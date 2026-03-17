Activado el 'modo canario' para hacer frente a la crisis bélica en Irán

El Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo activa de nuevo el llamado 'modo canario'. Ahora para adoptar medidas propias con las que hacer frente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, por lo que convoca tanto al Consejo Asesor del Presidente -formado por agentes sociales y económicos- como a los grupos parlamentarios para abordar este jueves las propuestas necesarias para reforzar el 'escudo social' con destino tanto a las personas más vulnerables como a los sectores económicos más afectados.

"El Gobierno de Canarias no se puede quedar parado" recalcó este martes, tras el Consejo de Gobierno, el viceconsejero de Presidencia y portavoz, Alfonso Cabello, quien defendió la necesidad reforzar el diálogo con partidos políticos y agentes sociales para articular una respuesta propia, coordinada y adaptada a la excepcionalidad del archipiélago. Una respuesta que será complementaria a la que adopte para todo el país el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el 20 de marzo.

No obstante, Cabello lanzó un mensaje directo al presidente Pedro Sánchez y al ministro Ángel Víctor Torres: "no nos vale un 'café para todos', pues las necesidades de Canarias son distintas a las de otras comunidades".

Alta dependencia

Como ejemplo, recordó que "el 92% de las mercancías y materias primas llegan por transporte marítimo o aéreo", lo que convierte al Archipiélago en un territorio especialmente expuesto a cualquier subida del precio de los combustibles. “Nuestra dependencia es muy alta”, advirtió.

Cabello también insistió en que cualquier medida presupuestaria extraordinaria que adopte Canarias quede exenta del cómputo de la regla de gasto, de forma que la presencia de Torres en el Consejo de Ministros "ayude" a permitir que las Islas puedan financiarse con recursos que ahora se destinan a pagar deuda y sin poner en riesgo la prestación de los servicios públicos y los presupuestos ya destinados a Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

"El Gobierno está dispuesto a movilizar recursos, pero necesita tranquilidad y colaboración del Estado", señaló.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)