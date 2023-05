Una pensión por incapacidad permanente se concede a aquellas personas que debido a una enfermedad o una lesión han visto anulada su capacidad para realizar algún tipo de actividad laboral. La Seguridad Social es la encargada de gestionar este tipo de prestación que, aunque en muchas ocasiones no llega a suplir la cuantía de gastos, sí que tiene alguna serie de beneficios y ventajas, tanto sociales como fiscales para aquellos que tienen aprobada incapacidad permanente.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contempla en su reglamento tres tipos de incapacidad permanente: parcial, total y absoluta o gran invalidez. Según los datos del organismo público, en España alrededor de unas 950.000 personas son beneficiarias de alguna de estas prestaciones.

La pensión por incapacidad permanente se trata de una pensión contributiva, por lo que tras la reforma de las pensiones, en 2023 ha experimentado una subida del 8,5% con respecto al año anterior. Esta revalorización ha sido ligada al IPC anual con el objetivo de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo con la actual subida de precios.

Los trabajadores que han sufrido un accidente o una enfermedad que les impide realizar alguna actividad laboral son beneficiarios de una pensión por incapacidad permanente y, además, una serie de ventajas u otras ayudas. En algunos casos, la pensión es compatible con algún tipo de trabajo, siempre dependiendo del grado de invalidez.

¿Cuánto se cobra en una incapacidad permanente?

Según la ley General de la Seguridad Social, los que tienen una incapacidad parcial son aquellos que presentan una discapacidad no inferior al 33% para el desarrollo de una actividad laboral. La incapacidad total es aquella en la que el grado de discapacidad no permite el desempeño de dicha profesión, pero sí que se puede dedicar a otra actividad. En ambos casos, cobrar dicha pensión es compatible en su totalidad con realizar otra actividad, ya sea a tiempo completo o parcial. En el caso de la pensión de incapacidad permanente absoluta no es compatible con realizar ningún tipo de actividad laboral.

La cuantía que se cobra por la incapacidad permanente es del 55% de la base reguladora del sueldo del trabajador, aunque puede aumentar en un 20% en el caso de que se considere que la persona tiene dificultades para realizar algún otro tipo de labor. Es el caso por ejemplo de personas mayores de 55 años, que no tienen la preparación necesaria o por sus circunstancias sociales o de residencia.

Además, en el caso de que la incapacidad total se haya producido por un accidente en el lugar de trabajo la cuantía aumentará. Dependiendo de la gravedad del accidente, que produzca un 50% de incapacidad a causa de una maquinaria, instalación o artefactos que no cuenten con los permisos ni protecciones de seguridad correspondientes, así como no se respeten los elementos de adecuación a cada trabajador según su sexo, característica o edad, el recargo recaera directamente por la empresa infractora.

Beneficios fiscales por la incapacidad permanente

Uno de los mayores beneficios fiscales que tienen las personas con una incapacidad permanente es en movilidad, ya que están exentos de tener que pagar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción de Movilidad, así como el impuesto de circulación de vehículos. Además, por la compra de un nuevo vehículo el IVA se reduce al 4%.

Por otra parte, también reciben beneficios en caso de necesitar un equipamiento o tratamiento médico debido a su incapacidad. En todo caso, la cuantía dependerá de la situación personal de cada individuo y del grado de incapacidad.

Por último, otros beneficios que se incluyen en la lista son los de un mayor acceso a viviendas de protección oficial, una bonificación de 3.000 euros en el IRPF o el acceso a plazas reservadas para las convocatorias de plazas públicas.

Beneficios social por la incapacidad permanente

Ser perceptor de la pensión por incapacidad permanente también conlleva una serie de beneficios sociales tales como acceder a becas de transporte o materiales de estudio. Dependiendo del grado de discapacidad se cubre un porcentaje u otro de este tipo de beneficios. Por otra parte, también se accede a descuentos en algunos tipos de entradas para diferentes instituciones y servicios públicos como espectáculos, teatros o museos.