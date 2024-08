Sitapha Savané: «Hemos cometido errores, pero aprendimos de ellos»

Se cumplen dos años desde su llegada a la presidencia del CB Gran Canaria. ¿Ve al club en el lugar que esperaba que estuviese a estas alturas de su mandato en términos económicos, deportivos y sociales?

Francamente pensaba que lograríamos llegar hasta aquí en tres años, por eso con el Cabildo lo que hablamos fue de contar con un periodo de tres años para dar la vuelta a una situación muy complicada en la parte económica, con el club saliendo de una situación de covid y estando en una situación de déficit importante. No teníamos un patrocinador principal, y el conseguirlo ha supuesto un gran logro desde un punto de vista económico. Ha sido importante que los patrocinadores hayan podido recuperar en estos años su situación económica, porque les ha permitido aumentar su apoyo al Granca. Como en todo, ha ayudado la parte deportiva. Uno nunca podía predecir el poder ganar una Eurocup en el primer año como presidente, pero indudablemente ha supuesto un salto importante para el club. Es algo que lo notamos cuando hablamos con el resto de clubes, cuando vamos a jugar fuera se nos ve de una forma totalmente distinta que hace dos temporadas. Cuando hace dos años me propusieron volver al club y lo hablé con mi gente del mundillo basket, todos me preguntaban si estaba seguro y si iba a ser una buena idea aceptar el cargo en ese momento.

El año pasado en cierto modo se la jugó al adoptar la decisión de renunciar a la Euroliga. Esa decisión al echar la vista atrás de todo lo que sucedió desde entonces, con la prematura eliminación en la Eurocup incluida, ¿considera que fue acertada y nunca se arrepintió viendo la presión social que se generó?

Ya me gustaría, pero no fue una decisión solo de Sitapha Savané, sino de un consejo de administración a la que se llega después de un análisis muy largo y exhaustivo que ya explicamos en aquella rueda de prensa en la que se anunció la renuncia a jugar la Euroliga. La pregunta era, ¿cómo ir cumpliendo con todo lo que explicamos que hacía falta? A día de hoy todavía nadie nos ha explicado como sacar de repente cinco millones de euros más y no dejar el club en una situación de déficit profundo y muy complicada. Cuando se me habla de la eliminación de la Eurocup yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto es la competición deportiva, del mismo modo que el año anterior ganamos los octavos por muy poco, este año los perdimos. La decisión la volvería a tomar 100 veces.

Unión, identidad e ilusión eran los tres pilares del proyecto que presentó en la rueda de prensa de su presentación como nuevo presidente del Granca hace dos años. ¿Cuál de los tres le ha costado más cumplirlo y hacerlo realidad?

La parte de la unión implica mucho trabajo, porque hay que hablar con muchas partes. La primera que me viene a la mente es la propia relación entre el Cabildo y el club, que ha día de hoy está en un momento fantástico, tengo una muy buena relación con el consejero de Deportes, Aridany Romero, trabajamos codo con codo, siempre está para ayudar en todo lo que puede. Lo mismo puedo decir de mi relación con el presidente Antonio Morales, que tiene un conocimiento directo de todo lo que sucede en el Granca más grande de lo que la gente pueda llegar a pensar. Todo han sido facilidades desde mi llegada. Se ha cumplido con todo lo que se me prometió y en algunos casos incluso se ha ido más allá. Con los patrocinadores y con el resto de clubes de la Isla pienso que estamos en un buen lugar. También hablamos de la identidad, y en este ámbito es importante en todo club contar con caras reconocibles. Que yo sea el presidente y tenga un pasado como jugador ayuda muchísimo, pero estamos viendo en muchas partes del club otras caras reconocibles y que se están manteniendo en el tiempo, la más evidente es la del entrenador (Jaka Lakovic), que va a cumplir su tercera temporada que era algo que no se daba en el Granca desde la época de Pedro Martínez y Salva Maldonado. Es algo que permite tener un juego y una identidad reconocible, que además gusta a nuestra afición porque va en la línea tradicional de tener un Granca solidario, defensivo y muy implicado para luchar por cotas grandes. Por último, la ilusión ha venido en parte por los resultados deportivos, pero también por todo lo que hemos hecho como club para llegar a la afición, que siempre tiene que estar en el centro de todo.

En estos dos años de gestión ¿hay algo de lo que se arrepienta o que al menos lo hubiera hecho de otra manera?

De muchas cosas. Quien gestiona y toma decisiones está llamado a equivocarse, pero lo importante es aprender de los errores. Hemos conseguido siempre tener humildad ante los errores y aprender de ellos para seguir mejorando.

Este cambio social y deportivo, ¿cómo ha afectado a la relación del club con los patrocinadores y a la posible llegada de nuevas empresas que deseen invertir en el proyecto?

Se nota mucho. Casi todos los patrocinadores que ya estaban con nosotros han subido su aportación, otros muchos nuevos han entrado en el club. Las empresas al final lo que buscan es utilizar esta imagen positiva para mover su marca. Al estar en un momento tan bueno para cualquier empresa es muy positivo unirse al Granca. Estamos siendo muy proactivos con ellos, hemos ido mucho más allá de la mera ‘publicidad de la valla’, estar más en las activaciones, porque es algo que da mucho más retorno a las empresas. Todo ello nos ha permitido dar un salto en estos dos años y subir casi 1,5 millones de euros en el presupuesto total del club, a la vez que hemos bajado la aportación del Cabildo en 1,2 millones.

¿En qué medida ha ayudado a la hora de cerrar fichajes que hace unos años parecían imposibles, como el de Carlos Alocén este año?

Este verano ha sido una gran demostración de ello. Todos los jugadores que han venido lo han comentado. Han venido con muchas ganas. Recibir una llamada del Gran Canaria es hacerlo de lo mejor que hay fuera de la actual Euroliga. Nos facilita poder fichar bien. También influye como nos involucramos todos a la hora de cerrar los fichajes, porque no es solo el director deportivo con el agente, sino el propio Jaka Lakovic habló con los jugadores e incluso el propio presidente aprovechando la faceta de exjugador se involucra para comentarles todas las bondades, más allá de lo que ellos ven. Es un orgullo que todos estos jugadores teniendo otras grandes opciones para jugar, elijan el Granca como su primera opción, era algo que no se daba hace dos años.

¿Cómo se convence al Real Madrid para que deje libre a Carlos Alocén para que pueda fichar por el Granca?

El Madrid además de ser un club con el que tenemos una muy buena relación se ha portado bien con Carlos Alocén. Es un chico que han firmado, han tenido mala suerte con las lesiones, reconocieron que era una situación difícil para que él pudiese tener minutos. Podían habérselo quedado, pero han tomado la acertada decisión de que vaya a un sitio donde saben que va a tener minutos y va a poder crecer. Pero ellos no son tontos y se han guardado una opción de recompra para más adelante para el caso de que en dos o tres temporadas llegue donde todos creemos que llegará.

¿Qué objetivos se marca para este tercer año de mandato?

Estamos en una línea de trabajar nuevas líneas de negocio como a nivel social y de impacto. Este verano hemos lanzado el proyecto piloto de la Gran Canaria Summer Academy y es el primer paso hacia tener nuestra propia academia. No hay clubes ACB que tengan su propia academia y creo que hacerlo puede ser un bombazo. En esta primera edición en la que hemos contado con jugadores no solo nacionales, sino también franceses, italianos, alemanes, argentinos o senegaleses, que han venido y otros muchos que ya quieren venir la próxima temporada. El turismo es algo muy importante para nuestra economía y el Granca va a ser un vehículo para ofrecer deporte hacia afuera, pero no solo en el exterior. Tenemos grandes instalaciones y grandes profesionales que pueden ayudar al crecimiento de jugadores jóvenes.

Este tercer año terminan contrato tanto Willy Villar como director deportivo, Jaka Lakovic como entrenador y usted como presidente. ¿Qué se tiene que dar para que este big three continúe en el club?

Estamos muy centrados después de haber conseguido este grupo, sentimos una presión positiva de convertir en resultados este potencial que tiene el equipo, hacer un buen juego y aumentar la masa social. No se nos escapa que los tres estamos terminando, que fue algo que se buscó para poder hablar con la propiedad, valorar lo que se ha hecho hasta ahora y hablar uno tras otro sobre esa posible continuidad.

Este verano ¿cuánto temió que Jaka Lakovic pudiera haberse ido a otro club?

Mentiría si te dijera que no he tenido ningún momento de duda, porque sabía de primera mano del interés del Barça, que el Baskonia estuvo allí y hubo algunos otros pretendientes. Jaka está muy bien aquí, lo ha dicho mil veces, pero todos somos profesionales y hasta yo le digo que si viene el Barça a ficharle que ni le voy a intentar pedirle que se quede, le voy a dejar tomar esa decisión que es muy personal y si decide marcharse todos nos pondremos en fila para aplaudirle, darle las gracias y desearle lo mejor. Estamos muy contentos de que no haya ocurrido, para él a la larga pienso que va a ser lo mejor para su carrera haberse quedado, por lo menos una temporada más. Ya hablaremos para que se quede más de una temporada. Él mismo ve la volatilidad que hay en los puestos de entrenadores y no es tan fácil encontrar un sitio donde puedas trabajar a gusto. Nunca es el Granca quien le mete la presión, es él mismo quien se impone la presión máxima, le damos todos los recursos que nos pide que estén a nuestra disposición, tiene la tranquilidad de que si mañana pierde cinco partidos seguidos no tiene que salir de su oficina mirando si el presidente está con el hacha. Valora todo lo que tiene aquí, en el club y en la Isla y se quedará un tiempo más.

Viendo la plantilla actual y desmarcándonos del partido a partido del Cholo Simeone, ¿qué objetivo real debería de marcarse el Granca?

El Cholo es un sabio (risas), por eso todo el mundo lo repite, porque tiene toda la razón del mundo. Desde la máxima humildad hay que reconocer el buen trabajo que se ha hecho y tenemos una de las plantillas con mayor potencial de los últimos años. Pero el potencial es la palabra clave, porque ahora lo que toca es trabajar mucho para convertir esto en resultados. Lo que me da tranquilidad es que no solo hemos fichado a jugadores buenos en la cancha sino que hemos fichado a jugadores con hambre, cada uno de ellos tiene un reto delante. A Homesley le han dicho que es un jugador de Euroliga pero ninguno ha apostado por él. Joe Thomasson viene de pisar un poco la Euroliga y ha tenido que volver atrás, pero se muere de ganas de empezar la temporada. Conditt decía que tiene unas ganas tremendas de demostrar que puede ser un jugador de NBA o de Euroliga. Todos unidos a la base que ya teníamos de antes, que ganaron una Eurocup y que al año siguiente se la pegaron en esta competición y que vuelven motivados y esto nos va a ayudar.

¿Es una locura pensar que el Granca pueda volver a ganar la Eurocup o incluso conquistar la Copa del Rey?

Hay dos competiciones en las que claramente un equipo puede tener más opciones de ganar el título, la Copa del Rey y la Eurocup. Este año en Europa compite el Happoel Tel Aviv que está doblando en presupuesto a todos los demás equipos, están juntando a estrellas NBA y Euroliga, y van a ser muy difíciles de ganar. Pero por el formato de ambas competiciones, si llegas en una buena condición con el potencial que tenemos, puedes aspirar a ello y este es el mensaje que mando aquí. No vamos a salir a decir que vamos a asegurar la permanencia, que la Copa es imposible y la Eurocup también. Humildad sí, pero también máxima ambición.

Un caso como el del UCAM el año pasado que fue capaz de llegar a la final de la ACB ante el Real Madrid, ¿le causan una envidia sana o le motivan?

Las dos cosas. La sana envidia se tiene que tornar después en motivación. Hay que ver lo que consiguió el UCAM Murcia, porque siempre se dice que siempre están los mismos en todas las finales, pues vimos hace dos años al Unicaja llevarse una Copa del Rey contra todo pronóstico y hemos visto al UCAM. Creo que ha motivado mucho a la clase media de la Liga, que ha invertido mucho más que en los últimos años por ese sentimiento de ¿por qué yo no? Y ahí debe estar el Granca.

¿En qué momento se encuentra actualmente la cantera del Granca en comparación a cuando llegó a la presidencia?

Está en un buen momento porque también se ha visto beneficiada por una mejora de su imagen. Con la salida de Olek Balcerowski y Khalifa Diop, fueron casos sonados que han hecho que muchos agentes nos ofrecen jugadores. El propio Jean Montero que ha sido el mejor joven de la ACB ha salido de aquí, o Marcis Steinbergs que está en Manresa. Muchos jugadores han salido de la Vega de San José y ahora los agentes nos ven como el sitio perfecto para enviar a jóvenes diamantes sin pulir. Tenemos una cantera con buena fama y un LEB Plata que es el trampolín perfecto para poder llegar arriba. Hemos realizado cambios en la cantera con Juanmi Morales como director, que es toda una garantía y Gabi Alonso como director deportivo de la cantera.

¿Cómo ve las opciones de como mínimo igualar lo vivido en la Copa de Málaga a nivel de anfitrión del evento?

Tener la Copa aquí es uno de los mayores alicientes para nuestra afición. La ACB es quien la organiza y estamos para aconsejar, porque queremos emular lo vivido en Málaga pero en versión canaria. Estamos trabajando muy bien con ellos para tener un gran espectáculo en la cancha, pero fuera aconsejarles los mejores lugares de la ciudad donde tener las diferentes fan zone y actividades. Muchos aficionados me consta que ya han comprado sus billetes para venir aquí en febrero.

El que Gran Canaria vaya a ser sede del Mundial 2030 de fútbol, ¿en qué beneficia al resto de deportes y a la propia Isla?

En general todo lo que hace más grande el nombre de nuestra Isla nos beneficia a todos. Organizar uno de los mayores eventos deportivos del planeta facilita por ejemplo que no tengamos ni que explicar porque la Copa del Rey de baloncesto se va a celebrar aquí porque tenemos capacidad para organizarla, igual que en el caso del voleibol que también va a celebrar la Supercopa. Es muy positivo todo lo que ayuda a una diversificación de la oferta de la Isla, no todo es sol y playa.

¿Qué nuevas campañas se van a poner en marcha más allá de la de abonados para incentivar la afluencia de público al Arena, sobre todo en el caso de la Eurocup?

Es un problema grande el de la afluencia de público en los partidos de Europa para todos los que no estamos en la Euroliga, incluso cuando el Granca la jugó recuerdo partidos con 3.000 personas en las gradas. Entre semana es un problema estructural porque somos un deporte muy familiar y salir a las 22.00 horas es complicado, pero trabajamos en otras vías como son los universitarios, entre colectivos y ONGs. También tomamos la decisión acertada de cerrar el tercer anillo y potenciar la fan zone en los partidos europeos.

Suscríbete para seguir leyendo