El 'cuatripartito' se abre a permitir que las viviendas vacacionales se puedan heredar

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha denunciado de forma reiterada, por considerar que la medida es "injusta", que la futura ley que regula el uso turístico de la vivienda mantiene que la transmisión de la vivienda por herencia extinga la declaración responsable, por lo que una familia que depende de la renta que le proporciona el alquiler vacacional pierde la posibilidad de continuar con la actividad una vez fallecido el titular.

Es decir, el texto que en estos momentos se está debatiendo en el trámite de ponencia no menciona específicamente el llamado 'mortis causa' y para que un heredero pueda continuar el uso de la vivienda como vacacional debe volver a demostrar que cumple con los requisitos, incluida la antigüedad de 10 años del inmueble, y pedir de nuevo la autorización municipal.

Pero eso puede cambiar, pues los grupos que sostienen al Gobierno que preside Fernando Clavijo (CC, PP, ASG y AHI) sopesan la posibilidad de incluir una enmienda 'in voce' durante el debate en ponencia para que la persona heredera no pierda de forma automática la posibilidad de seguir con la explotación y disponga de un plazo para decidir qué uso hace de la casa, si residencial o vacacional.

Hacer justicia

Esta posibilidad está en una de las enmiendas presentadas por el PSOE pero ASG -uno de los integrantes de los grupos gubernamentales- presentará esta misma semana una modificación 'in voce' -ajena al bloque que se registró de forma conjunta por todos los partidos del gobierno- que va en la línea, según afirmó el diputado Jesús Ramos, "hacer justicia y aportar seguridad jurídica a cientos de familias" que viven de esta renta turística.

"Todos tendremos que ceder para acordar una buena ley", insiste el diputado de ASG, y el resto de sus socios no se han cerrado a debatir una solución y se han comprometido a estudiar la propuesta y contestar el próximo 13 de octubre, fecha en la que se volverá a reunir la ponencia.

Engorroso y reiterativo

La oposición recuerda que la propia Federación Canaria de Municipios (Fecam) puso en entredicho este "régimen engorroso y reiterativo, que puede incluso llegar vulnerar legislación básica estatal", de la nueva ley por entender que "los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración" y, en concreto, la modificación del PSOE recuerda que la nueva norma "está exigiendo una serie de documentación a los interesados que, o bien ya aportaron en su día, o bien está en poder de las administraciones y que, además, es fácilmente localizable aportando el número identificativo en el Registro General Turístico".

Menos suerte que el asunto de referido a las herencias parece que tendrá el intento de la oposición por limitar el número de licencias de explotación que puede tener un propietario. El PSOE planteará esta semana que un casero solo pueda tener un máximo de tres autorizaciones para alquiler vacacional, ya que insisten en que el texto, en su opinión, "favorece a los grandes tenedores, hoteleros y fondos de inversión", pues la única limitación es la de que los ayuntamientos solo podrán restringir el uso turístico a un 10% de la edificabilidad residencial, que aumenta al 20% en La Palma, La Gomera y El Hierro.

Límites

Es decir, de cada 100 casas, diez pueden ser utilizadas para "uso turístico de hospedaje", pero los grupos que sustentan al Gobierno presentaron una enmienda que desgaja los inmuebles que se utilizan para "actividades comerciales" –despachos de abogados, hostales, notarías o inmobiliarias– para calcular el porcentaje de viviendas vacacionales, lo que reduce el cómputo final de inmuebles destinados a uso vacacional.