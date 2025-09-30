'iDescubre' y 'Cientifícate' regresan para despertar la vocación científica en colegios e institutos

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) continúa con su apuesta por acercar la investigación al sistema educativo con dos programas que este curso estrenan su segunda edición, Cientifícate e iDescubre. Ambos distintos pero con un mismo objetivo: acercar la ciencia y el método científico a las aulas de diferentes centros de Gran Canaria, despertando así la curiosidad entre los más pequeños y entre los jóvenes estudiantes que están más o menos cerca de afrontar la decisión de elegir a qué quieren dedicar su vida profesional.

En el caso de Cientifícate, que cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, cada colegio o instituto seleccionado para participar podrá elegir tres actividades de un catálogo que cuenta con un total de 47 propuestas.

Charlas, talleres y visitas

Entre ellas, destacan charlas como De la gallina a la tortilla o el taller interactivo Descubriendo las razas autóctonas canarias: una aventura educativa, para el público de Educación Infantil, la visita guiada Playas y dunas de Canarias: una perspectiva geográfica a través de la experimentación o el taller interactivo ¡Atrapa el micromundo! Crea tu propia red para capturar zooplancton, para los estudiantes de Educación Primaria, las charlas Rumbo hacia un futuro sostenible: la integración de energías renovables en Canarias o Del caos a la oportunidad: aprendiendo de la erupción del Volcán Tajogaite de La Palma para proteger nuestros ecosistemas marinos, para los jóvenes de Secundaria y Bachillerato, además de propuestas para el público de Formación Profesional y Adultos como el taller interactivo ¡Exploradores del océano! Vive de cerca una campaña oceanográfica o la charla Hablemos de drogas.

El curso pasado formaron parte de este programa un total de ocho centros de Gran Canaria y 725 alumnos y alumnas. La meta de esta edición es llegar a 12 centros educativos y alcanzar 75 actividades científicas.

El proceso de inscripción está abierto hasta el próximo 3 de octubre y los criterios de selección que se tendrán en cuenta son el orden de inscripción, en primer lugar, seguido de la necesidad de cubrir geográficamente distintas partes de la Isla, cubrir cursos que abarquen desde Educación Primaria a Bachillerato y lograr la variedad entre colegios públicos, concertados y privados. El formulario de inscripción es sencillo y se puede encontrar en la página web de la ULPGC.

Cientifícate arranca durante la segunda quincena de octubre y finaliza en junio de 2026, ofreciendo la posibilidad de realizar una de las tres actividades seleccionadas fuera de las instituciones escolares con los costes del transporte cubiertos por el proyecto.

Formación al profesorado

Por su parte, iDescubre cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, la Fundación DISA y el respaldo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Su planteamiento es distinto: primero forma al profesorado en nuevas metodologías para la enseñanza de la ciencia y, después, son los estudiantes -desde Primaria a Bachillerato- quienes aplican lo aprendido en un proyecto final sobre un hallazgo científico de relevancia social. Estos trabajos se presentan a final de curso en un evento en la propia universidad, con premios y reconocimiento para las mejores investigaciones.

Su objetivo principal es acercar el concepto de transferencia de conocimiento a la sociedad canaria y mostrar cómo la investigación científica puede tener un impacto económico y social y capacidad de influir directamente en la vida de la gente. «Este programa conecta a la ciudadanía con conceptos de la universidad, palabras como 'patente', 'start-ups' o 'spinoffs'», expresó el vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la ULPGC, Sebastián López, durante la presentación de las dos iniciativas mencionadas.

La edición 2024/2025 formó a un total de 38 docentes de 17 centros, que a su vez transmitieron lo aprendido a más de 800 jóvenes y 30 adultos. Para este año, el proceso de inscripción estará abierto hasta el próximo 15 de octubre, para a continuación empezar la fase de formación del profesorado entre noviembre y diciembre de este mismo año, y seguir con el trabajo de los docentes con el alumnado en sus respectivos centros educativos entre enero y abril de 2026. Ese mismo mes, está prevista una visita a las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC y, en mayo de 2026, será el acto final en el que el alumnado presenta sus trabajos.

Más allá de despertar vocaciones, tanto Cientifícate como iDescubre ayudan a que los estudiantes adquieran otras competencias básicas como hablar en público, trabajar en equipo y defender sus ideas ante un jurado, además de mostrarles que el método científico puede estar presente en cualquier área del conocimiento, desde la Medicina a la Filosofía, ofreciendo una visión amplia de la ciencia y de todas sus posibilidades.