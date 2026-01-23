Pierre Pelos, el líder inesperado en la crisis del CB Gran Canaria

Ante la crisis, Pierre Pelos. El CB Gran Canaria está viviendo unas turbulencias que no se veían en el seno de la entidad desde el primer curso de Porfi Fisac al frente de la nave claretiana, aunque no son ni de lejos las mismas. Los problemas deportivos están azotando a una plantilla que esta temporada tendrá que ver la Copa del Rey por la televisión por primera vez en tres campañas y que no ha arrancado bien el Round of 16 de la Basketball Champions League tras caer en el Arena contra el Pallacanestro Trieste (71-77).

En medio de ese maremágnum de sensaciones negativas, de una fragilidad mental latente y de una serie de carencias evidentes sobre el parqué, Pierre Pelos ha levantado la mano con el objetivo de tratar de tirar del carro para reconducir el vuelo, erigiéndose como faro entre la penumbra que rodea a los amarillos en un momento en el que se está poniendo en duda la fiabilidad de un proyecto que no termina de carburar.

Una temporada a más

No es solo una cuestión de tesón, de intensidad o de carácter, tres aspectos intrínsecos en el ex del Bourg en sus años en la Isla y que le siguen acompañando en este instante, sino también en lo numérico. Las estadísticas, que muchas veces esconden defectos y malinterpretan el peso de los jugadores, exponen que el ala-pívot galo está asumiendo más protagonismo con acierto. De ese modo, está realizando su mejor campaña en la ACB en cuanto a anotación (8,5), rebotes (4), asistencias (1,2), porcentaje en el tiro de dos (58,9 %) y porcentaje en el triple (44,7 %).

Todo ello, con un repunte en los últimos encuentros, estando incluso convaleciente de un esguince de tobillo, con el que ha tomado las llaves del juego interior y casi que de todo el equipo de Jaka Lakovic. En los cuatro duelos disputados por los isleños en lo que va del mes de enero, Pelos ha promediado 14,2 puntos, 4,7 rebotes y 2,2 asistencias, rozando el 80% de acierto en los lanzamientos de dos (tirando más que en otros momentos de la temporada) y añadiendo un más menos de 6,2, lo que reseña el impacto positivo que está teniendo cuando está en la pista y lo que le convierte en el mejor jugador del Granca en ese apartado, de largo, durante este tramo. Su único punto a mejorar en este arranque de año sería su fiabilidad en sus intentos desde el exterior, donde apenas está superando el 20%.

Por otra parte, está logrando leer casi mejor que nunca sus acciones en ataque, encontrando buenas opciones tanto para anotar como para asistir, un punto a través del cual se explica mejor todo lo bueno que está haciendo durante sus minutos.

Alternar el cuatro con el 'cinco'

Más allá de sus guarismos, el francés está también asumiendo responsabilidades en la posición de cinco ante los problemas de faltas de Kuath, la inconsistencia de Tobey y la necesidad de descartar siempre a uno de los hombres grandes en la BCL para cumplir con los cupos. Aunque ya en Bourg ejerció esas labores, desde que aterrizó en Gran Canaria su cometido ha sido siempre más específico al cuatro, con un mínimo de ocasiones en las que tuvo que actuar como pívot. No obstante, esta temporada se ha convertido en algo habitual y se ha adaptado bien a ese papel, sabiendo que esa permuta le genera un sobreesfuerzo, así como un pequeño hándicap frente a determinados rivales.

Con todo eso, el jugador natural de Agen está aportando un plus que le ha llevado a agarrar un papel protagonista al que no estaba destinado. Aun así, es más que palpable que lo ha hecho como un grito desesperado por intentar mejorar las prestaciones de su equipo, liderando con el ejemplo y marcando la tendencia para que sus compañeros le sigan. Esos mismos compañeros, algunos de ellos llamados a ser determinantes, que no han sido capaces de dar un paso al frente cuando más falta ha hecho. Al final, ha sido Pelos el que más está empujando, con ímpetu y actos, para devolver al avión del Granca una estabilidad que no ha encontrado desde el mismo inicio de esta temporada.

Un 'palito' al equipo

En otro orden de cosas, Pierre Pelos también ha dado la cara en la previa del duelo de este domingo (12.00 horas, DAZN) ante el Valencia Basket en el Gran Canaria Arena. En ese sentido, el galo reseñó que este Granca no ha jugado «colectivamente en los últimos partidos, no hemos jugado demasiado en equipo y eso es algo que nos ha faltado en los últimos partidos». Además, señaló lo importante que va a ser estar preparados en todos los sentidos, ya que los taronja son un rival «difícil, por lo que tendremos que luchar para ganar. Van a correr y nos van a presionar. Tendremos que estar preparados para aceptarlo y devolverles golpe por golpe para conseguir la victoria».

Pese a ello, confía en que este Granca tiene lo necesario para «ganarles en ataque, pero tendremos que mover mucho más el balón y jugar más como equipo, porque nuestra principal fortaleza reside realmente en el colectivo». Por otra parte, ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda este fin de semana al Gran Canaria Arena, pese a que ahora mismo están pasando por momentos «complicados, pero los aficionados siempre son importantes, sobre todo en partidos difíciles como este ante Valencia. Por eso, contamos con ellos para el nuevo reto del domingo, que será muy importante para nosotros».

En cuanto a su actual estado de forma, el ala-pívot destacó que se encuentra «bien» y que siempre intenta «dar lo mejor de mí mismo en cada ocasión, siempre me esfuerzo al máximo en cada partido. Cuando funciona, está bien; cuando no funciona, sigo dando lo mejor de mí mismo por el equipo. Lo más importante es el equipo, eso es lo primero, y después yo».