Brandon Jefferson alerta sobre el ambiente que se encontrará el CB Gran Canaria en su visita al Barris Nord: "En Lleida nos espera una pelea de perros"

Ha sido el último en llegar al Dreamland Gran Canaria, pero a Brandon Jefferson le ha bastado con dos partidos, ante el Barça y La Laguna Tenerife, para ganarse un rol importante en la rotación de su nuevo entrenador, Néstor Che García.

Siguiendo los pasos de su técnico, el nuevo base claretiano agradeció a Dios por «la gran victoria que consiguió el equipo en el derbi". En su opinión "fue un gran triunfo, con los aficionados generando un gran ambiente".

La final de Lleida

"Estoy feliz por el club, por los chicos, pero cada partido es ahora una final y tenemos la vista puesta en el Lleida, que es otro partido importante este domingo», recordó el jugador ante el trascendental choque de mañana en el Barris Nord (11.00 horas, Dazn).

En su evolución desde su llegada a la Isla, recordó que: «Apenas había entrenado una vez antes del partido contra el Barça, aunque no es una excusa. Ahora tuve dos semanas muy buenas de entrenamiento justo antes del derbi y eso ayuda mucho. Seguimos con el objetivo de seguir sumando victorias en cada partido que queda, que son finales. Tenemos que estar concentrados, tomarnos en serio cada partido porque son una final».

Preparados para la batalla

Sobre el partido que espera mañana ante los pupilos de Gerard Encuentra, declaró ante los medios oficiales del club que espera «una pelea de perros en Lleida". "He oído que su afición es genial, hace ruido y están muy pegados a la pista, pero a los jugadores nos gustan esos ambientes", destacó.

En cuanto a las claves para poder regresar con un triunfo que puede incluso darles la salvación matemática en caso de que el Burgos se imponga al Andorra en el Principado, Jefferson respondió que "tenemos que estar centrados, hacer nuestras cosas y pelearles de inicio a fin, debemos jugar juntos, inteligentes, y concentrados desde el principio, y ya veremos qué ocurre».