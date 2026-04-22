Canarias sale al rescate del autónomo: ayudas de hasta 9.000 euros para conciliar y de 6.000 para contratar a mayores de 52 años

En octubre, el vicepresidente y consejero de Economía y Autónomos, Manuel Domínguez, anunció una batería de medidas para ayudar a los trabajadores por cuenta propia a conciliar su vida laboral y la familiar. Seis meses después, la Consejería de Empleo que dirige Jéssica de León, publica en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), las bases reguladoras del procedimiento de concesión para pagar guarderías y otros servicios de cuidado, cubrir bajas por maternidad, paternidad, embarazo o lactancia, y empujar la contratación indefinida de personas de 52 años o más.

En un Archipiélago que alcanzó una cifra récord de más de 146.000 trabajadores autónomos a finales de 2025, situándose como una de las comunidades líderes en crecimiento del país, la medida intenta responder a dos de los problemas que más aprietan al pequeño negocio: cómo sostener la actividad cuando irrumpe la vida familiar y cómo dar el paso de contratar en un escenario de costes al alza e incertidumbre creado por la guerra en Irán.

La nueva orden que establece las bases, aunque la convocatoria oficial se hará antes de finalizar abril, según los datos que manejan los departamentos de Economía y Empleo, pone dinero sobre la mesa para aliviar ese golpe.

El vicepresidente Manuel Domínguez saluda a la consejera Jéssica de León en un pasado pleno del Parlamento. / Andrés Gutiérrez

1.100 euros al mes por contratos durante la baja maternal

En el frente de la conciliación, los autónomos podrán recibir apoyo para contratar a una persona que los sustituya -el 60% trabaja sin empleados a cargo- durante el descanso por nacimiento, adopción o acogimiento, así como en los supuestos de riesgo durante el embarazo o la lactancia. La ayuda será de 1.100 euros al mes durante el tiempo que dure la sustitución, y la contratación podrá hacerse incluso hasta 15 días antes de la baja para garantizar el relevo en el negocio. En los casos de riesgo durante el embarazo o la lactancia, la subvención podrá alcanzar un máximo de 8.800 euros.

No se queda ahí. Si después de esa sustitución el autónomo decide mantener a esa persona en plantilla con un contrato indefinido -el 40% busca personal-, podrá optar a una nueva ayuda de 7.500 euros, que subirá hasta los 9.000 si el trabajador pertenece a colectivos prioritarios, entre ellos mayores de 45 años, desempleados de larga duración o personas con discapacidad. La idea es clara: convertir una necesidad puntual en empleo estable y dar algo de oxígeno a quienes levantan su negocio solos y sin red.

3.000 euros de ayuda para guarderías

La otra gran pata de la orden entra de lleno en el bolsillo de las familias. Canarias subvencionará el 75% de los gastos de guarderías, centros de cuidado, campamentos en vacaciones escolares y otros recursos colectivos de conciliación, con un tope de 3.000 euros. También se incluirán los servicios de atención fuera del horario lectivo y los gastos de comedor, siempre que figuren desglosados en factura. La medida apunta directamente a una realidad cada vez más extendida: autónomos que no pueden sostener su actividad sin ayuda externa cuando hay hijos pequeños, mayores o personas dependientes a cargo.

Junto a ese bloque social, la orden abre otra vía con clara lectura laboral. El llamado Programa + Uno 52 está pensado para que los autónomos den el paso de contratar por primera vez y lo hagan incorporando a una persona de 52 años o más, uno de los perfiles con más dificultades para volver al mercado de trabajo.

Una persona ayuda a una persona dependiente en silla de ruedas. / Efe

5.000 euros por contratación indefinida a séniors

La ayuda será de 5.000 euros por contrato indefinido a jornada completa y podrá subir a 6.000 en municipios de menos de 10.000 habitantes. También se admitirán contratos parciales, siempre que superen el 50% de la jornada ordinaria, aunque en ese caso la subvención se reducirá de forma proporcional.

La letra pequeña endurece las condiciones, pues para acceder a esta ayuda el autónomo no podrá tener empleados en el momento de la contratación ni haberlos tenido en los seis meses anteriores, salvo que lleve menos tiempo dado de alta. Además, el empleo deberá mantenerse al menos durante un año. Si el contrato se rompe antes por causas imputables al beneficiario, la subvención podrá reclamarse de vuelta, de forma total o parcial.

El Gobierno canario vincula los cuidados, el empleo y la supervivencia del pequeño negocio

Conciliar no puede ser un castigo

El trasfondo de la medida es taponar dos grietas muy concretas de la economía canaria. Por un lado, la vulnerabilidad de miles de autónomos que, cuando llega un nacimiento o una obligación de cuidados, tienen que elegir entre atender a su familia o bajar la persiana. Por otro, el muro que sigue encontrando el paro de larga duración a partir de cierta edad, incluso en sectores donde hace falta mano de obra. El Ejecutivo quiere que la conciliación deje de ser un castigo económico y que la primera contratación no sea una barrera imposible para el pequeño negocio.

Con esta batería de subvenciones, el Gobierno que preside Fernando Clavijo busca sostener a los autónomos, apuntalar la actividad y abrir una puerta a quienes llevan demasiado tiempo fuera del mercado laboral.

Tres personas esperan sus turnos en la entrada de una oficina pública de empleo. / Efe

En una comunidad donde el tejido productivo depende en buena parte de microempresas y trabajo por cuenta propia -el 83% tienen menos de diez personas empleadas-, la conciliación las medidas se convierten en dinero contante y sonante para aguantar, contratar y seguir abiertos.

Porque, como dijo hace seis meses el vicepresidente Domínguez, "en nuestra tierra hay que hablar de autónomos de manera distinta que en el resto del territorio nacional".