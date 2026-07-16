Canarias recurre a la IA para radiografiar el mercado laboral

Canarias da el salto a la inteligencia artificial para conocer con mayor precisión cómo evoluciona su mercado laboral. Un proyecto piloto desarrollado por el Observatorio Canario de Empleo (Obecan) y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) permite analizar en tiempo real la información sobre contratos, perfiles profesionales y empresas con el objetivo de detectar las necesidades del tejido productivo y orientar las políticas de empleo.

La herramienta, impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha analizado ya más de 3,5 millones de contratos registrados, 333.000 perfiles profesionales y 50.000 empresas, lo que permite obtener una radiografía más precisa de la situación laboral de las Islas.

El sistema permitirá identificar con mayor rapidez qué perfiles son los más demandados por las empresas, qué competencias resultan más difíciles de encontrar y qué programas de formación tienen una mayor relación con la incorporación al mercado laboral. La finalidad es facilitar la toma de decisiones basadas en datos y no únicamente en las estadísticas tradicionales.

"Tomar mejores decisiones"

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, presentó esta mañana la iniciativa junto al director del Obecan, Luis Prieto, y el responsable del proyecto, Luis Aparicio, quienes explicaron los aspectos técnicos de esta nueva herramienta dentro de la estrategia de transformación digital del Servicio Canario de Empleo. De León destacó que "la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas y de unas políticas públicas más eficaces". "Por primera vez contamos con un espacio de datos que conecta la información de la Administración con la realidad del empleo en tiempo real, lo que nos permitirá anticiparnos a sus necesidades y tomar mejores decisiones", señaló.

La responsable autonómica de Empleo aseguró que esta tecnología permitirá "orientar mejor la formación, identificar los perfiles profesionales que demandan las empresas y conocer qué itinerarios formativos ofrecen mayores oportunidades de empleo". En este sentido, afirmó que el objetivo es "formar a las personas en los sectores con mayor cualificación, empleabilidad y mejores salarios, mejorando así la calidad del empleo en Canarias".

La consejera añadió que este proyecto supone "una nueva etapa en la gestión de las políticas públicas de empleo", al conectar información que hasta ahora estaba dispersa y convertir los datos en una herramienta para mejorar la orientación laboral, la formación y la intermediación con las empresas.

Además de este proyecto piloto, Canarias participará en EmpleData, una iniciativa de ámbito nacional destinada a crear un espacio compartido de datos sobre el empleo en España. Este proyecto permitirá intercambiar información entre administraciones, empresas, universidades y centros de formación para avanzar hacia un conocimiento más completo y actualizado del mercado laboral. Para De León, la incorporación a EmpleData permitirá "reforzar la colaboración entre instituciones y diseñar políticas públicas más eficaces y adaptadas a las necesidades reales de cada territorio".