El CB Gran Canaria se aferra al clavo ardiente de vencer al Baskonia en el Arena

La esperanza dicen que es lo último que se pierde y en este sentido, el Dreamland Gran Canaria, quiere aferrarse mañana por la tarde (19.00 horas, Dazn) al clavo ardiente de una posible victoria ante el Kosner Baskonia de Khalifa Diop, que aterriza en la Isla como octavo clasificado, con un triunfo de renta sobre los claretianos, que son decimoterceros tras las primeras nueve jornadas disputadas de la ACB más igualada de la última década.

Ni grancanarios ni vitorianos llegan a la cita de mañana tras haber ganado en el corto plazo. En el caso de los amarillos acumulan tres derrotas consecutivas en la competición doméstica -Joventut, Barça y Bilbao-, mientras que los vascos vienen de caer en casa ante el líder, el Valencia Basket y el jueves en Euroliga ante el Real Madrid. Un triunfo isleño mantendría viva la esperanza de poder alargar su lucha por estar en la Copa, mientras que la derrota acercaría un poco más al equipo de Jaka Lakovic a la certificación matemática de su no clasificación para la esperada cita de febrero en el Roig Arena de Valencia.

Favoritismo baskonista

Las frías estadísticas colocan al Baskonia como favorito. Los vitorianos se han impuesto en 57 de sus 84 enfrentamientos con los claretianos, si bien, en la era Lakovic, los grancanarios se han impuesto en las dos últimas visitas de la escuadra vasca, cuya última victoria en el feudo de Siete Palmas se remonta a la undécima jornada de la temporada 2021-22, con Joan Peñarroya dirigiendo a los azulgranas que se impusieron por un abultado 68-96.

La gestión del cansancio en el cuadro dirigido por Paolo Galbiati, tras tener que afrontar el pasado jueves un duelo complicado de Euroliga ante el Real Madrid, con una rotación demasiado corta para un equipo de Euroliga, puede ser una de las claves, teniendo en cuenta que los amarillos han tenido toda la semana para preparar el partido, al no tener que disputar ningún encuentro de la Basketball Champions League.

El riesgo de un Arena desangelado

La presión ambiental puede ser otra de las claves, debido a la borrasca Emilia que desde ayer azota a la Isla y que podría restar público en un Arena que más que nunca debería de tirar de los suyos si quieren mantener hasta el final viva la llama de la esperanza.

Jaka Lakovic, el entrenador claretiano afirmaba en la previa del duelo con los vitorianos que espera «la mejor versión del Baskonia, porque tienen un equipo nuevo que ha ido de menos a más, en los últimos partidos está jugando con muy buen rendimiento». Del estilo de juego propuesto por su rival destacó que «quieren jugar muy rápido, con un ritmo alto de partido y con una alta anotación». Destacó el estado de forma de Cabarrot, que «está en un nivel propio de un MVP» y el regreso de Markus Howard, que «llevaba varias semanas de baja por lesión, pero que ayer ya hizo una gran actuación contra el Real Madrid», además de Forrest que «también vuelve al equipo después de estar más de un mes lesionado».

De los peligros del Baskonia, el estratega balcánico incidió en «su peligro exterior, tienen muchos puntos en las manos y son muy físicos y atléticos por dentro».