La Universidad Fernando Pessoa Canarias recibe a más de 50 expertos en las jornadas 'Europa: presente y futuro de la IA'

56 ponentes confirmados, 20 stands, 30 charlas individuales, seis encuentros de referentes y el foco bien puesto en la medición de la huella de carbono: así se presenta el V Encuentro Nacional de European Digital Innovation Hubs (EDIH) que tendrá lugar en la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC) los próximos 27 y 28 de noviembre bajo el lema Europa: presente y futuro de la IA.

La Inteligencia Artificial aterriza con fuerza en la institución de enseñanza ubicada en Santa María de Guía con el objetivo de reflexionar y crear debate sobre los desafíos éticos, tecnológicos y económicos de este avance que cada vez está más presente en todos los ámbitos de la vida, desde las redes sociales, al periodismo, la medicina o la investigación.

Este evento se centra en sectores estratégicos como la salud, la energía, el turismo, la educación, el medioambiente o la movilidad, y busca también impulsar la red nacional de centros de innovación digital -la mencionada EDIH, por sus siglas en inglés- y destacar su papel en el despliegue de la IA en España y en Europa, posicionando a Canarias como un territorio con proyección en este ámbito. «Este es uno de los encuentros más relevantes que se han desarrollado sobre IA hasta la fecha», destaca el director de Innovación de CIDIHUB (Centro de Innovación Digital de Canarias que forma parte de la EDIH), Igor Suárez Cadórniga.

Suárez también resaltó la participación confirmada de 56 ponentes, entre ellos 16 mujeres referentes en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) entre las que se encuentran la directora general de Estrategia Industrial y de la PYME, Teresa Parejo Navajas, la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno de España, Aleida Alcaide García o la representante del Barcelona Super Computing Center, Judith Giroud.

«Son mujeres que están sirviendo de ejemplo para otras, para que entiendan que este camino de la ciencia y de la innovación también les pertenece y que tienen la posibilidad de ayudar a construir un futuro verdaderamente importante a su alrededor», subrayó el director de Innovación de CIDIHUB.

Programa

En este sentido, el programa, que está abierto a todo el público mediante reserva gratuita, incluye una mesa específica integrada por mujeres que se celebrará el viernes 28 por la mañana y abordará los sesgos, los retos y la prevención del mal uso de la IA bajo el título España ante la era de la IA: una mirada femenina sobre decisiones que marcarán una generación.

Antes de eso, el jueves 27 a las 11.00 tendrá lugar la inauguración oficial del encuentro, donde participarán Alcaide García junto al director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), Javier Franco Hormiga, el rector de la UFPC, Antonio José Rodríguez Pérez, el Coordinador Insular del Área de Gobierno de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa del Cabildo de Gran Canaria, Alejandro Parres y, desde el CIDIHUB, Jesús de la Maza Alonso.

La mañana de este primer día se centrará en explorar las principales líneas de la IA en Europa y las experiencias prácticas en ámbitos como la robótica, la biomasa o los datos industriales. Se contará con ponencias de expertos como el director general de la Asociación Innovalia, Óscar Lázaro, que a las 11.30 ofrecerá una ponencia titulada Hacia una Unión Europea del Dato: construyendo un espacio digital europeo soberano. Tras él, tendrán lugar otras 17 charlas, de 15 minutos cada una, entre las que se encuentran títulos como Un nuevo paradigma, la IA en la Educación, de la mano de Iván Aguilo Vaquer o IA y sesgos algorítmicos: riesgo para los colectivos vulnerables, a cargo de Peter de Jesús Villa.

Así, la sesión vespertina de la primera jornada, que terminará a las 18.00 horas, se centrará en las aplicaciones de la IA en la educación, dará espacio a iniciativas canarias para que muestren soluciones propias basadas en inteligencia artificial y también abordará la aplicación de esta herramienta en la Administración Pública.

Para seguir, el viernes la mañana arrancará a las 9.30 con Parejo Navajas, y seguirá con la presentación del nuevo espacio de colaboración de CIDIHUB para acelerar el uso de la IA en diferentes sectores, de la mano de Suárez Cadórniga. También habrá mesas sobre turismo inteligente, atención al cliente, movilidad urbana, espacios de datos y sobre el papel de la IA en industrias creativas, un caldo de cultivo perfecto para, desde la UFPC, impulsar nuevas sinergias y consolidar a Canarias como un referente en la innovación digital.