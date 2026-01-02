Canarias pierde a uno de cada cinco turistas alemanes al inicio del invierno

A una economía exportadora como la germana los aranceles impuestos por Donald Trump le impactan de plano. Que las cosas no vayan bien para los alemanes es mala noticia para el sector alojativo canario, porque se trata del segundo mercado por número de turistas aportados. Noviembre es el primer mes completo de la temporada alta para las Islas y se echaron en falta 67.162 visitantes teutones. Llegaron un 22,13% turistas menos desde Alemania, lo que confirma los malos presagios.

¿Es motivo de preocupación para la principal industria del Archipiélago? Sin duda, sobre todo en islas como Gran Canaria o Fuerteventura, que dependen en mayor medida de la demanda turística germana. ¿Como para encender todas las alarmas? No, o al menos no aún, porque quienes no parecen encontrar un techo son los británicos, cuya aportación en el undécimo mes del recién finalizado 2025 volvió a crecer de manera sólida a ritmo de dos dígitos (14%).

Los franceses

Apuntalada por un emergente que cada vez merece menos ese calificativo como es el francés (32,3%), la aportación creciente que llega desde el Reino Unido permite al sector turístico de las Islas mantenerse fuera de los números rojos, con un avance generalizado del 0,8% a lo largo del mes de noviembre.

Volviendo a poner el foco sobre Alemania, su evolución está dentro de los parámetros lógicos. Mientras desde la Casa Blanca Trump jugueteaba con los aranceles en los primeros meses del pasado año, la industria germana pisó el acelerador para adelantar al máximo posible las ventas. La clientela lo agradeció y el primer trimestre se cerró con un avance del PIB de cuatro décimas.

Bien hasta otoño

Ese dato positivo y el cambio de paradigma que siguió a la pandemia mantuvieron alto el nivel de reservas de cara al verano. De hecho, los 2,23 millones de germanos llegados a las Islas en los once primeros meses del año son 68.434 menos que en el mismo periodo de 2024. Si tenemos en cuenta que solo en noviembre se perdieron 67.162, puede concluirse que hasta entrado el otoño el efecto del mal comportamiento de la economía alemana no se había transferido a los resultados obtenidos por el turismo canario.

Con todo vendido de manera anticipada, la industria alemana encalló en el segundo trimestre y perdió tres décimas, pero ya las vacaciones estaban reservadas. Eso salvó el verano, además del mencionado cambio de paradigma postcovid que vino a desterrar aquel automático retroceso de turistas alemanes en cuanto Berlín anunciaba incipientes síntomas de zozobra. Tocaba esperar y el tercer trimestre vino a confirmar el estancamiento. Para el consuelo queda concluir que al menos el descenso no continuó.

Replantear prioridades

Suficiente como para que el alemán de a pie comience a replantearse sus prioridades. El primer mes de la temporada alta ha venido a confirmar el hecho, con 236.284 llegados desde Alemania que contrastan con los 303.446 que lo hicieron en el mismo mes del ejercicio anterior. Es decir, uno de cada cinco se bajó del avión.

Frente a este golpe, Reino Unido aportó en noviembre más de medio millón de visitantes (530.686) frente a los 465.325 de doce meses antes. Es el principal mercado emisor para el Archipiélago. Contra viento y marea –dificultades económicas, pérdidas de valor de la libra, quiebra de Thomas Cook...–, los británicos han convertido a Canarias en su refugio innegociable. En los once primeros meses han llegado 5,6 millones desde Gran Bretaña y el Úlster, ningún otro mercado es capaz de aportar ni la mitad de esa cifra

Primavera Árabe

La mejor noticia es que los franceses, que comenzaron a llegar con intensidad cuando en 2011 la Primavera Árabe les disuadió de continuar viajando a los destinos norteafricanos, se han consolidado como un caladero que hasta el momento luce el cartel de inagotable. Este mercado aportó 62.770 visitantes en noviembre, un tercio más (32,3%) que el año anterior. En los once primeros meses fueron un total de 661.784, casi los mismos que Italia. Sin embargo, estos últimos entran en zona de vigilancia tras perderse en noviembre el 37,1% de los que arribaron justo un año antes. La política de Ryanair de adelgazar la oferta es responsable en buena parte.

En cuanto a los nórdicos, ya ha dejado de ser noticia su pérdida de peso. Lo positivo es que la curva se ha aplanado y el retroceso en noviembre fue del 4,9%. Los cuatro países que lo integran restaron: Finlandia (-9,9%), seguido por Dinamarca (-7,1%), Suecia (-4,7%) y Noruega (-0,7%).