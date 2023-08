Jennifer Hermoso ya se ha colgado la medalla que la consagra como campeona del Mundo. Recorre la fila de autoridades en el Estadio Olímpico de Sídney y, cuando le toca el turno de saludar a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, este la abraza, la sostiene la nuca con sus manos y le da un beso en la boca que ella no se esperaba. "No me ha gustado, ¡eh! ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí. ¡Mírame!", les responde a sus compañeras durante la celebración de la victoria en el vestuario.