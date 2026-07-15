Gran Canaria vuelve a ser capital mundial del wingfoil con la cuarta cita consecutiva de la Copa del Mundo

Gran Canaria volverá a situarse en el foco internacional de los deportes de viento con la celebración de la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026, que tendrá lugar del 20 al 25 de julio en la Playa de El Burrero, en Ingenio.

La isla acogerá por cuarto año consecutivo una prueba del circuito oficial de la Global Wingsports Association (GWA), consolidándose como una de las grandes referencias mundiales del wingfoil.

La presentación oficial del evento tuvo lugar este miércoles en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria y contó con la participación del presidente insular, Antonio Morales; el consejero de Deportes, Aridany Romero; la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; el vicepresidente de la Real Federación Canaria de Vela, Bernardo Salom; y el presidente del Club Deportivo Canakite Experiences y organizador de la competición, Manuel Martínez.

Más de 120 deportistas y una presencia femenina histórica

La edición de este año reunirá a más de 120 participantes de 13 nacionalidades, con representantes de países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y distintos territorios europeos.

Una de las principales novedades será la presencia femenina, que por primera vez superará el 45% del total de inscritos, acercándose a una participación prácticamente igualitaria entre hombres y mujeres.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, destacó que El Burrero se ha convertido en “un escaparate internacional” que conecta deporte, sostenibilidad y cultura local, y puso en valor el crecimiento de la presencia femenina en una competición con un perfil mayoritariamente joven, de entre 14 y 25 años.

Tres competiciones en una semana

El programa deportivo comenzará el 20 de julio con la Copa Open de Canarias de Wingfoil Slalom, que contará con más de 40 participantes procedentes de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Los días 21 y 22 de julio se celebrará la Copa del Mundo de Gran Canaria de Wingfoil FreeFly-Slalom, con más de 30 deportistas inscritos.

La competición concluirá del 23 al 25 de julio con la Copa del Mundo de Gran Canaria de Wingfoil Surf-Freestyle, que ya supera los 50 participantes confirmados.

La élite mundial llega a El Burrero

La cita reunirá a campeones del mundo y a los mejores clasificados del ranking internacional de 2026 en las modalidades de Surf-Freestyle y Freefly-Slalom.

Entre los nombres destacados figura la española Nia Suardíaz, ocho veces campeona del mundo en diferentes modalidades, y el estadounidense Christopher Macdonald, tricampeón mundial.

La organización destaca que el nivel de participación convierte la prueba en una de las grandes citas del calendario internacional del wingfoil, al reunir a los mejores especialistas del circuito.

Deporte, turismo sostenible y economía azul

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló que este evento refuerza la posición de la isla como referente mundial de los deportes de viento y destacó su impacto en la economía azul, el turismo sostenible y la proyección internacional del territorio.

Por su parte, Aridany Romero resaltó el retorno económico de este tipo de competiciones y su capacidad para dinamizar municipios y servicios vinculados al deporte y al turismo.

Desde la organización, Manuel Martínez aseguró que Gran Canaria se ha convertido en una parada imprescindible del circuito mundial y que el objetivo es seguir creciendo, incorporar nuevas disciplinas y consolidar El Burrero como uno de los grandes escenarios del wingfoil.

Actividades paralelas y compromiso ambiental

Además de la competición, la Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup contará con un programa paralelo de actividades vinculadas a la sostenibilidad y la formación.

Entre ellas figuran charlas ambientales, acciones de limpieza participativa de playas, una conferencia sobre prevención de accidentes en el mar, cursos de iniciación y clínics con campeones del mundo.

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La prueba está organizada por el Club Deportivo Canakite Experiences, el Club Náutico El Burrero y el Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela y el apoyo de las áreas de Turismo y Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Promotur Islas Canarias y la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.