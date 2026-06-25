Rubén Antonio López, piloto militar: "El Eurofighter garantiza una defensa aérea de primer nivel"

Hoy se formaliza el despliegue permanente de los Eurofighter en Canarias. ¿Está ilusionado?

Sin duda. Estamos ante un momento histórico. He tenido la fortuna de vivir esta transición desde dentro y soy plenamente consciente de lo que representa. Durante más de 25 años, el F-18 ha sido el garante de la defensa aérea del Archipiélago. Sin embargo, el paso del tiempo y la evolución de los escenarios operativos han ido evidenciando las limitaciones de una plataforma concebida tecnológicamente en otra época. No se trata de un mero cambio de avión, sino de la incorporación de un sistema de armas que a día de hoy constituye la punta de lanza del Ejército del Aire y del Espacio y que situará al Ala 46 a la vanguardia tecnológica, garantizando una defensa aérea de primer nivel en Canarias durante las próximas décadas.

¿El proceso de formación y adiestramiento de los pilotos ha sido complicado?

El proceso de adiestramiento ha constituido todo un desafío, puesto que requería mantener simultáneamente la operatividad diaria en F-18 en Gando mientras se llevaba a cabo la conversión operativa de todo un Escuadrón de pilotos en Morón, con el objetivo de que la Unidad pudiera pasar de un día para otro a operar el Eurofighter en las Islas, manteniendo intacta la misión de defensa aérea. Con este fin, los pilotos operativos de F-18 del 462 Escuadrón iniciaron de forma escalonada, hace algo más de un año, su curso de conversión operativa a Eurofighter, mientras unidades peninsulares asumían el servicio de alerta y un núcleo residual de pilotos operaba en Gando. Tras la finalización del curso de conversión, los pilotos operativos se integraron en las Alas 11 y 14 donde continuaron acumulando experiencia operativa real.

¿Qué fue lo primero que sintió al volar este caza por primera vez?

Lo primero que percibí fue la extraordinaria capacidad de respuesta del avión. El Eurofighter transmite una sensación de potencia, agilidad y precisión realmente impresionante. En este sentido, destacaría sus prestaciones cinemáticas, su capacidad de aceleración y su relación empuje-peso. Pero quizás lo que más me llamó la atención fue la conciencia situacional que proporcionan sus sensores y la red de datos tácticos en la que opera. Desde los primeros minutos uno percibe que dispone de una cantidad de información muy superior sobre lo que ocurre a su alrededor. El avión integra sensores, sistemas de guerra electrónica y enlaces de datos de una forma muy intuitiva, permitiendo al piloto concentrarse en la toma de decisiones tácticas.

¿Ha habido algún contratiempo en el relevo de las aeronaves?

Toda transición de esta magnitud implica desafíos. Hablamos de cambios que afectan al material, la infraestructura, el personal, el adiestramiento, la doctrina y la organización. Aunque se han acumulado algunos retrasos en la adecuación de las infraestructuras, podríamos decir que el proceso se ha desarrollado conforme a la planificación prevista, gracias al trabajo coordinado de numerosas organizaciones del Ejército del Aire y del Espacio. La clave ha sido anticipar los problemas potenciales y preparar la transición con suficiente margen.

¿Está el espacio aéreo de Canarias más protegido ahora?

Canarias siempre ha estado adecuadamente protegida gracias al trabajo de los hombres y mujeres del Ala 46 y a las capacidades que proporcionaba el F-18. Lo que aporta el Eurofighter es una mejora muy significativa de esas capacidades. Dispone de sensores más avanzados, mayor alcance de detección, mejores sistemas de identificación, armamento más moderno y una capacidad de intercambio de información en tiempo real con otros sistemas aliados. Todo ello incrementa nuestra capacidad de vigilancia, reacción y respuesta ante cualquier situación que pudiera afectar a la seguridad del espacio aéreo del Archipiélago.

¿Cómo responde el Eurofighter a las particularidades del clima de las Islas?

Lo que más preocupa en relación con la climatología local es la corrosión. Aunque el Eurofighter viene operando regularmente en Gando durante ejercicios como el Ocean Sky, a diferencia de su predecesor, el F-18, que es una versión eminentemente naval, no ha sido específicamente diseñado para operar en ambiente salino. No obstante, la elevada corrosión en el área geográfica de Gando ha sido tenida presente durante la definición del concepto logístico, que contempla medidas extraordinarias en la operación y el mantenimiento, así como una adecuación de las instalaciones e infraestructuras existentes, como refugios y hangares, que serán acondicionados para proteger y prevenir los efectos de la corrosión sobre la aeronave.

Estamos en la era de los drones, la inteligencia artificial y los sistemas autónomos. Con la tecnología actual, ¿sigue teniendo sentido arriesgar la vida de un piloto?

La tecnología está transformando profundamente la forma de hacer la guerra, pero el factor humano sigue siendo insustituible. La IA y los sistemas autónomos son extraordinarias herramientas para procesar información, apoyar la toma de decisiones o ejecutar determinadas misiones. Sin embargo, los conflictos modernos siguen requiriendo juicio humano, capacidad de adaptación, comprensión del contexto y responsabilidad en la toma de decisiones. Lo que veremos en los próximos años no es la desaparición del piloto, sino una integración cada vez mayor entre plataformas tripuladas y no tripuladas. El ser humano seguirá ocupando el centro del proceso de decisión.

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En el contexto geopolítico actual se observa un rearme con drones y aeronaves no tripuladas de ciertos países. La tecnología va muy rápido. ¿Canarias se ha montado a tiempo en el tren?

España mantiene un proceso continuo de modernización de sus Fuerzas Armadas y el Programa Halcón es una clara muestra de ello. Más allá de analizar decisiones de otros países, nuestra responsabilidad es garantizar que las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio sean las adecuadas para cumplir las misiones que nos encomienda el Gobierno de España. La incorporación del Eurofighter sitúa al Ala 46 entre las unidades de combate más avanzadas de Europa.