y programas de formación que se desarrollan en el marco del Sistema Nacional de Empleo, a través del SEPE y de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.

Los contenidos están diseñados por “entidades expertas en cada campo, para que “recibas contenido relevante y actualizado”.

Cómo acceder a los cursos

Para acceder a los cursos tienes que realizar los siguientes paso.

1.Entra en la página web del SEPE

2.Selecciona la pestaña Personas

3.Elige Formación para el Empleo en el Ámbito Laboral y ve a la pestaña Digitalízate Plus.

4.Accede a Busca un curso y dentro de ese apartado a Buscador.

5.Una vez en el buscador, elige el colectivo al que perteneces de entre las siguientes opciones que se muestran:

Soy trabajador asalariado

Soy Autónomo

Trabajo/Soy socio en una cooperativa. Sociedad laboral, ONG, etc.

Trabajo en la administración pública

Desempleado

Situación ERTE/ERE

6.A continuación debes seleccionar el sector en el que estés incluido o el que quieras recibir formación:

Actividades físico-deportivas

Administración y Gestión

Agricultura y ganadería

Comercio y Marketing

Construcción de Industrias Extractivas

Economía e Industria Digital

Educación

Energía

Finanzas y Seguros

Gran distribución

Hostelería y Turismo

Industrias alimentarias

Información, Comunicación y Artes Gráficas

Marítima y Actividades Portuarias

Metal

Pesca

Química

Sanidad

Servicios (otros)

Servicios a las empresas

Servicios medioambientales

Textil, confección y piel

Transporte y logística

7.Una vez has identificado tu situación personal y al colectivo profesional al que perteneces o en el que te gustaría formarte, pulsa sobre la lupa. Te saldrá la oferta de cursos disponibles, si son presenciales o en régimen de teleformación y la duración de cada uno de ellos.

8.Selecciona el curso en el que estés interesado y pulsa sobre la pestaña Inscribirse en el curso. Para poder inscribirse debes esta registrado en la plataforma.

Becas para realizar los cursos de Google

En caso de que te interese formarte en contenidos digitales, tienes la opción de beneficiarte de una beca a través del Programa de Becas Google Fundae, que te permite cursar gratis la formación para obtener los certificados profesionales de Google y especializarte en las profesiones más demandadas actualmente en el mercado laboral.

La mayoría de los certificados están disponibles en español (vídeos en inglés con subtítulos, cuestionarios y pruebas de evaluación en español). En la información relativa a cada certificado aparece el idioma en el que está disponible.

Esfuerzo estimado es de 120 horas de formación que equivalen a un periodo de entre 3 y 6 meses de duración, aunque la misma puede variar en función de la dedicación semanal y los conocimientos previos del alumno.

La formación es 100% online y práctica, lo que te permite organizarte según tus tiempos y practicar todos los contenidos mediante laboratorios de pruebas que se realizan en una máquina virtual.

El contenido muestra productos y software de todo el ecosistema tecnológico, no solo de Google.

No se requiere experiencia ni formación previa para cursar esta formación de Google, excepto en el certificado IT Automation with Python, que requiere conocimientos previos o haber cursado el certificado en Soporte TI, es decir, el que brinda apoyo intelectual, tecnológico y material a un cliente para prevenir y resolver problemas, además de optimizar y mejorar el rendimiento de tus productos o servicios.

Requisitos para acceder a los cursos de Google

Fundae establece los siguientes requisitos para acceder a las becas de Google