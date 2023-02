«Hemos sabido competir en un campo difícil, ante un grandísimo rival»

Xavi García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas, se mostraba bastante satisfecho después del punto que su equipo sacaba ayer de El Plantío (0-0), aunque como entrenador de los amarillos aún no ha conseguido ganarle al cuadro burgalés tras tres enfrentamientos (dos derrotas y una igualada). «Hemos competido bien en un campo difícil, ante un grandísimo rival», señalaba el catalán.

«El Burgos se trata de un equipo que ataca muy bien, con mucha velocidad, y es agresivo sin balón. Hemos tenido nuestras ocasiones, quizás no todas las que nos hubiera gustado. Pero también defendimos bien el balón parado, donde hicimos un despliegue defensivo muy bueno. Fuimos a por los tres puntos pero no pudimos. El equipo lo dio todo. Fuimos protagonistas. La jugada de Albertito al palo, la falta de Viera», analizaba el máximo responsable del banquillo del conjunto insular.

Una de las novedades que exhibió la UD Las Palmas en El Plantío fue la presencia en el once titular de Loren Morón, el último fichaje del mercado de invierno. Así lo vio Xavi García Pimienta: «Ha entrenado solo tres días con el equipo. Viene bien del Betis, pero no ha jugado un partido entero desde hace muchísimo tiempo. Le propuse jugar de incoo y me dijo que sí. Estuvo 60 minutos. Aguantó bien ante defensas exigentes como los del Burgos».

El preparador catalán del cuadro amarillo explicó la continuidad de Fabio en el once titular, cuando se barajaba en la previa con la vuelta de Mfulu, que entró en la convocatoria: «Nuke no está al 100%. Entrenó entre algodones. Tiene una molestia no muy importante pero no se le acaba de ir; si hubiéramos decidido que hacía falta, lo hubiésemos usado».

«Fabio entiende muy bien el juego, si se pone las pilas en defensa como se la puso hoy –por ayer– tenemos un pedazo de jugador. Siempre ha aprovechado las oportunidades. Si no ha jugado más es por culpa mía, y me está dando la razón en que me he equivocado», piropeaba el técnico al canterano.