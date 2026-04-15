Tomás Bellas, excapitán del CB Gran Canaria y Zaragoza: “Los dos se van a salvar, seguro”

Nadie mejor que Tomás Bellas para diseccionar el choque, «importante, pero no una final», que el próximo sábado disputarán en el Arena (19.00 horas, Dazn) el Dreamland Gran Canaria y el Casademont Zaragoza. Duelo directo por la permanencia en la Liga Endesa a falta de ochos jornadas para la finalización del campeonato liguero. Los amarillos, tras 26 fechas celebradas, marchan antepenúltimos con un balance de siete victorias y 19 derrotas, los mismos guarismos que un Andorra que ocupa ahora la última posición de descenso. Por su parte, los maños figuran decimocuartos en la tabla, con un triunfo más que los isleños pero también con un choque más en su casillero, el correspondiente a la jornada 28 que adelantaron ante el Bilbao Basket y perdieron por 82-84.

El exbase, cuya huella perdura en ambos clubs tras seis campañas en el Granca y tres en el cuadro aragonés, también estuvo a las órdenes de Néstor Che García, el nuevo entrenador del equipo claretiano, en el Fuenlabrada, otro de los conjuntos en los que dejaba su impronta, como lo hizo también en el UCAM Murcia. En enero de 2025 colgaba las zapatillas tras dos décadas como profesional y 15 temporadas jugando en la ACB. Lo hizo después de superar un linfoma de Hodgkin. «Todo va muy bien, aunque no fue ese solamente el motivo de mi retirada; ya estaba muy viejo también, ya estaba amortizado», comentó al respecto de esto último entre risas.

Tomás Bellas ve muchos paralelismos en las trayectorias del Dreamland Gran Canaria y del Zaragoza en esta campaña: «Ambos han cambiado de técnico. A Zaragoza llegó Joan Plaza y el Granca ha prescindido de Jaka Lakovic, que es un pedazo de entrenador que me encanta y creo que lo ha hecho muy bien con el equipo. Este año la cosa ha salido mal con los americanos fichados, porque el núcleo duro de la plantilla es muy bueno y todavía le queda cuerda».

Tomás Bellas en su etapa con el CB Gran Canaria, en un partido con el Fuenlabrada de la temporada 2014-15. / M. Henríquez / CB Gran Canaria

Le sorprende la situación actual en la que se encuentra tanto el conjunto claretiano como el maño. «Son dos equipos con presupuestos muy por encima de lo que indica la clasificación a día de hoy, pero esto también habla de la exigencia de esta Liga Endesa, lo bien que lo están haciendo equipos más pequeños como puedan ser el Breogán, Bilbao o Lleida. A pesar de ello, creo que el Dreamland Gran Canaria como el Zaragoza se van a salvar», señala el madrileño.

En su etapa en ambos clubs, el base vivió temporadas también peliagudas, luchando por no descender. «Recuerdo que en mi tercera temporada en la Isla (el curso 2011-12) tuvimos un año de estar más cerca de la parte de abajo que de la parte de arriba de la clasificación, porque no teníamos al Jaycee Carroll, al Ryan Toolson o al Ben Hansbrough de turno. A veces eso, con el nivel que hay en la Liga, te hace estar más abajo. Teníamos un núcleo de jugadores españoles que llevaba mucho tiempo en el Gran Canaria y se sentía muy identificado con el proyecto. A base de trabajar y con un magnífico entrenador como Pedro Martínez conseguimos sacarlo adelante», rememoraba Tomás Bellas.

A la hora de hablar de claves para dar un giro a esta situación angustiosa actual de la escuadra amarillo, muy poco acostumbrado a vivirlas, Bellas piensa que se debe «recuperar la confianza e intentar jugar con menos presión de la que uno mismo se pone». Además, añade que «hay que hacerse fuerte en casa, donde parece que ha perdido esa confianza de que hablo», para apostillar que «el Granca se va a salvar y el Zaragoza también, estoy seguro de ello».

En su opinión, el cambio en el banquillo le «va a venir bien» al Dreamland Gran Canaria: «El Che es un entrenador acostumbrado a torneos cortos y la situación actual tiene muchas similitudes; Néstor ya fue capaz de conseguir recuperar la confianza de los jugadores el otro día en Vitoria, donde faltó muy poquito para ganar al Baskonia. Tiene la capacidad de hacer creer a los jugadores y que cambien el chip, que son mejores de lo que ellos creen que son ahora mismo. En el último partido vimos a jugadores que no estaban rindiendo a buen nivel, metieron canastas importantes e hicieron un encuentro muy serio. Creo que va a ser capaz de motivar y encontrar ese grado de confianza que le falta a los jugadores».

A la hora de recordar sus vivencias con el preparador argentino en su época en el Fuenlabrada, en la campaña 2018-19, el exjugador madrileño asegura que, «aunque parezca más desestructurado », no es así. «Se enfoca muchísimo en la defensa, le da mucha importancia y a no cometer pérdidas de balón para que el balón llegue al final a los anotadores y que hagan lo que saben hacer que es anotar; ya dijo que venía a continuar el trabajo de Lakovic con su propio sello de identidad », explica Bellas. n