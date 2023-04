El certificado de pensiones es un documento emitido por la Seguridad Social y en el cuál se indican las prestaciones y subsidios que percibe o ha percibido un ciudadano en España. Este documento puede resultar muy necesario y útil para aquellas personas que quieran conocer información relacionada sobre su actividad laboral y está pensado, sobre todo, para las personas que reciban una pensión pública o para los que reciben un subsidio por desempleo mayores de 52 años.

Se trata de un certificado que también puede ser importante para realizar la Declaración de la Renta, ya que se especifican tanto las prestaciones cobradas desde la misma Seguridad Social como por otras administraciones públicas como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que es el encargado de gestionar las prestaciones por desempleo en España.

¿Cómo obtener el certificado de pensiones?

El certificado de pensiones se puede obtener de tres formas distintas: de forma online a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, de forma presencial mediante cita previa en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) y a través de SMS.

Por internet

En la actualidad, una de las formas más utilizadas para hacerse con el certificado de pensiones es de forma online. El primer paso es identificarse en la Sede Electrónica de la Seguridad Social y se puede hacer de tres formas distintas: DNI electrónico, Cl@ve Pin y el certificado digital. En caso de no tener ninguno de los siguientes modos de identificación se puede solicitar en la pestaña ‘Solicitud de certificados’ a través de un formulario. En este caso el documento nos llegará por correo ordinario.

Vía telefónica

Otra forma de poder obtener el certificado de pensiones es a través de un SMS. Para ello también hay que acceder a la sede de la Seguridad Social. Una vez seleccionado el apartado de certificación integral de prestaciones se puede elegir la opción ‘Vía SMS’. Lo primero que hay que aclarar es que para que esta opción sea posible el número de teléfono debe estar registrado en la base de datos de la Seguridad Social. Después tan solo hay que poner el DNI, el número de teléfono y la fecha de nacimiento.

Entonces nos llegará un mensaje a nuestro teléfono vía SMS con un código de verificación a través del cuál podemos descargar el documento de certificación de pensiones en formato PDF.

De forma presencial

Por último, también está la opción de hacer el trámite de forma presencial, aunque cabe destacar se trata de la opción más lenta. Esta opción está destinada para aquellas personas que no se aclaran con los trámites electrónicos o no disponen de ningún tipo de identificación electrónica como el DNI electrónico y su número de teléfono no está en su base de datos.

Lo primero que hay que hacer es solicitar cita previa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Después hay que rellenar y firmar el formulario y entregarlo de forma presencial en el CAISS. Esta opción no evita desplazarse hasta las oficinas.

¿Para qué sirve el certificado de pensiones?

El certificado de pensiones sirve para demostrar que una persona está siendo beneficiaria de algún tipo de prestación pública, ya sea de la Seguridad Social o de otras administraciones públicas. Aunque suele ser muy utilizado por los pensionistas, también puede ser muy útil para los desempleados mayores de 52 años, ya que se recogen todos los subsidios cobrados a lo largo de la vida laboral.

Las pensiones contributivas han sufrido una subida en su cuantía del 8,5% después de la reforma de las pensiones que ha llevado a cabo el Gobierno de España. En el caso de las pensiones no contributivas, la subida ha sido del 15%, tal y como se recoge en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los pensionistas llevan tiempo reclamando que su prestación se equipare al Índice de Precios al Consumidor (IPC).