Lakovic no arroja la toalla: «Me siento respaldado»

Jaka Lakovic, máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, no se rinde. Aunque reconocía la «tristeza» y «preocupación» tanto del cuerpo técnico como de la plantilla claretiana después de la dura derrota en el Arena ante el San Pablo Burgos (95-109), un resultado que mete de lleno a los isleños en la lucha por la permanencia y encima con los burgaleses ya por delante en la tabla de la Liga Endesa, no arroja todavía la toalla: «Me siento respaldado».

«Ahora es difícil porque estamos todos tristes y preocupados pero, como hemos dicho, ellos (el Burgos) han venido aquí a por el partido, con una gran mentalidad y gran eficacia. Nosotros no hemos sabido responder. Se puede perder, pero es obligatorio levantarse y seguir adelante. En esta liga pasan muchas cosas y estamos convencidos de que nuestro equipo saldrá adelante bien», explicó el entrenador del cuadro amarillo.

A su juicio, «con un par de palabras se puede resumir todo el partido: la falta de defensa por nuestra parte ha permitido que el rival juegue a lo que quería, esta ha sido la historia de todo el partido». «Los jugadores querían tener una reacción, querían jugar y querían ganar, pero puede ser que nuestra obsesión fuese más en ataque que en defensa», añadió el esloveno.

En este sentido, el entrenador del Granca agregó que, «a pesar de meter 95 puntos, que es una cifra a la que normalmente no llegamos, nos han metido 109». «Recibir estos puntos en un partido de esta importancia es difícil y estamos tristes y decepcionados», señalaba el balcánico.

«Por otro lado, me gustaría agradecer a toda la afición que se ha presentado hoy –por ayer– y en estos días y que ha estado por detrás del equipo. Pido disculpas por este partido, que no ha sido nada de lo que hemos intentado hacer», insistió Lakovic.

«Cada partido tiene diferente lectura, pero en este claramente hemos fallado en nuestra defensa de uno contra uno. Es muy simple, pero a la vez complicado. La preparación del partido, sobre todo para ellos, ha sido el rebote ofensivo, su transición, su ritmo de partido y uno contra uno. En este aspecto no fuimos capaces de estar sólidos, de defender bien el uno contra uno. Y con solo esto nos han metido hasta cuarenta puntos. Noventa puntos en tres cuartos es una cosa que aquí no hemos hecho nunca», recalcó.

Con respecto a su continuidad como técnico del conjunto canario, Lakovic señaló que «ahora mismo tengo muchas fuerzas y me siento respaldado, pero estas son mis sensaciones». «He visto a una afición que ha venido a apoyar al equipo durante todo el encuentro y, al final, han expresado su enfado y su idea, y es entendible», añadía el esloveno.

A juicio, si el club tomara una decisión en un sentido u otro, «no podría opinar de si lo entendería o no, y además no es importante. Claro, es una decisión del club y yo siempre apoyaré una decisión de la entidad».

La otra cara de la moneda

Porfi Fisac, ex del Granca y ahora entrenador del Burgos, era la otra cara de la moneda después de la gran victoria de los suyos anoche en el Arena, que le permite superar a su rival en la tabla en su particular lucha por la permanencia en la ACB. «El gran acierto de mis jugadores en ciertos momentos del partido nos ha permitido tomar una ventaja clave para el triunfo», señalaba. «Hemos hecho un grandísimo primer cuarto, con un gran acierto y eso les ha hecho daño. Aun así, el Gran Canaria ha sabido reaccionar con la calidad que tiene en plantilla, pero en el tercero hemos vuelto a recuperar el ritmo y hemos conseguido tener nuevamente buenos tiros», explicó el técnico segoviano.

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Entre las claves tácticas que desgranó Fisac, aseveró que «no queríamos que jugaran cómodos Metu y Pelos, y hemos cambiado el quinteto titular ante las características del rival». Además, agradeció a su club y al director deportivo los dos fichajes que han hecho en las últimas fechas: «Raúl (Neto) está sufriendo problemas de sóleo e isquiotibiales, y eso nos ha llevado a meter algo forzado a Shackelford en este encuentro, mientras que en el caso de Max (Heidegger) ya conocía esta competición y nos han ayudado a conseguir el triunfo». n