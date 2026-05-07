La Fiesta de la Espuma de Maspalomas Pride congrega a más de 600 asistentes en la Plaza del Yumbo

La tradicional Fiesta de la Espuma organizada por Maspalomas Pride que tuvo lugar ayer miércoles, 6 de mayo, congregó a más de 600 asistentes en la Plaza del Yumbo, donde se habilitó una piscina de grandes dimensiones para la ocasión. Durante seis horas, el público disfrutó de chorros de espuma, música en directo y actuaciones que marcaron la jornada.

Más de 600 personas en la fiesta de la espuma del Maspalomas Pride. / Marcos Barrera

El evento contó con la participación de DJs Carlos Salinas, Iván Pequeño y Esteban López, así como la actuación de la cantante Roxy Rosario, quienes amenizaron la celebración y dinamizaron la experiencia de los asistentes. Esta cita se ha consolidado como uno de los momentos más esperados de Maspalomas Pride by Freedom, destacando por su ambiente inclusivo y festivo.

Maspalomas Pride, referente de ocio y cultura

La 25ª edición de Maspalomas Pride cuenta con el respaldo de diversas instituciones, incluyendo el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Turismo; el Cabildo de Gran Canaria, mediante la Consejería de Turismo; y el Gobierno de Canarias. Además, recibe apoyo de medios y empresas como RTVE, Sonocom, Absolut, Red Bull y agencias de viajes, así como colaboración de asociaciones LGTBI locales.

La agenda continúa hasta final de semana, y el sábado, 10 de mayo, tendrá lugar la gran cabalgata en Playa del Inglés. Este evento consolida Gran Canaria como un destino destacado para el turismo inclusivo, combinando ocio, cultura y promoción del respeto y la diversidad.