La ULPGC, entre las mejores universidades del mundo en Turismo y Oceanografía según el ranking Shanghai 2025

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) vuelve a situarse entre las mejores universidades del mundo en el ranking Shanghai 2025 por materias académicas, uno de los listados internacionales más reconocidos y consultados.

La institución grancanaria destaca especialmente en Turismo y Oceanografía, donde se coloca entre las posiciones más altas a nivel global, además de mejorar su desempeño en áreas como Ciencias de la Agricultura, Veterinaria y Biología Humana.

Puesto 34 en Turismo

La lista Shanghai 2025 sitúa a la ULPGC entre las 100 mejores universidades del mundo en el ámbito turístico, ocupando el puesto 34 a nivel internacional. Este resultado supone una mejora respecto a 2024, cuando la institución figuraba en el puesto 35.

Además, la ULPGC vuelve a colocarse como la primera universidad española en Turismo, consolidando su liderazgo en esta especialidad tanto en docencia como en producción científica.

Oceanografía, entre las 75 mejores

En el área de Oceanografía, la ULPGC repite presencia entre las 75 mejores universidades del mundo.

Según los datos facilitados por la institución, también se alza como la primera universidad española -tanto pública como privada- que imparte docencia e impulsa investigación en este ámbito, reafirmando su papel como referente internacional.

Agricultura avanza

El ranking Shanghai 2025 destaca igualmente el área de Ciencias de la Agricultura, que entra en la horquilla 101-150 a nivel mundial. La ULPGC mejora así su posición respecto al mismo ranking de 2024 y se sitúa entre las diez mejores universidades españolas en esta materia.

Por otro lado, las áreas de Ciencias Veterinarias y Biología Humana también obtienen menciones destacadas en el listado internacional.

En Veterinaria, la ULPGC se posiciona en la franja 151-200 del mundo, consolidando su presencia entre las instituciones con mejor desempeño en esta especialidad.

Por su parte, Biología Humana aparece por primera vez entre las áreas más destacadas de la universidad, situándose en la horquilla 401-500 a nivel internacional, tras no figurar en la edición de 2024.

Un ranking de referencia mundial

La lista Shanghai por materias académicas se elabora cada año y es considerada una de las más completas y rigurosas a nivel internacional. En la edición de 2025 se han evaluado unas 2.000 universidades de todo el mundo, analizando su rendimiento en docencia e investigación en diferentes áreas del conocimiento.

Con estos resultados, la ULPGC refuerza su posición como universidad referente en España y en el ámbito internacional, especialmente en los campos de Turismo y Oceanografía, donde continúa escalando posiciones en uno de los rankings más influyentes del panorama académico global.