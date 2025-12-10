Khalifa Diop, jugador del Baskonia: «Hay que tener algo de paciencia con el CB Gran Canaria»

La penúltima joya tallada en la cantera del Granca, Khalifa Diop, analiza el mal arranque en la Liga Endesa de sus ex, para los que pide paciencia. El sábado actúa por segunda vez ante la que fue su afición.

En el plano personal, ¿en qué momento se encuentra en su tercera temporada como jugador del Baskonia después de dos años con pocas oportunidades?

Me estoy sintiendo muy bien. Me entiendo a la perfección con el nuevo entrenador -Paolo Galbiati-, intento hacer todo lo que me pide, sobre todo en defensa y en el rebote. La verdad es que por el momento todo va mucho mejor.

¿Ya se ha aclimatado a la temperatura de la Siberia vasca, como llaman en Euskadi a Vitoria?

Sí, ya me he acostumbrado. La verdad es que hace bastante frío.

¿Qué es lo que más echa de menos de su isla de adopción?

Sin duda alguna el clima y a mis compañeros. Echo mucho de menos la playa, que me gusta mucho.

¿Hasta qué punto le ha complicado su adaptación al Baskonia el haber tenido hasta cuatro entrenadores en tres años: Joan Peñarroya, Dusko Ivanovic, Pablo Laso y ahora Paolo Galbiati?

La verdad es que tener un solo entrenador te ayuda a entender lo que quiere más rápido. Cambiar tan a menudo de entrenador no es algo que por lo general ningún jugador quiera. Yo lo he intentado llevar bien y adaptarme a cada uno de los técnicos que han venido; siempre he intentado darles lo que me piden.

¿Qué le ha pedido este año Galbiati en lo personal para aportar al nuevo Baskonia?

Me ha pedido que ayude en todos los aspectos del juego, en el rebote, en los bloqueos, en defensa y, sobre todo, que siempre intente ayudar a todos mis compañeros.

¿El incremento del número de partidos en la Euroliga les ha podido mermar el rendimiento del equipo esta temporada en la Liga Endesa? ¿Esa saturación afecta al rendimiento de la plantilla?

Con la rotación que tenemos, teniendo que jugar un partido cada 48 horas muchas veces, está claro que nos cuesta un poco más. Tener que disputar un partido de Euroliga, en muchos casos teniendo que viajar, y después hacerlo contra los equipos de la ACB, que ya sabemos que están en un nivel increíble, está claro que cualquier despiste que tengas te puede costar la victoria.

¿Viendo esta evolución de la Euroliga, con cada vez más encuentros en el calendario, entiende la decisión que tomaba en su momento el Granca de renunciar a competir en ella después de ganar la Eurocup? ¿Qué le parece la decisión del club claretiano de disputar la Basketball Champions League (BCL) esta temporada?

Lo entiendo perfectamente. El Gran Canaria es un club insular; para jugar contra cualquier equipo como visitante tienes que coger como mínimo un avión, y con tantos partidos eso supone un desgaste increíble. Con el cambio a la BCL ahora los jugadores y el cuerpo técnico tienen más tiempo para preparar los partidos.

Echando la vista atrás, con la experiencia que ha vivido estos tres años en Vitoria, ¿se hubiera planteado haber retrasado su salida al Baskonia un año más, o por el contrario hubiese tomado de nuevo la misma decisión?

Nunca tuve ninguna duda a la hora de tomar mi decisión de fichar por el Baskonia. Me sentía muy cómodo en Gran Canaria. Ante la oportunidad de poder disputar la Euroliga y hacerlo en un equipo como el Baskonia, no lo dudé en ningún momento; estoy convencido de que tomé una muy buena decisión.

¿Qué significa para usted volver a jugar aunque sea por un día en el Gran Canaria Arena?

Estoy muy ilusionado por poder volver a jugar por segunda vez desde que me fui. Estoy muy contento de volver a jugar ante esos aficionados, aunque sea como rival ellos; me lo pasaré bien. Tengo ganas de volver a ver a mis amigos, a los excompañeros y al staff.

Desde que Olek Balcerowski y usted subieron al primer equipo del Granca, lo cierto es que ningún otro canterano ha conseguido tener un rol importante, ¿a qué cree que se debe?

En nuestro caso fue muy importante todo el personal que tenía el club fuera de la cancha, como el caso de Suli -responsable del material del primer equipo-, que nos ayudó mucho a tener los pies en el suelo con sus consejos, los entrenadores, como Pedro Martínez o Porfi Fisac, que fueron muy buenos y nos ayudaron mucho a la hora de apostar por nosotros en el primer equipo, de hacernos entender el ritmo y las jugadas.

A pesar de la distancia, ¿ha conseguido mantener el contacto con sus excompañeros?

Hablo con todos ellos, tanto con los amigos como con los compañeros, siempre que el tiempo libre me lo permite.

¿Cómo ve desde la distancia el mal inicio liguero del Granca?

Cada equipo tiene sus momentos buenos y malos. El Granca ya ha jugado algunos partidos muy bien, no he podido ver todos sus encuentros, pero hay que tener paciencia, porque solo le falta sumar algunas victorias. Se están esforzando mucho.

Cuando se fichó a Kur Kuath se dijo que era similar a usted, pero con más veteranía, ¿cómo lo ve?

Se tata de un pívot muy móvil, que salta y defiende bien, protege el aro. Aunque no le he visto jugar antes de su fichaje por el Granca, le veo condiciones.

¿Cree que el sursudanés terminará adaptándose al sistema de juego Jaka Lakovic?

Jaka tiene mucha variedad de jugadas; tiene que estar muy concentrado los minutos que esté en el campo, porque es lo que él siempre pide. Es el primer año que está a sus órdenes, con el paso del tiempo estoy convencido de que lo va a entender mucho mejor.

¿Cómo ve el duelo de este fin de semana con Tobey y Kuath?

Bien. Son dos jugadores con experiencia y me siento preparado para defenderles. Tendré que estar muy concentrado porque ambos son muy buenos.

¿Sigue teniendo para usted el Granca opciones de Copa?

Sí, porque al final en esta liga no hay mucha diferencia para entrar entre los ocho primeros, pero tienen que ganar los dos o tres partidos que tienen por delante.

¿Un pronóstico para el sábado en el Arena? ¿Se atreve con un porcentaje?

Desde luego apuesto por una victoria del Baskonia (risas). Intentaremos llegar lo mejor posible, porque jugamos mañana -por hoy- en la Euroliga con el Madrid y viajamos el viernes a Gran Canaria.