Agasajo institucional al Guaguas campeón de la Superliga de voleibol masculina

Como cada año por estas fechas, en lo que parece que se ha convertido en una tradición por el hambre voraz de títulos del Guaguas, que le lleva a recibir al término de la temporada el agasajo de las distintas instituciones públicas, partícipes en gran parte de su éxito deportivo que le ha llevado a ganar cinco de las últimas seis ligas.

En esta ocasión, la comitiva amarilla en la que no faltó su presidente Juan Ruiz, junto a algunos directivos, acompañando a la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo en un doble acto que les llevó a visitar la Presidencia de Gobierno, donde fueron recibidos por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; además del viceconsejero de Deportes, Ángel Sabroso.

Posteriormente, fueron agasajados en la Casa Palacio, donde les recibieron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y el consejero de Deportes, Aridany Romero.

Los reyes de España desde 2020

En ambas visitas recibieron la afectuosa felicitación de las instituciones por una gesta deportiva difícilmente comparable y que mantiene a los grancanarios como los grandes dominadores del voleibol masculino nacional desde 2020, además del paso de gigante que han dado en Europa, codeándose en la Champions League con los mejores equipos de Europa.

Foto de familia de la plantilla del Guaguas en Presidencia de Gobierno. / LP/DLP

Entre los campeones, destaca la imponente presencia del galáctico, no solo del Guaguas, sino de toda la Superliga, Osmany Juantorena, un jugador diferencial que suma otro título a su dilatada carrera profesional, el segundo luciendo la elástica amarilla, tras ganar también en diciembre la Supercopa de España. «No ha sido fácil porque la gente se cree que por venir de Italia ganar aquí iba a ser fácil y la verdad es que ha sido muy complicado, con muchos viajes de por medio al tener que jugar también la Champions y la verdad es que terminar así, delante de nuestro público, ha sido una emoción muy bonita, increíble, porque venía de recuperarme de una operación en el hombro y venir aquí para jugar a este nivel no era nada fácil, era una apuesta conmigo mismo y creo que al final la vencí».

Para alguien que ha ganado tanto como el italiano de origen cubano, su primera Superliga española tiene un valor capital: «Todos los títulos son importantes, no importa el país en el que los consigas, ni la dimensión que tenga, porque siempre es difícil ganar, porque al final sólo gana uno y detrás de ese triunfo hay mucho trabajo, mucho sacrificio y para mí es un honor haber podido ganar esta medalla de campeón».

Juantorena abierto a quedarse

En cuanto a su posible renovación para el curso que viene, a pesar de los cantos de sirena que llegan desde la Liga italiana, Juantorena, pide algo de tiempo tras una temporada intensa: «Ahora iré para mi casa, me tomaré unas semanas para poder decidir, porque no tengo prisa para decidir, pero sí que debo de admitir que las puertas están abiertas», admitió.

El susto en Almería

Por su parte, para otro clásico de los amarillos que mejora cada temporada como el buen vino, como es Io de Amo, reconoce que ganar esta quinta Superliga en seis años «no ha sido nada fácil, hay mucho trabajo, mucho estudio de los rivales por parte del cuerpo técnico, lo hemos seguido a la perfección y la verdad es que hemos llegado muy bien a este final de temporada, hemos jugado unos playoffs muy serios, aunque nos llevamos un pequeño susto en Almería, eso nos activó bastante y después hemos hecho seis partidazos para llevarnos el título».

En cuanto al proyecto deportivo liderado por Juan Ruiz y Sergio Miguel Camarero, destacó que «es un proyecto grande y muy serio, hecho para Europa y para estar en la Champions League hay que ganar la Superliga».

El colocador madrileño destacó el apoyo de los compañeros del banquillo que «estuvieron en todo momento muy metidos, cualquiera está preparado para jugar».