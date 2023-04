En España, la Seguridad Social es la encargada de garantizar que todos los ciudadanos tengan una protección frente a situaciones vulnerables como enfermedad, desempleo o vejez. Para poder acceder a las pensiones es necesario cumplir con una serie de requisitos, aunque el Estado tiene muchos tipos de ayudas para que nadie se quede sin ningún tipo de ingreso. Una de las dudas más grandes es sobre qué son las pensiones no contributivas en España y cuál es la cuantía total que se puede cobrar con ellas.

El pasado 28 de diciembre de 2022, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 28/2018 en el que se contempla una revalorización de las pensiones. Una situación que los jubilados llevan tiempo solicitando tras el incesante incremento de precios que azota la economía española y que ahoga gran parte de sus pensiones. Según la nueva reforma se produce un aumento del 8,5% de las pensiones contributivas y un 15% de las pensiones no contributivas.

¿Qué son las pensiones no contributivas?

Para poder acceder a una pensión en España hay que tener al menos 15 años cotizados a la Seguridad Social, siendo obligatorio que dos de ellos estén dentro del periodo de 15 años anteriores a solicitarla. Estas son las prestaciones contributivas y para poder cobrar el 100% hay que cumplir con una serie de requisitos que se traducen en la edad (mínimo 65 años) y en el número de años cotizados (37 años y nueve meses). Pero, ¿qué pasa si una persona no llega al mínimo de 15 años cotizados?

Las pensiones no contributivas son una forma de ayuda económica que otorga el Estado a aquellas personas que no han cotizado lo suficiente para recibir una pensión contributiva o no tienen derecho a ella por otros motivos. Al contrario que ocurre con las pensiones contributivas, estas pensiones no se financian con las cotizaciones de los trabajadores, sino que lo hacen a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tipos de pensiones no contributivas

En España, existen dos tipos de pensiones no contributivas:

La pensión de jubilación no contributiva.

La pensión de invalidez no contributiva.

La pensión de jubilación no contributiva se concede a aquellas personas mayores de 65 años que no han cotizado lo suficiente para tener derecho a una pensión contributiva. La pensión de invalidez no contributiva se concede a personas con discapacidad en grado total, absoluta o gran invalidez, que no tienen suficientes recursos económicos.

Para poder acceder a una pensión no contributiva, es necesario cumplir una serie de requisitos establecidos por la ley. En el caso de la pensión de jubilación no contributiva, es necesario tener 65 años o más, estar empadronado en España y tener una residencia legal en el país durante al menos 10 años, sin haber cotizado lo suficiente para recibir una pensión contributiva.

Por otro lado, para poder acceder a la pensión de invalidez no contributiva, es necesario tener una discapacidad en grado total, absoluta o gran invalidez, tener una residencia legal en España y no tener suficientes recursos económicos para mantenerse. Además, se debe haber residido en el país durante al menos cinco años.

Cuantía total de las prestaciones no contributivas en 2023

Después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde a la reforma de las pensiones, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se contempla una subida de las pensiones no contributivas del 15%, una de sus mayores subidas de la historia. Para conocer la cuantía total que se puede cobrar por este tipo de prestación se calcula dependiendo de las rentas de cada persona o de la unidad familiar, aunque nunca puede ser inferior del 25%.

Según la nueva reforma, la cuantía de la pensión no contributiva máxima queda establecida en 6.784,54 euros anuales, es decir, 484 euros mensuales repartidos en 14 pagas a lo largo de todo el año. En cuanto a la mínima sería el 25%, es decir, un total de 1.696,14 euros mensuales (121, 15 euros al mes repartidos en 14 pagas). En caso de sufrir una discapacidad del 75% o más, esta pensión aumenta hasta los 10.176,81 euros anuales, es decir, 726,92 euros repartidas en 14 pagas.

Es importante destacar que estas pensiones no contributivas son incompatibles con otras prestaciones sociales como la renta mínima de inserción, el salario social o la ayuda a domicilio.