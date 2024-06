Pejiño, ante una nueva oportunidad en la UD Las Palmas: Carrión quiso ficharle dos veces

Francisco Jesús Crespo Pejiño salió del túnel en el que vivía a nivel deportivo con la marcha de Xavi García Pimienta, que le tuvo prácticamente todo el curso pasado en el ostracismo, pero no sólo eso, sino que, además, se ha encontrado una luz radiante con la llegada de Luis Carrión. El motivo: ya le quiso fichar al menos dos veces para dos de los equipos a los que entrenó. Por tanto, al barbateñó se le presente una nueva oportunidad, esta vez en un contexto a priori favorable, para explotar por fin en Primera División.

La última vez que el nuevo entrenador de la UD Las Palmas quiso dirigir a Pejiño fue hace tan sólo unos meses, en el pasado mercado invernal. El Real Oviedo, con el aval del director deportivo Roberto Suárez y del propio técnico, tanteó la posibilidad de incorporable a sus filas porque apenas había tenido protagonismo, pero entre que la entidad amarilla no lo veía claro y el jugador estaba a punto de ser padre, la opción se esfumó.

Pero Luis Carrión ya tenía echado el ojo al andaluz desde años antes, tanto que incluso estuvo a punto de tenerlo a sus órdenes en el Numancia CF, sin embargo, los avatares del fútbol lo impidieron y acabaron con el jugador en la UD.

Pejiño, en plena dedicatoria de su gol al Cádiz. / Juan Castro

Corría la temporada 2019-20, la que se interrumpió en marzo por culpa de la pandemia de coronavirus, cuando a principios de año Pejiño, que quedaba libre, firmó un contrato con el club castellano-manchego, dirigido entonces por el nuevo entrenador amarillo, para la campaña siguiente, pero en el mismo había una cláusula de liberación en el caso de que el equipo bajara a Segunda B, algo que finalmente sucedió.

Una mala racha de resultados antes y después del parón por el covid condenaron al Numancia al descenso y el barbateño quedó liberado. Además, Carrión tampoco continuó. El plan del equipo de Los Pajaritos se fue al traste y desde entonces no ha vuelto a jugar en el fútbol profesional.

La quinta campaña

Y Pejiño acabó en la UD en el primer verano con Luis Helguera, que había regresado al club en marzo de 2020, al mando de las operaciones. Desde entonces ha participado durante cuatro temporadas en el conjunto amarillo en Segunda y en Primera, y ahora afrontará una nueva pretemporada con la ilusión de toparse con un entrenador atraído por su juego y de tener un papel más protagonista en el curso 2024-25.

Así, el gaditano comenzará la pretemporada junto al resto de sus compañeros el próximo lunes, cuando los jugadores están citados para iniciar un periodo de preparación que tendrá un stage en Marbella entre el 16 y el 26 de julio, que contará con un partido amistoso aún por definir fuera del país y que desembocará en el arranque de LaLiga el viernes 16 de agosto frente al Sevilla FC de Xavi García Pimienta (20.30 horas) en el Gran Canaria.

Pejiño, apesadumbrado tras fallar una ocasión clara ante el Betis al final del partido. / José Carlos Guerra

De lo que haga en la pretemporada dependerá en gran medida su continuidad en la UD, que cuenta ahora mismo con varios futbolistas que pueden actuar como extremos –Manu Fuster, Sandro, Mata, Marvin, Benito y Moleiro– y que pretende fichar a uno más en cuanto entre liquidez en la caja por la venta de Valles, que sólo quiere ir al Betis. Por tanto, la competencia es muy alta, pero en ningún caso es seguro que Pejiño, que tiene contrato hasta 2026, vaya a causar baja, mucho menos cuando Luis Carrión le conoce perfectamente y le ha querido al menos un par de veces para otros equipos.

En cualquier caso, siempre que durante la preparación no convenciera, a Pejiño no le faltaría equipo para salir cedido. El barbateño tendría una infinidad de opciones en Segunda División, en la que varios clubes que aspiran al ascenso ya han llamado a su puerta y, además, estarían dispuestos a pagar una cantidad importante del salario del jugador, aunque no toda. Comoquiera que está muy demandado, la UD estaría entonces en condiciones de elegir la oferta que más le convenga en el aspecto económico.

Los registros

Pero Pejiño confía, y así se lo ha transmitido el club, en comenzar bien la pretemporada, formar parte de la plantilla definitiva del curso que viene y tener una actuación acorde a la que tuvo en la 2022-23, la del ascenso, en la que marcó seis goles y dio cuatro asistencias en 33 de los 42 partidos.

Los registros, obtenidos bajo el mandato de García Pimienta, aventuraron un buen futuro en la máxima categoría, pero el jugador perdió la confianza del técnico en beneficio de Munir, un fijo para el catalán pese al pobre rendimiento general del hispano-marroquí, que se marchó sin dejar rastro y que sólo dejó tres tantos en su haber.

Pejiño sólo participó en 17 encuentro la temporada pasada. El periodo más largo que estuvo sin jugar, sin estar lesionado, en el 22 de octubre y el 17 de diciembre, cuando marcó su primer tanto, al Cádiz. El otro lo convirtió en granada. Ahora con Carrión quiere volver a volar.