Retrato sociológico del récord de los 23.006 socios de la UD Las Palmas: me abono por el escudo, por la cartera o para olvidar a mi ex

23.006 motivos para justificar el boom del sentimiento 'pío pío' nunca visto en Segunda. Y que puede superar la barrera de los 25.000. Claves, razones y una explicación a lo inexplicable. Llamada a lo empírico para descifrar una atracción para la historia. Visión paternalista, cartera o como terapia para aplicar el contacto cero tras una ruptura.

La UD Las Palmas anunció ayer que alcanzaba los 23.006 carnés -el plazo sigue abierto hasta final de mes-. Tras consumarse el descenso con el 'martinato', el cuadro grancanario arrancó el curso liguero con 19.664 espectadores en Siete Palmas y un empate ante el Andorra.

¿A qué se debe esta locura por el abono? La cuestionada dirección deportiva de Luis Helguera ha cerrado once fichajes, en una lista de la compra donde destacan viejos rockeros como Jesé y Viera, que todavía no han debutado. ¿Por qué abonarse está de moda?

A mi escudo que no le falte de nada

Pino Hernández Benítez lleva cinco décadas alentando a la UD. Del Insular al Gran Canaria. Desde la grada Sur Sector C-28, aporta su punto de vista que toca la fibra sensible. Un enfoque paternalista y de bomberos del sentimiento.

"Por regla general, cuando llega alguna desgracia o un mal resultado deportivo, la afición amarilla da un paso al frente. Es acudir al rescate del equipo y el descenso fue duro. Pero no puedes dejarlo solo. Es algo de corazón y muy difícil de explicar. Este club no puede desaparecer ni estar desamparado en Segunda. La afición se ha responsabilizado y ha adoptado un papel de madurez". Es amor, cariño y sobre todo un mecanismo de protección para la catedrático del aliento.

El consejero de Deportes Aridany Romero confesó ayer que tiene pensado abonarse con su familia. Hará cola en el Gran Canaria, un estadio que afronta una metamorfosis radical con su dirección.

"La afición es el mayor capital que tiene", realza el político, cautivado por este maremoto insospechado. Para Juan Galván, mecánico de profesión, llegó el momento. A sus 19 años y admirador de los ritmos urbanos de Quevedo, se acabó ir de gorra.

"Me aboné porque tocaba, siempre recurría a amistades e invitaciones y por fin he dado el paso. Es como si me hubiese sacado el carné de conducir otra vez. Lo enmarcaré en mi casa". Reconoce que los fichajes de Jesé y Viera jugaron un papel reseñable. "Ver a Romario es importante, pero también sentía curiosidad por Recobita". Es un voto al proyecto y también una vía para olvidar. "Creo que vale como terapia para olvidar a un amor que tuve, es el otro contacto cero. La UD te exige y absorbe, entre cabreos, alineaciones y jugar a ser Luis García, estaré entretenido".

El 509

José Antonio Falcón González es el socio 509. Es el Pitágoras de la grada. Todo se reduce a un presupuesto. Abono en Sur por 165 euros. 21 partidos a 7,8 euros. El precio de su grada para los no socios es de 43 euros. Le saldría toda la temporada: 903. Se ahorra un total de 738 euros. Lo tiene todo estudiado. "Con los precios que vimos en el UD-Andorra, con entradas VIP a 135 euros, con esa política, te sale mejor abonarte que acudir a tres o cuatro partidos sueltos. Solo tienes que hacer números. Yo vivo de los números. También renové el carné de mi nieto y pagué otros 70 euros. Vamos con un grupo a Sur y adquieres ese nivel de camaradería. Es una religión. Cada quince días no puedes faltar, se pasa lista".

Sobre el récord, amplía el debate al relevo generacional. "Comienzas a ver más niños y jóvenes en el estadio, es una transformación que ya se dio desde el playoff ante el Tenerife. Más allá de los veteranos, ves mucha chavalería y eso te garantiza el futuro del club", añade desde Teguise, en plenas vacaciones. Para acudir a la isla de Rosana y César Manrique también tuvo que hacer números. Es un clásico en los viajes por la Pennínsula para alentar a la UD, de Mestalla al Wanda. "Tengo pensado ir a Leganés, será mi estreno en este curso. Por supuesto que vamos a ascender, sufriremos pero lo lograremos".

De récord en récord

La marea amarilla sigue devorando registros. Si ya logró el del mayor dato de carnés en Segunda (23.000) en los 76 años de vida de la UD Las Palmas con la actual campaña de abonos, en esta jornada ha conquistado en el de la mayor afluencia en un debut en Segunda División de la formación isleña con 19.664 espectadores. El dato que se dio en el primer pulso ante el Andorra supera de forma notable el que aconteció en la primera contienda en Siete Palmas en la 22-23.

Hace tres años, arrancó el campeonato ante el Zaragoza de local con una entrada de 16.106. En 2021, con las reducciones del Covid, se fijó el dato de la primera afluencia ante el Valladolid en 7.100. El resto tampoco acaricia el de los 19.664 en la fecha que se alza el telón de la competición. Contra Huesca (10.464), Reus (12.408), Llagostera (12.232), Dépor (10.132), Nástic (9.532), Real Sociedad (12.113) y Xerez (9.515) se está lejos del guarismo del pasado domingo en el primer kilómetro de la regeneración con Luis García. Dentro de esta primera jornada, el dato del Gran Canaria fue la tercera mejor entrada de la categoría, superados por el dato del Enrique Castro Quini (24.896) y La Rosaleda (24.819). La afluencia del recinto de Siete Palmas supera el registro en Montilivi en el Girona-Rayo (12.403) y en el Villarreal-Oviedo (18.333) en La Cerámica.