Paseo triunfal del CB Gran Canaria en su estreno en la Champions

El Dreamlad Gran Canaria regresa de Portugal con su primera victoria en la Basketball Champions League (BCL) ante un SL Benfica del que se apiadaron los amarillos en el último acto para no endosarles un diferencial de récord (61-98). Un paseo es lo que se dieron los claretianos por Lisboa, un paseo triunfal que llevó a la realidad la teórica superioridad de los amarillos sobre el papel.

Los 12 jugadores del Granca anotaron en el partido, destacando Isaiah Wong con 16 puntos, Braian Angola con 12 y Kur Kuath con 11 y en el que aprovecharon su debut en la BCL los canteranos Lucas Maniema y Eetu Heinonen, con siete y dos puntos anotados respectivamente.

A pesar de su diferencia en el marcador (37 puntos), llama la atención el mal acierto desde fuera del perímetro de los amarillos por segundo partido consecutivo, aunque en esta ocasión sin tener en frente a un equipo como el Real Madrid, anotando tan solo nueve de sus 29 lanzamientos o lo que es lo mismo, un 31,3% de acierto.

Jaka Lakovic optaba por dar descanso a Louis Labeyrie para poder meter a Eetu Heinonen como quinto cupo en el estreno de los grancanarios en la BCL.

Wong, primer anotador claretiano en la competición

El ambiente desangelado parecía contagiar a ambos equipos en el arranque del duelo, marcado por el desacierto de ambos equipos, especialmente en el lisboeta que encajaba un parcial de salida de 0-5 que rompía la estrella local, Justice Sueing con una bandeja tras penetrar hasta la cocina, mientras Wong hacía historia anotando los primeros puntos claretianos en la competición.

Dos triples consecutivos de Tobey y Brussino terminaban por desesperar a Norberto Alves, técnico del Benfica que paraba el tiempo con un 2-11 en el luminoso a poco más de cinco minutos para el final del primer cuarto.

Dziewa se imponía en la pintura a Kur Kuath para recortar diferencias en el reinicio del juego, debutando de amarillo en partido oficial Eric Vila.

La respuesta claretiana llegaba en forma de triple de Angola y una bandeja de Samar que mantenía a raya al cuadro lisboeta que no daba con la tecla para igualar el ritmo anotador de los isleños.

Cinco puntos consecutivos de McEwen, con el primer triple de los lusos incluido, acercaba posturas en el marcador, pero los amarillos encontraban en Vila y en la fiabilidad de Samar desde la línea de castigo el remedio para mantenerse por delante en el marcador.

El base esloveno intercambiaba triples con Diogo Gameiro en una recta final del asalto en la que los amarillos perdían algo de control, pero reaccionaban a tiempo con Maniema y Pelos para cerrar el primer acto con un abultado 16-32 a su favor.

Se rompe del todo el partido

Un nuevo parcial de 0-8 de los grancanarios, con Pelos y Salvó como protagonistas obligaba al Benfica a parar el partido a 8:28 para el descanso (16-40), en busca de una reacción por parte de sus hombres que no terminaba de llegar.

El Granca seguía a lo suyo, sin mirar el marcador, con Wong y Kuath profanando el aro rival sin piedad rebasando los 50 puntos anotados sin despeinarse (16-53).

Crandall rompía la sequía del Benfica en el segundo cuarto con un triple a poco menos de dos minutos y medios para el descanso, pero que no pasaba de una anécdota al igual que el siguiente triple lisboeta obra de McEwen.

Brussino ponía las cosas en su sitio desde fuera del perímetro y Samar daba la puntilla desde la línea de castigo, para llegar al descanso con un abrumador 24-65 a favor de los claretiananos que dejaba el partido visto para sentencia salvo catástrofe inesperada.

El arranque del tercer acto llevaba el partido a la línea de tiros libres, con un juego menos dinámico que permitía a los portugueses aminorar el ritmo anotador de los isleños, en un intercambio de golpes que no alteraba la ventaja del Granca.

Con todo el pescado vendido

Wong se salía del nuevo guion del partido con un canastón pisando la línea de perímetro que daba algo de salsa en un cuarto trabado, marcado por las defensas.

En el barro defensivo parecía desenvolverse mejor el Benfica, aunque sin lograr rebajar en exceso el colchón de 40 puntos de los insulares.

Dos nuevos triples de Wong y Angola estiraban la renta en la recta final de un tercer acto en el que Jaka Lakovic daba minutos a Heinonen para que debutase con el primer equipo.

Un 2+1 de Broussard ponía el final al tercer periodo al que se llegaba con un abultado 43-87 que dejaba el último asalto condenado a ser una mera anécdota.

El Granca aflojaba el ritmo en el cuarto capítulo de un libro que recogía la primera victoria de los grancanarios en la BCL con un 61-98 en el luminoso.