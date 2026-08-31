Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa de Chipre busca puzolanas en Gran CanariaUD Las PalmasJubilados canariosPeregrinaje al PinoEsqueletos urbanísticos en Gran CanariaPuerto de Las PalmasDelfines en Gran CanariaInicio curso escolar 2026/2027
instagramlinkedin

El pacto migratorio estrangula las arcas isleñas con nuevos gastos

El pacto migratorio de la UE cuesta 1.300 millones al año y deja pendiente el reparto entre administraciones

Rescate de 241 migrantes de tres pateras cerca de Lanzarote (20/08/2026)

Rescate de 241 migrantes de tres pateras cerca de Lanzarote (20/08/2026) / Adriel Perdomo / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alexandra Socorro

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias se prepara para afrontar una nueva factura migratoria ante los interrogantes que plantea la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Tras la crisis de Ceuta, el Estado ya ha anunciado dos anteproyectos - una nueva Ley de Asilo y una reforma de la Ley de Extranjería - para adaptar la normativa española a las nuevas exigencias comunitarias. Los cambios implicarán nuevas tareas para las administraciones en la atención, identificación y gestión de las personas migrantes y solicitantes de asilo, con el consiguiente impacto económico que conlleva. En este nuevo escenario surgen varias preguntas: ¿quién asumirá el coste de estas nuevas obligaciones? ¿Y quién pagará la atención de los menores migrantes?

El Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PNI), publicado por el Ministerio del Interior en diciembre de 2024, calcula que el sistema de acogida, en su conjunto, requiere 1.300 millones de euros al año. A esta cantidad se suma la inversión necesaria para poner en marcha las nuevas herramientas que exige la normativa, especialmente en el ámbito tecnológico.

El PNI contempla 25 millones de euros durante los próximos cuatro años para los sistemas de tecnologías de la información vinculados a Eurodac y otros 5 millones de euros para el nuevo sistema informático de asilo. Pero los 1.300 millones de euros anuales no equivalen a la cantidad que el Estado transferirá a las comunidades autónomas. La posibilidad de que las regiones tengan que asumir parte de esta carga económica no está descartada y el reparto de los costes continúa siendo una de las cuestiones pendientes de concretar.

El escenario es especialmente relevante para Canarias. El Ejecutivo autonómico lleva años asumiendo la tutela de miles de menores migrantes no acompañados que llegan solos al Archipiélago. Corresponde a la Comunidad Autónoma garantizar su atención y protección, lo que implica mantener los centros de acogida y cubrir necesidades como el alojamiento, la alimentación, la escolarización y la atención sanitaria mientras permanecen bajo tutela autonómica. La atención a estos menores permite concoer el alcance que puede tener el nuevo escenario para las comunidades. La cuestión ya no es solo cuánto costará aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, sino cómo se distribuirá ese esfuerzo económico.

Los cambios

En materia de infancia migrante, uno de los principales cambios es la presencia de un representante durante el proceso de triaje de los menores, la primera fase de identificación y evaluación tras su llegada al territorio estatal. Pero todo lo relacionado con esta figura continúa rodeado de incógnitas. Todavía no está definida la formación que deberán tener quienes desempeñen esta función - aunque se ha planteado la posibilidad de recurrir a abogados de oficio - ni tampoco quién asumirá el coste de este servicio.

Noticias relacionadas y más

En el caso de los adultos migrantes, los principales cambios afectan a los procedimientos de asilo, control fronterizo y retorno, con el objetivo de agilizar tanto la tramitación de las solicitudes de protección internacional como la devolución de quienes no tengan derecho a permanecer en la Unión Europea, bien porque no hayan solicitado protección internacional o porque su petición haya sido denegada. De ahí que, tras la crisis de Ceuta, el Gobierno central haya planteado ahora la modificación de las leyes para adaptar el marco jurídico español a las nuevas exigencias migratorias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
  3. Evacuada en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante en Gran Canaria
  4. El bar de Las Palmas de Gran Canaria que conquista con sus platos de cocina canaria: las costillas asadas son la especialidad de la casa
  5. Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
  6. Una doctora y una enfermera fuera de servicio logran reanimar a una conductora antes de ser evacuada en helicóptero en Gran Canaria
  7. Dos incendios movilizan a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria
  8. La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote

'El lado oculto de la duna': la antología que catapulta la poesía canaria al ámbito internacional

'El lado oculto de la duna': la antología que catapulta la poesía canaria al ámbito internacional

El pacto migratorio estrangula las arcas isleñas con nuevos gastos

El pacto migratorio estrangula las arcas isleñas con nuevos gastos

El Molina Sport mantiene la base del equipo que ha convertido a Gran Canaria en la gran potencia del hockey línea español

El Molina Sport mantiene la base del equipo que ha convertido a Gran Canaria en la gran potencia del hockey línea español

Un 43% de los alumnos de la escuela infantil de San Juan de Dios se integra en colegios ordinarios en Las Palmas de Gran Canaria

Un 43% de los alumnos de la escuela infantil de San Juan de Dios se integra en colegios ordinarios en Las Palmas de Gran Canaria

La menor oferta de vivienda vacacional golpea al turismo extrahotelero en Canarias

La menor oferta de vivienda vacacional golpea al turismo extrahotelero en Canarias

Así será el nuevo Edificio Cultural de la Casa Palacio de Gran Canaria: auditorio, salas polivalentes y una inversión de 8,5 millones

Así será el nuevo Edificio Cultural de la Casa Palacio de Gran Canaria: auditorio, salas polivalentes y una inversión de 8,5 millones

'Parque Aventura' finaliza su recorrido de verano por los barrios de Las Palmas de Gran Canaria

'Parque Aventura' finaliza su recorrido de verano por los barrios de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria abre dos nuevas convocatorias para el cuerpo de Bomberos: estas son las plazas disponibles y los requisitos

Las Palmas de Gran Canaria abre dos nuevas convocatorias para el cuerpo de Bomberos: estas son las plazas disponibles y los requisitos
Tracking Pixel Contents