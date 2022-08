El corredor aldeano Arcadio Araujo participó el pasado fin de semana en la Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), de 171 kilómetros de longitud y disputada en Francia.

Después de cuatro años el deportista cumple el sueño de participar y finalizar la UTMB en Los Alpes. “Bajo el arco de salida pasé muchos nervios por la responsabilidad asumida, me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero una vez dada la salida se te pasa todo, eso sí, empiezas a correr con el freno de mano un poco echado porque no conoces el terreno y no quieres cometer fallos que te impidan finalizar la carrera”, relató el deportista al Ayuntamiento de La Aldea.

El deportista destacó las vistas “espectaculares” durante el recorrido y el “sensacional” comportamiento del público.

De 2.300 participantes, Araujo finalizó en el puesto 247 de la general y 11 de su categoría, "sin lugar a duda, un gran éxito", informa el Consistorio aldeano. Los desniveles del recorrido iban desde la cota 400 hasta casi los 3.000 metros de altura. El tiempo fue bueno, lo que agradecieron los numerosos corredores.

Una vez finalizada la prueba el aldeano tuvo palabras de agradecimiento para las personas que le acompañan en su día a día. “Quiero dedicar la carrera a mi esposa Sonia, sin la cual esto no hubiese sido posible, y a todas las personas que han estado detrás de que yo pudiese realizar este desafío. A todos muchas gracias”.

Araujo se queda para el recuerdo con los siguientes momentos: la salida cuando se escuchó por megafonía a Vangelis y el atravesar como finisher el arco de meta. "Un sueño cumplido, mío y de mi esposa”, subrayó.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Aldea, José Miguel Valencia, dio la enhorabuena a Arcadio. “En este corto tiempo que llevo de concejal de Deportes y en la que llevamos trabajando para la Entremontañas Paralelo 28 La Aldea 2022, me ha sorprendido la fascinación que siente Arcadio por las carreras de montaña. Este logro en el Mont Blanc es más que merecido por su trabajo, su devoción hacia esta modalidad deportiva y por su gran humildad”, destacó.